Nadia Shocker: নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের ৭ দিনেই মৃত্যু বাড়ির তরতাজা যুবক ছেলের! অদৃষ্টের পরিহাস...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Oct 14, 2025, 06:28 PM IST
অনুপ কুমার দাস: মাত্র ৭ দিন আগে গৃহপ্রবেশ। নতুন বাড়িতে আনন্দ করে উঠে এসেছিল সবাই মিলে। নতুন ঘর। নতুন বসতি। কিন্তু নিয়তি যেন অন্য কোথাও অন্য হিসেব লিখছিল! স্থায়ী হল না নতুন বাড়ি তৈরি ও সেই নতুন বাড়িতে গৃহপ্রবেশের আনন্দ। গৃহপ্রবেশের এক সপ্তাহের মধ্যেই চলে গেল তরতাজা যুবক ছেলে। একেই বোধহয় বলে অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে! 

নতুন বাড়ির সামনের পুকুরে ডুবে মৃত্য়ু হল ২১ বছরের যুবক অরিত্র সাহার। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কালীনগরে। বাবা বয়স্ক, মা স্কুলের দিদিমণি। সবেমাত্র নতুন বাড়ি হয়েছিল। ৭ দিন আগেই হয় গৃহপ্রবেশের অনুষ্ঠান। তখন কত হইহুল্লোড়, মজা, আনন্দ। কিন্তু ৭ দিনেই বদলে গেল সেই আনন্দমুখর ছবিটা। আজ শুধুই কান্নার রোল। বাতাস ভারী সন্তানহারা বাবা-মায়ের দীর্ঘশ্বাস জড়ানো কান্নায়। 

নতুন বাড়ির সামনেই এক পুকুর রয়েছে। সেখানেই পুজোর ফুল ফেলতে গিয়েছিলেন অরিত্র। তখনই পা পিছলে পুকুরে পড়ে যান অরিত্র। পড়ে গিয়ে ডুবে যান। আর তাতেই তাঁর মৃত্যু হয়। সকাল ৯টার দিকে ঘটনাটি ঘটে। কিন্তু প্রথমে কেউই টের পায়নি যে কী ঘটেছে। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অরিত্রকে! অনেকক্ষণ ধরে অরিত্রকে খুঁজে না পেয়ে শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করার পরেও বাড়ির লোক তাঁর কোনও সন্ধান পায় না। 

তারপর দুপুর নাগাদ একজন স্থানীয় বলেন যে তাঁকে পুকুরের দিকে যেতে দেখেছিলেন। সেই শুনে বাড়ির লোক পুকুরের কাছে গিয়ে দেখেন যে,বাড়ির পুজোর ফুল পুকুরে পড়ে রয়েছে। এরপরই খবর দেওয়া হয় পুলিসকে। খবর পেয়ে পুলিস আসে। শুরু হয় পুকুরে ডুবুরি নামিয়ে খোঁজ। তারপরই পুকুর থেকে অরিত্র সাহার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পুলিস মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কৃষ্ণনগর পুলিস মর্গে পাঠিয়েছে।

SUDESHNA PAUL

