English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Road Accident: দোলের স্পেশাল ডিউটি, পথেই ভয়ংকর সংঘর্ষ... দুমড়ে মুচড়ে পুলিসকর্মীদের রক্তে লাল রাস্তা...

Road Accident: দোলের স্পেশাল ডিউটি, পথেই ভয়ংকর সংঘর্ষ... দুমড়ে মুচড়ে পুলিসকর্মীদের রক্তে লাল রাস্তা...

Paschim Medinipur: গড়বেতায় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ২ পুলিস কর্মীর। আহত আরও তিনজন পুলিসকর্মী চিকিৎসাধীন রয়েছে হাসপাতালে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার ভোররাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে চন্দ্রকোনা রোড এর সাতবাঁকুড়া এলাকায়।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Mar 3, 2026, 11:19 AM IST
Road Accident: দোলের স্পেশাল ডিউটি, পথেই ভয়ংকর সংঘর্ষ... দুমড়ে মুচড়ে পুলিসকর্মীদের রক্তে লাল রাস্তা...

চম্পক দত্ত: দোল উপলক্ষে স্পেশাল ডিউটিতে যাওয়ার পথে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পুলিসের গাড়ি। মঙ্গলবার ভোররাতে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর চন্দ্রকোনা রোডের সাতবাঁকুড়া এলাকায় একটি ট্রাকের সঙ্গে পুলিসের গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দুই পুলিস কর্মীর মৃত্যু হয়েছে এবং আরও তিনজন গুরুতর আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায়।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:India vs Pakistan: ভারতের 'যুদ্ধ প্রস্তুতিতে' কপালে ভাঁজ পাকিস্তানের, সর্বনাশের আশঙ্কায় বড় বার্তা দিলেন পাক প্রেসিডেন্ট...

জানা গিয়েছে, মেদিনীপুর পুলিস লাইন থেকে গাড়িতে চালক-সহ পাঁচজন পুলিস কর্মী গড়বেতা থানায় বিশেষ ডিউটির উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। সাতবাঁকুড়ার কাছে উল্টো দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী ট্রাকের সঙ্গে গাড়িটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় পুলিসের গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়ে আটকে পড়া পুলিস কর্মীদের বের করে আনেন।

আহতদের প্রথমে গড়বেতার দ্বারিগেড়িয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। জানা গিয়েছে, মৃতদের মধ্যে একজন গাড়ির চালক এবং অন্যজন এনভিএফ (NVF) কর্মী। একজন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান এবং অন্যজন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথে মারা যান। বাকি তিন পুলিস কর্মীর চিকিৎসা চলছে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে।

সকালে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান মেদিনীপুরের বিধায়ক সুজয় হাজরা। তিনি চিকিৎসাধীন পুলিশ কর্মীদের খোঁজখবর নেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'রাতের দিকে নিয়ন্ত্রণহীন ড্রাইভিং এই দুর্ঘটনার মূল কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজ্য সরকারের 'সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কর্মসূচি থাকা সত্ত্বেও কেন এমন ঘটছে, সে বিষয়ে প্রশাসনকে আরও গুরুত্ব দিয়ে নজর দিতে হবে।' পুলিস ঘাতক ট্রাকটির সন্ধান চালাচ্ছে এবং দুর্ঘটনার সঠিক কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

 

উল্লেখ্য, দোলের দিন বিশেষ সতর্ক কলকাতা পুলিস। শহরের সর্বত্র রয়েছে পুলিস পিকেট। সবমিলিয়ে প্রায় ৩০০ এর বেশি  জায়গায় পুলিস পিকেটিং এর ব্যবস্থা। প্রত্যেক পিকেটিং এর দায়িত্বে থাকবেন ছয় জন করে কলকাতা পুলিসের কর্মী। কলকাতা পুলিসের প্রত্যেক ডিভিশনে প্রস্তুত রাখা হবে একটি করে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। গঙ্গার ঘাট গুলিতে চলবে বিশেষ নজরদারি। মহিলাদের কথা মাথায় রেখে রাস্তায় থাকবে পুলিসের পেট্রোলিং বাইক।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Garbeta AccidentMidnapore police newsRoad accident West BengalNH-60 accident
পরবর্তী
খবর

Bengal Weather Update: উষ্ণ দোল...বেলা বাড়লেই চড়া রোদ দক্ষিণে, হালকা তুষারপাত দার্জিলিঙে...
.

পরবর্তী খবর

Iran Us War: ইরানের সঙ্গে লড়াইয়ে ভয়ংকর হয়ে উঠেছে আমেরিকায় এই ড্রোন, যুদ্ধের ভোল বদলে দিচ্...