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'ভুল বুঝিয়েছেন মমতা...মঞ্চে থাকত দোষীরা, কষ্ট পেতাম, বলতে পারতাম না... একঘরে করে দেয়', বিস্ফোরক শহিদ পরিবারের বিরাট সিদ্ধান্ত

21 July Martyr family big allegation: , "আমাদের পিছনে বসিয়ে রেখে সামনে সেলিব্রেটিদের নিয়ে নাম গান হতো। আমরা মাথা নিচু করে বসে থাকতাম... এখন বুঝতে পারছি তা নয়। ২১ জুলাই এলে আসত শুধু যোগাযোগ করতে।"

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 21, 2026, 01:05 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 01:05 PM IST
'ভুল বুঝিয়েছেন মমতা...মঞ্চে থাকত দোষীরা, কষ্ট পেতাম, বলতে পারতাম না... একঘরে করে দেয়', বিস্ফোরক শহিদ পরিবারের বিরাট সিদ্ধান্ত
Image Credit: শহিদ শ্রীকান্ত শর্মার পরিবার (নিজস্ব ছবি)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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