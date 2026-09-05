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ডুয়ার্স এবার কলকাতার আরও কাছে! লাটাগুড়ি-কলকাতা জোড়া বাস চালু, উদ্বোধন পর্যটনমন্ত্রীর

Lataguri-Kolkata Bus: লাটাগুড়ি ডুয়ার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। এতদিন কলকাতা থেকে লাটাগুড়ি ছিল মূলত ব্রেক জার্নি নির্ভর।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Sep 05, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 05:13 PM IST
ডুয়ার্স এবার কলকাতার আরও কাছে! লাটাগুড়ি-কলকাতা জোড়া বাস চালু, উদ্বোধন পর্যটনমন্ত্রীর
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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