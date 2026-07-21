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পতাকা আছে, কিন্তু পাশে নেই দল! ২১ জুলাইয়ে সোনারপুরে একলা লড়াই শহীদ পরিবারের

২১ জুলাই শহীদ দিবসে ১৯৯৩ সালের ঘটনার সব দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছে কামরাবাদের শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার। রাজনৈতিক নেতাদের অনুপস্থিতিতেই পরিবারটি বাড়ির কাছে শহীদ বেদীতে শ্রদ্ধা জানায় 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 21, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:50 AM IST
পতাকা আছে, কিন্তু পাশে নেই দল! ২১ জুলাইয়ে সোনারপুরে একলা লড়াই শহীদ পরিবারের
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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