Zee News Bengali
Duttapukur Incident: নাইটি ছিঁড়ে মুখে-ঘাড়ে-বুকে-পিঠে.... পড়শি ২ যুবক মিলে বাড়ির মধ্যেই ১৯-র কিশোরীকে... ভয়ংকর কদম্বগাছি!

Duttapukur Molestation: বাড়াবাড়ি করলে আরজিকরের মত ঘটনা করা হবে! সিঁড়ির ঘরের দরজা খুলে প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারপর...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 4, 2025, 06:57 PM IST
মনোজ মণ্ডল: দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি ৭ নম্বর রেলগেট এলাকায় প্রতিবেশী দুই যুবকের যৌন লালসার শিকার ১৯ বছরের এক কিশোরী। থানায় অভিযোগ করতেই প্রাণনাশের হুমকি! বেশি বাড়াবাড়ি করলে আরজিকরের মত ঘটনা করা হবে! পাড়া ছাড়া করা হবে! অভিযুক্তরা এমনই হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। গৃহবন্দি কিশোরী সহ তাঁর পরিবারের লোকজন।

দত্তপুকুর থানার কদম্বগাছি ৭ নম্বর রেলগেট  সংলগ্ন পূর্ব ইছাপুর গ্রামের ঘটনা। অভিযোগ, গভীর রাতে বাড়ির চিলেকোঠা দিয়ে ঘরে ঢুকে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আটকে রেখে দুই যুবক ওই কিশোরীকে শারীরিক নির্যাতন করে। কাউকে বললে প্রাণনাশের হুমকি সঙ্গে এলাকা ছাড়া করে দেওয়া হবে বলেও হুমকি দেয়। থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে, অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য চাপ! প্রাণনাশের ও এলাকা ছাড়া করে দেওয়ার হুমকি! এই পরিস্থিতিতে ভয়ে গৃহবন্দি হয়ে রয়েছে কিশোরী সহ তাঁর গোটা পরিবার। প্রতিনিয়ত নির্যাতিতা ও তাঁর পরিবারকে  প্রাণনাশের হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ। চরম আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছে ওই পরিবার। 

অভিযোগ, রাত  ২টো নাগাদ শুভ সাহা ও সঞ্জয় দাস নামে দুই যুবক প্রতিবেশীর সিঁড়ির ঘরের দরজা খুলে প্রথমে ঘরের মধ্যে ঢোকে। তারপর ওই কিশোরীর মা যে ঘরে থাকেন, সেই ঘরের বাইরে থেকে ছিটকানি তুলে আটকে দেয়। এরপর পাশের ঘরে ঘুমন্ত অবস্থায় ওই কিশোরীর মুখ চেপে ধরে জোরপূর্বক তাঁর শ্লীলতাহানি করে। কিশোরী পরনের নাইটি ছিড়ে দেওয়া হয়। মুখে, ঘাড়ে, পিঠে, বুকে আঁচড় দেয়। তারপর চম্পট দেয়। 

এই ঘটনায় অভিযুক্ত ২ যুবক শুভ সাহা ও সঞ্জয় দাসের বিরুদ্ধে দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতার মা। অভিযোগ দায়েরের পরই অভিযুক্ত সঞ্জয় দাসকে গ্রেফতার করে পুলিস। আর তারপর থেকেই আরেক অভিযুক্ত শুভ সাহা নির্যাতিতার পরিবারকে প্রাণনাশের ও এলাকা ছাড়া করার হুমকি দিচ্ছে বলে অভিযোগ। যারপর থেকেই ভয়ে গৃহবন্দি কিশোরীর পরিবার।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Duttapukur Incidentduttapukurmolestation
