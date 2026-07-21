/পতাকা আছে, কিন্তু পাশে নেই দল! ২১ জুলাইয়ে সোনারপুরে একলা লড়াই শহীদ পরিবারের

তথাগত চক্রবর্তী: ২১ জুলাই শহীদ দিবসে সোনারপুরের কামরাবাদের শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার জানাল, ১৯৯৩ সালের ঘটনার সব দোষীদের শাস্তি হওয়া উচিত। পাশাপাশি, সব শহীদ পরিবার যদি নতুন করে অভিযোগ দায়ের করতে চান, তাহলে তাঁরাও সেই উদ্যোগের পক্ষে থাকবেন। শহীদ রতন মণ্ডলের স্ত্রী মহারানী মণ্ডল বলেন, 'মেয়ে যেখানে নিয়ে যাবে, আমি সেখানেই যাব।' অন্যদিকে ছেলে সঞ্জয় মণ্ডল জানান, তিনি বাড়িতেই থাকবেন।
এদিন পরিবারের উদ্যোগে কামরাবাদে বাড়ির কাছেই শহীদ রতন মণ্ডলের শহীদ বেদীতে মাল্যদান করা হয়। বেদীতে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় পতাকা লাগানো ছিল। কর্মসূচিতে শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। রাজনৈতিক দলের অন্য কোনও নেতা বা কর্মীকে সেখানে দেখা যায়নি। ২১ জুলাই শহীদ দিবস উপলক্ষে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পৃথকভাবে কর্মসূচি পালিত হলেও, রতন মণ্ডলের পরিবারের এই বক্তব্য এবং নিজস্ব উদ্যোগে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা নিবেদন বিশেষ তাৎপর্য বহন করছে।
অন্যদিকে, ২১ জুলাইয়ের শহীদ প্রয়াত শ্রীকান্ত শর্মার পরিবার আজ কোথাও যাবে না বলে জানিয়েছে। গত সোমবার সকাল পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে যাবেন। দোলা সেন যোগাযোগও করেছিলেন। কিন্ত গতকাল বিকেলে কমিশনে রিপোর্টে সামনে আসার পর সিদ্ধান্ত বদল। বিস্ফোরক জামাইরা জানান, এতদিন মনে করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের বিচার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন । কিন্তু এখন বুঝতে পারছি তা ২১ জুলাই আসে শুধু যোগাযোগ করতে। স্থানীয় স্তরে আমাদের এক ঘরে করে রাখা হয়েছিল। শাশুড়ির হাত ভেঙে যাওয়ার পর অন্যনা বন্দোপাধ্যায়ের অফিসে গিয়েছিল। ৩ ঘণ্টা বসিয়ে রেখে দেখা করেনি। আমরা পরিবার থেকে সিন্ধান্ত নিয়েছিল এফআইআর করবো। মনীষ গুপ্তার নাম নিয়ে এফআইআর করা হবে।
জামাইদের পাশাপাশি ক্ষোভ উগড়ে দেন ছোট মেয়ে পিঙ্কি। ছোটো মেয়ে বলেন, 'আমাদের পিছনে বসিয়ে রেখে সামনে সেলিব্রেটিদের নিয়ে নাম গান হতো। আমরা মাথা নিচু করে বসে থাকতাম। কষ্ট পেতাম কিছু বলতে পারতাম না। দোষীদের নিয়ে মঞ্চ আলো করে রাখত।'
এর পাশাপাশি হাওড়ার শহীদ পরিবারের দুই ছেলে রজত দাস ও রমেশ দাস ঋতব্রত তৃণমূলের সমাবেশে যোগ দিতে রওনা দিলেন। তাদের মা অর্পিতা দাস অসুস্থতার কারণে এবারে শহীদ সমাবেশে যাবেনা বলে পরিবার সূত্রে জানানো হয়। গতকাল অর্পিতা দাস জানিয়েছিলেন তিনি প্রতিবছরের মত এবারও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবেশে যাবেন ছেলেদের নিয়ে। কারণ ১৯৯৩ সালে ২১শে জুলাই তার স্বামী রঞ্জিত দাস নিহত হবার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের পাশে থেকেছেন। তাকে রেলে চাকরি দিয়েছেন।কিন্তু আজ দেখা গেল অন্য ছবি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)