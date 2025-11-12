SIR In Bengal: 'ভোট দিয়েছি, কিন্তু নাম নেই', SIR নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে, কমিশনের পোর্টালে...

SIR In Bengal: 'ভোট দিয়েছি, কিন্তু নাম নেই', SIR নিয়ে বিভ্রান্তি চরমে, কমিশনের পোর্টালে...
SIR In Bengal: পূর্ব বর্ধমানে মেমারি বিধানসভা কেন্দ্রে বিপাকে ২১ জন ভোটার। তাঁদের দাবি, ২০০২ সালে ভোট দিয়েছিলেন। পুরনো তালিকাতেও নাম আছে। কিন্তু ২০০২ সালে যে ওয়েবসাইটে তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন, সেই তালিকায় নাম বাদ পড়েছে।
পার্থ চৌধুরী: SIR আবহে এবার নয়া বিপত্তি। লিস্টে নাম আছে, কিন্তু কমিশনের পোর্টাল থেকে বাদ ২১ জন ভোটারের নাম! রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে পূর্ব বর্ধমানের মেমারিতে।
২৭৫ মেমারী বিধানসভা কেন্দ্র। ২২২ নম্বর বুথ। ২০০২ সালে তালিকায় এই বুথের ভোটার সংখ্যা ৬৯৩। রাজ্য়ে SIR চলছে। ২০০২ সালে প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে নির্বাচন কমিশন। ২০০২ সালেই শেষবার স্পেশাল ইনটেন্সিভ রিভিশন বা SIR হয়েছিল বাংলায়। ফলে ২০০২ সালকে 'বেস ইয়ার' ধরেই ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ চলছে।
এদিকে মেমারী বিধানসভা কেন্দ্রের ২২ নম্বর বুথের ২০০২ সালে যে তালিকায় প্রকাশ করেছে কমিশন, সেই তালিকায় ভোটার সংখ্যা ৬৭২। অর্থাত্ বাদ পড়েছে ২১ জনের নাম। তাঁরা এখন কী করবেন? সুমিত্রা শর্মা ও উত্তম সিংয়ের মতো ভোটাররা বলছেন, 'ভোট দিয়েছি,কিন্তু নাম নেই। তাই চিন্তায় আছি'। সুপারভাইজার শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, 'এই নিয়ে কতৃপক্ষের কাছে জানান হয়েছে। যেমন নির্দেশ আসবে কাজ হবে'।
এই ঘটনায় সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। দলের বর্ধমান জেলা সাধারণ সম্পাদক বাগবুল ইসলামের অভিযোগ, 'বাংলা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে বিজেপি'। বিজেপি নেতা শান্তরূপ বলেন, 'যদি কারও নাম হার্ড কপিতে থাকে। তাহলে চিন্তার কিছু নেই। তৃণমূল অশিক্ষিতের দল বলে এসব অভিযোগ করে'।
