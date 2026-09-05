/ডুয়ার্স এবার কলকাতার আরও কাছে! লাটাগুড়ি-কলকাতা জোড়া বাস চালু, উদ্বোধন পর্যটনমন্ত্রীর

অরূপ বসাক: লাটাগুড়ি থেকে কলকাতা চালু হল সরাসরি বাস পরিষেবা। উদ্বোধন করলেন পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। লাটাগুড়িতে বিভিন্ন পর্যটন সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্য পর্যটন দপ্তরের বিশেষ অনুষ্ঠান। ম্যারাথন, অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম সহ দুটি কলকাতাগামী বাসের সূচনা করলেন রাজ্য পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী শংকর ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন সাংসদ জয়ন্ত রায়, বিধায়ক শুক্রা মুন্ডা, বাপি গোস্বামী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।
পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে বড় উদ্যোগ নেওয়া হল উত্তরবঙ্গে। লাটাগুড়ি থেকে কলকাতাগামী দুটি বেসরকারি বাস পরিষেবার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ। নতুন এই বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় লাটাগুড়ি ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে ঘুরতে আসা পর্যটকরাও উপকৃত হবেন বলে মনে করা হচ্ছে।
লাটাগুড়ি ডুয়ার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যটনকেন্দ্র এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত। ফলে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পর্যটকদের যাতায়াতের ক্ষেত্রে লাটাগুড়ির গুরুত্ব যথেষ্ট। এতদিন কলকাতা থেকে লাটাগুড়ি যাতায়াতের ক্ষেত্রে ট্রেন, অন্যান্য বাস পরিষেবা কিংবা একাধিক পরিবহণ মাধ্যমের উপর নির্ভর করতে হত যাত্রীদের।
নতুন সরাসরি বেসরকারি বাস পরিষেবা চালু হওয়ায় যাতায়াত আরও সুবিধাজনক হবে বলে আশা করছেন স্থানীয়রা। বর্তমানে কলকাতা-লাটাগুড়ি রুটে বেসরকারি বাস পরিষেবা রয়েছে। পর্যটন মন্ত্রীর হাত ধরে লাটাগুড়ি-কলকাতা রুটে এই নতুন পরিষেবার সূচনা হওয়ার পর খুশি স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ী, হোটেল মালিক ও পরিবহণের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা। তাঁদের আশা, সরাসরি বাস যোগাযোগ বাড়লে কলকাতা ও উত্তরবঙ্গের মধ্যে পর্যটন এবং বাণিজ্যিক যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে।
স্থানীয়দের দাবি, শুধু পর্যটকরাই নন, চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা কিংবা বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজে কলকাতায় যাতায়াতকারী সাধারণ মানুষও এই নতুন বাস পরিষেবার সুবিধা পাবেন। লাটাগুড়ি থেকে সরাসরি কলকাতা যাওয়ার সুযোগ তৈরি হওয়ায় উত্তরবঙ্গের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটি গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
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