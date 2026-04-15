English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • Road Accident: রক্তস্নাত নববর্ষ, বেপরোয়া গাড়ির বলি দুই যুবক, নাতির শোকে হৃদরোগে মৃত্যু ঠাকুমার

Jayagar Accident: ঘটনাস্থলে পৌঁছে জয়নগর থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। এদিকে নাতির মৃত্যুর খবর শুনে হাসপাতালে এসে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় বিকি মণ্ডলের ঠাকুমা মলিনা মণ্ডল (৬০)-এর। একসঙ্গে তিনটি মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের আবহ। 

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 15, 2026, 11:28 AM IST
Road Accident: রক্তস্নাত নববর্ষ, বেপরোয়া গাড়ির বলি দুই যুবক, নাতির শোকে হৃদরোগে মৃত্যু ঠাকুমার
জয়নগরে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনা

তথাগত চক্রবর্তী: নতুন বছরের শুরুতেই এক ভয়াবহ দুর্ঘটনা। শোকের ছায়া দক্ষিণ ২৪ পরগণার জয়নগরে। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল হাহাকারে। বেপরোয়া গতিতে আসা একটি সবজির গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ হারালেন দুই যুবক। এই শোক সামলাতে না পেরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের ঠাকুমারও। নববর্ষের দিনে একই পরিবারের ও একই এলাকার তিন-তিনটি মৃত্যুতে গোটা জয়নগরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দুই যুবকের নাম সুভাষ মণ্ডল (৩৫) এবং বিকি মণ্ডল (২২)। রবিবার ভোর রাতে একটি অনুষ্ঠান দেখে বাইকে করে বাড়ি ফিরছিলেন তাঁরা। জয়নগর থানার অন্তর্গত ব্যাজরা মলিঘাটি এলাকায় রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে যখন তাঁরা কথা বলছিলেন, তখনই ঘটে বিপদ।

জয়নগরের দিক থেকে আসা একটি দ্রুতগামী সবজিবাহী পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সরাসরি তাঁদের ধাক্কা মারে। গাড়ির গতি এতটাই বেশি ছিল যে, দুই যুবকই ছিটকে পড়ে গুরুতর জখম হন। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন। তাঁরাই দ্রুত রক্তাক্ত অবস্থায় সুভাষ ও বিকিকে উদ্ধার করে জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা দুজনকে পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার খবর পৌঁছানো মাত্রই এলাকায় শোকের আবহ তৈরি হয়। হাসপাতালে নাতি বিকি মন্ডলের নিথর দেহ দেখতে এসে এই শোক সহ্য করতে পারেননি তাঁর ঠাকুমা মলিনা মণ্ডল (৬০)। হাসপাতালের ভেতরেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। উৎসবের ভোরে একই সঙ্গে তিনজনের মৃত্যুতে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন পরিজনরা। এলাকায় নববর্ষের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। 

দুর্ঘটনার পরই ঘাতক গাড়ির চালক গাড়িটি ফেলে রেখে এলাকা থেকে চম্পট দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিস। পুলিস ঘাতক গাড়িটিকে আটক করেছে এবং পলাতক চালকের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে। মৃতদেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

