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'যাঁরা আন্দোলন করেছে, তাঁদের কেউ মনে রাখেনি', আক্ষেপ একুশে জুলাই 'মর্গ থেকে বেঁচে ফেরা' দীপকের

July 21 Martyrs' Day rally:   'মুখ্যমন্ত্রীর থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে বহুবার পরিবারের জন্য স্থায়ী চাকরি বা আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছিলাম। প্রতিবারই শুধু চা-বিস্কুট খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে'। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 19, 2026, 09:44 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:44 PM IST
'যাঁরা আন্দোলন করেছে, তাঁদের কেউ মনে রাখেনি', আক্ষেপ একুশে জুলাই 'মর্গ থেকে বেঁচে ফেরা' দীপকের
Image Credit: একুশে জুলাই উপেক্ষিত &#039;মর্গ থেকে বেঁচে ফেরা&#039; দীপক!Source: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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