'ভুল বুঝিয়েছেন মমতা...মঞ্চে থাকত দোষীরা, কষ্ট পেতাম, বলতে পারতাম না... একঘরে করে দেয়', বিস্ফোরক শহিদ পরিবারের বিরাট সিদ্ধান্ত

পিয়ালি মিত্র: যাবেন না! কোথাও কোনও মঞ্চে যাবেন না ২১ জুলাইয়ের শহিদ শ্রীকান্ত শর্মার পরিবার। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ২১ জুলাইয়ের ফাইল খুলতেই বড় সিদ্ধান্ত নিল শ্রীকান্ত শর্মার পরিবার। বিস্ফোরক অভিযোগ পরিবারের। অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। অভিযোগ মণীশ গুপ্তর বিরুদ্ধে। অভিযোগ অনন্যা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে। তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, তাঁদের আবেগ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে। এতদিন ধরে তাঁদের ভুল বুঝিয়ে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়!
বিস্ফোরক শহিদ পরিবার
আজ কোথাও যাবে না ২১ জুলাইয়ের শহিদ শ্রীকান্ত শর্মার পরিবার। গতকাল সকাল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে যাবেন। দোলা সেন যোগাযোগও করেছিলেন। কিন্ত গতকাল বিকেলে কমিশনের রিপোর্টে সামনে আসার পরই সিদ্ধান্ত বদল। বিস্ফোরক প্রয়াত শ্রীকান্ত শর্মার জামাইরা। বড় জামাই পূর্ণেন্দু মৃধা ও ছোটো জামাই সঞ্জীব ডাকুয়া বলেন, "এতদিন মনে করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিচার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তা নয়। ২১ জুলাই এলে আসে শুধু যোগাযোগ করতে। স্থানীয় স্তরে আমাদের একঘরে করে রাখা হয়েছিল। শাশুড়ির হাত ভেঙে যাওয়ার পর অনন্যা বন্দোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়েছিল। ৩ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে দেখা করেননি। আমরা পরিবার থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এফআইআর করব। মনীশ গুপ্তার নাম নিয়ে এফআইআর করা হবে। কিন্তু সেটাও হয়নি।"
'কষ্ট পেতাম কিছু বলতে পারতাম না'
এখানেই শেষ নয়। প্রয়াত শ্রীকান্ত শর্মার ছোটো মেয়ে পিঙ্কি শর্মা তোপ দাগেন, "আমাদের পিছনে বসিয়ে রেখে সামনে সেলিব্রেটিদের নিয়ে নাম গান হতো। আমরা মাথা নিচু করে বসে থাকতাম। কষ্ট পেতাম কিছু বলতে পারতাম না। দোষীদের দিয়ে মঞ্চ আলো করে রাখতো।" তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ছোটে মেয়ে।
খুলছে ২১ জুলাই ফাইল!
গতকালই বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন,"আগামীকাল একুশে জুলাই। এই দিনটাকে ব্যবহার করে অনেকে অনেক কিছু করে নিয়েছেন... আমেরিকায় গিয়ে চোখের চিকিৎসা পর্যন্ত! অসংখ্য প্রাসাদের মতো বাড়ি তৈরি করেছেন। কিন্তু একুশে জুলাই কী হয়েছিল তা অনেকে জানতে পারল না। বিগত সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একুশে জুলাই কমিশন করেছিল। অনেক দিন আগেই কমিশন সেই রিপোর্ট দিয়েছে। কিন্তু রিপোর্ট সামনে আসেনি। আমি সেই রিপোর্ট জনগণের সামনে প্রকাশ করব।"
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কমিশন ৪৪ জনকে ডেকেছিল। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সেই সময়ের মুখ্যসচিব এম কৃকৃষ্ণমূর্তি, সেই সময়ের স্বরাষ্ট্রসচিব মণীশ গুপ্ত, তুষার তালুকদার, আর কে জহুরি, দীনেশ বাজপেয়ী, বিমান বোস, প্রদীপ ভট্টাচার্য, সরল দেব, কিরণময় নন্দ, তপন শিকদার, মদন মিত্র, সৌগত রায়, পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকা হয়েছিল। কিন্তু প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডাকার প্রয়োজন বলে মনে করেননি। তিনি নিজেকে প্রধান সাক্ষী হিসাবে দাবি করেন। তৎকালীন বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় আসেননি সাক্ষী দিতে, যাবেন না বলেছিলেন। তাঁর বয়ান অনুযায়ী, মণীশ গুপ্ত দায়ী। কিন্তু তিনি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন।"
মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন,"আইন অনুযায়ী এক্সিকিউটিভ তদন্ত হয়নি। সেই সময়ের পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টের সাথে বাকিদের রিপোর্ট মেলেনি। মমতা বন্দোপাধ্যায় একটা নথিও দেননি। কারণ তার বিদ্যুৎমন্ত্রীর ফেঁসে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। রাইটার্স বিল্ডিং দখল কাল্পনিক ছিল। অপ্রয়োজনীয় গুলি চালনা ছিল। উসকানিবিহীন ছিল সেদিন।" এমনকি শহিদ পরিবারগুলিকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে বলেন, "নতুন করে FIR করতে বলুন, তদন্ত করব।"
১৯৯৩-এর ২১ জুলাই
প্রসঙ্গত, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তত্কালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ে নেতৃত্বে রাইটার্স বিল্ডিং দখল অভিযান হয়। সেই অভিযানে পুলিসে গুলিতে প্রাণ হারান ১৩ জন। সেই থেকে প্রতিবছর ২১ জুলাই ধর্মতলায় শহিদ সমাবেশ করে আসছে তৃণমূল। তবে এবার ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ নিয়ে টানটান নাটক। এই প্রথমবার একসঙ্গে ৩টে ২১ জুলাই! একদিকে মমতাপন্থী কালীঘাট-তৃণমূল, অন্যদিকে ঋতব্রত শিবির। সঙ্গে এবার ২১ জুলাই পালন করছে কংগ্রেসও। তবে এবার অবশ্য ধর্মতলায় ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে সভা করার অনুমতি মেলেনি, মমতাপন্থী কালীঘাট-তৃণমূলের সভা হবে বিড়লা প্লানেটোরিয়ামের সামনে। তাতে ভিড়-সংখ্যাও বেঁধে দিয়েছে হাইকোর্ট।
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