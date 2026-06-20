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দীর্ঘদিন লুকিয়ে নিউটাউনে! রাতের অন্ধকারে বসিরহাট থেকে জলপাইগুড়িতে বাস বোঝাই ২৪ বাংলাদেশি

বসিরহাট থেকে জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে আনা হল ২৪ বাংলাদেশিকে, দ্রুত দেশে ফেরানোর তোড়জোড়। বৈধভাবে ভারতের প্রবেশ। বেশ কয়েক বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস। এই বাংলাদেশীদের আপাতত ঠাঁই হল হোল্ডিং সেন্টারে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jun 20, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:28 PM IST
দীর্ঘদিন লুকিয়ে নিউটাউনে! রাতের অন্ধকারে বসিরহাট থেকে জলপাইগুড়িতে বাস বোঝাই ২৪ বাংলাদেশি
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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