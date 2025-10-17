Bike Accident: প্রতিবন্ধী-একা মায়ের একমাত্র সন্তান ও বড় ভাই... কালীপুজোর আগেই অকালমৃত্য়ু ২ বন্ধুর!

Bike Accident: প্রতিবন্ধী-একা মায়ের একমাত্র সন্তান ও বড় ভাই... কালীপুজোর আগেই অকালমৃত্য়ু ২ বন্ধুর!
Bardhaman Bike Accident: কালীপুজোর প্রাক্কালে দুই যুবকের অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার সহ এলাকার মানুষজন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় একমাত্র ছেলের মৃত্যুতে দিশেহারা মা...
পার্থ চৌধুরী: দীপাবলির আনন্দ নিমেষে ম্লান। কালীপুজোর আগেই মর্মান্তিক মৃত্য়ু ২ বন্ধুর। বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব বর্ধমানের ভাতারের নর্জা কামারপাড়া রোডের নীলডাঙা সংলগ্ন এলাকায়। মৃতদের নাম সুদীপ দাস, বয়স ১৯ বছর। জিৎ মাহালি, বয়স ২০ বছর। দুজনেরই বাড়ি ভাতারের খুড়ুল গ্রামে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাত ১১টা নাগাদ কামারপাড়া বাজার থেকে দুজনে বাইকে চড়ে বাড়ি ফিরছিলেন। নীলডাঙা সংলগ্ন এলাকায় আসতেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটি রাস্তার পাশে গাছে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে সুদীপ ও জিৎ। স্থানীয় মানুষ ও ভাতার থানার ওড়গ্রাম ক্যাম্পের পুলিস তড়িঘড়ি আহতদের উদ্ধার করে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন। কালীপুজোর প্রাক্কালে দুই যুবকের অকালমৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার সহ এলাকার মানুষজন।
স্থানীয়রা জানান, জিৎ পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাবা কয়েক বছর আগে অন্যত্র চলে যান । বাড়িতে রয়েছেন প্রতিবন্ধী মা। জিৎ রাজমিস্ত্রির সেন্টারিং-এর কাজ করে সংসার চালাতেন। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুতে দিশেহারা মা সাবিত্রী মাহালি। অন্যদিকে সুদীপ দাস পেশায় রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে রয়েছেন বাবা-মা ও ভাই। দুই ভাইয়ের মধ্যে সুদীপ-ই ছিলেন বড়। দুর্ঘটনায় সুদীপের মৃত্যু শোকাহত পরিবার।
শুক্রবার দেহ দুটি ময়নাতদন্তের জন্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিস মর্গে পাঠানো হয়। পুলিস দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাইকটি উদ্ধার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।
