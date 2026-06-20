/দীর্ঘদিন লুকিয়ে নিউটাউনে! রাতের অন্ধকারে বসিরহাট থেকে জলপাইগুড়িতে বাস বোঝাই ২৪ বাংলাদেশি

প্রদ্যুৎ দাস: বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করে দীর্ঘদিন ধরে বাংলায় বসবাসকারী একদল বাংলাদেশি নাগরিককে কড়া পুলিসি পাহারায় নিয়ে আসা হল জলপাইগুড়ির হোল্ডিং সেন্টারে। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট থেকে বাস বোঝাই করে এই মানুষগুলোকে শুক্রবার গভীর রাতে জলপাইগুড়িতে নিয়ে আসা হয়।
প্রশাসন সূত্রে খবর, এই দলে শিশু ও মহিলা-সহ মোট ২৪ জন বাংলাদেশি নাগরিক রয়েছেন। শুক্রবার রাত ১১টা নাগাদ প্রথমে তাঁদের জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের অধীনে থাকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়। এরপর কোতোয়ালি থানায় প্রয়োজনীয় ভেরিফিকেশনের প্রক্রিয়া শেষ করে তাঁদের জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রাজবাড়ী পাড়া আরটিসি হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে।
ধৃতদের একাংশ জানিয়েছেন, তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার নিউটাউন এলাকায় বসবাস করছিলেন। তবে এবার নিজেদের দেশে ফিরতে পারবেন বলে আশা প্রকাশ করেছেন তাঁরা। একই সঙ্গে, তাঁদের স্বদেশে ফেরানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গের নতুন বিজেপি সরকারের এই উদ্যোগকে সাধুবাদও জানিয়েছেন তাঁরা।
বর্তমানে জলপাইগুড়ি জেলায় দুটি হোল্ডিং সেন্টার রয়েছে—একটি সদর ব্লকের রাজবাড়ীপাড়া এলাকায় এবং অন্যটি রাজগঞ্জ ব্লকের ফাটাপুকুরে। জেলা পুলিস ও প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, দুটি সেন্টারেই বহু বেআইনি অনুপ্রবেশকারীকে রাখার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা প্রশাসন, পুলিস এবং বিএসএফ যৌথভাবে সমস্ত আইনি দিক খতিয়ে দেখে এই মানুষগুলোকে দ্রুত সীমান্তের ওপারে অর্থাৎ বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। আপাতত কড়া নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে তাঁদের এই হোল্ডিং সেন্টারে রাখা হয়েছে।
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