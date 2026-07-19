'যাঁরা আন্দোলন করেছে, তাঁদের কেউ মনে রাখেনি', আক্ষেপ একুশে জুলাই 'মর্গ থেকে বেঁচে ফেরা' দীপকের

বিশ্বজিত্ মিত্র: ২১ জুলাই ১৯৯৩। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানে সামিল হয়েছিলেন কল্যাণীর দীপক দাস। তাঁর দাবি, গুলিবিদ্ধ হয়ে জ্ঞান হারিয়েছিলেন। মৃত ভেবে মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল পুলিস। সেখান থেকে বেঁচে ফেরেন। কিন্তু আজও স্বীকৃতি মেলেনি।
তৃণমূল ভেঙে খান খান। ২১ জুলাই আর শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেই। কলকাতায় এবার আলাদাভাবে সমাবেশ করছে ঋতব্রত তৃণমূল। আসরে কংগ্রেস ও NCPI-ও। শহিদ পরিবারগুলি যখন মরিয়া সবপক্ষ, তখন উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন কল্যাণীর দীপক দাস!
কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে মৃতদেহবাহী গাড়ি চালান দীপক। ১৯৯৩ সালে ২১ জুলাই পুলিসের গুলিতে গুরুতর জখম হয়েছিলেন তিনি। দীর্ঘ চিকিত্সার সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন। দীপকের দাবি, গুলিবিদ্ধ হওয়ার অজ্ঞান হয়ে রাস্তায় পড়েছিলেন। মৃত ভেবে পিজির মর্গে পাঠিয়ে দিয়েছিল পুলিস। ময়নাতদন্তের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছিল। তখন নাকি চিকিত্সকরা বুঝতে পারেন, তিনি জীবিত। এরপর দ্রুত তাঁকে পাঠানো হয় হাসপাতালে।
সেই ঘটনার পর তিন দশক পেরিয়ে গিয়েছে। দীপকের আক্ষেপ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসলেও তাঁর অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে বহুবার পরিবারের জন্য স্থায়ী চাকরি বা আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলাম। প্রতিবারই শুধু চা-বিস্কুট খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। মরা টেনে খাই। মৃতদেহবাহী গাড়ি চালিয়েই কোনওরকমে সংসার চলে। ৩৩ বছর দল করেছি, কিন্তু কিছুই পাইনি। আজও টিনের বাড়িতে থাকি। মা, স্ত্রী ও দুই ছেলেকে নিয়ে অভাবের সংসার। তখনও দুঃসময় ছিল, আজও দুঃসময়ই রয়েছে'।
দীপকের কথায়, 'যাঁরা আন্দোলন করেছেন, তাঁদের মনে রাখা হয়নি। অথচ সিনেমার জগতের মানুষদের দলে এনে এমএলএ, এমপি করা হয়েছে। আমি বিধানসভা ও লোকসভা—দুই নির্বাচনে নিজের এলাকায় দলের হয়ে কাজ করেছি। তবুও কেউ ফিরে তাকায়নি'। স্ত্রী ঝুমা বলেন, 'এত বছর ধরে ২১ জুলাই হয়েছে, কখনও আমাদের ডাক পড়েনি। এ বছরও কোন আক্ষেপ নেই। বড় ছেলে বেকার, ছোট ছেলে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করে। এভাবেই কোনও রকমে সংসার চলছে'।
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