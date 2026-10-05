/বর্মসজ্জিত দেবীর যুদ্ধংদেহী রূপ! ২৭৫ বছরের পুজোয় গৃহবধূদের নামেই সংকল্প

অনুপ দাস: দেবী আবাহনের কাউন্টডাউন শুরু। উৎসবের মরশুমে ইতিহাস আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধন। নদীয়ার বুকে রায়বাড়ির পুজো। কৃষ্ণনগর রাজবাড়ির বেয়াইবাড়ি এই রায়বাড়ি। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ভৈরবচন্দ্রের তিন মেয়েরই বিয়ে হয় এই রায়বাড়িতে। সেই থেকে রাজবাড়ির সঙ্গে রায়বাড়ির আত্মীয়তার শুরু।
১৭৫০ সালে প্রথম পুজো হয় রায়বাড়িতে। ভৈরবচন্দ্রের স্ত্রী মহারানী ভবানীদেবীর উদ্যোগেই রায়বাড়িতে প্রথম দুর্গাপুজো হয়। সেই থেকে আজও রাজবাড়ির কঠোর নিয়ম মেনে পুজো হয় রায়বাড়িতে। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ভৈরবচন্দ্র রায়। তাঁর তিন কন্যা মহাকালী, কালীকুমারী ও নিত্যকালী। তিন মেয়েরই বিয়ে হয়েছিল রায়বাড়িতে। তাই রায়বাড়ি আসলে রাজবাড়ির বেয়াইবাড়ি।
রাজবাড়ির নিয়মে রায়বাড়ির পুজোয় বাড়ির গৃহবধুদের নামেই পুজোর সংকল্প হয়। ষষ্ঠীতে হয় দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তারপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী- ৩ দিন ধরে চলে পুজো। দশমীতে দেবীর বিসর্জন। প্রতিদিন-ই হয় হোম। আর প্রতিবার হোমে ভোগ দেওয়া হয়। বলিদান হয়। উলটো রথের দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় প্রতিমা তৈরির কাজ। রায়বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন যুদ্ধের সাজে। দেবীর গায়ে থাকে বর্ম। দেবীর বাহন সাধারণ সিংহ নয়, ঘোড়ামুখ সিংহ।
দেবী এখানে শাক্ত মতে পুজো পান। ভোগে আমিষ থাকে। প্রত্যেক দিনের ভোগে বিভিন্ন রকমে মাছ,ভাত খিচুড়ি, নানা ভাজা, মিষ্টি, পায়েস সহ একাধিক পদ থাকে। সপ্তমীর মধ্যরাতে দেবীকে অন্নপূর্ণা রূপে পুজো করা হয়। গৃহদেবতা অন্নপূর্ণা হওয়ার জন্যই দুর্গাকে এই রূপে মধ্যরাতে পুজো করা হয়। দশমীর দিন হয় শীতল ভোগ। পান্তা ভাত, কচু শাক, নানান রকমের ভাজা, ইলিশ মাছ থাকে।
আগে কাদা খেলার চল ছিল। ছিল পশুবলি প্রথাও। কিন্তু কালের নিয়মে এখন আর সেসব নেই। তবে রাজবাড়ির আভিজাত্য, আর বেয়াইবাড়ির আন্তরিকতা এই দুয়ে মিলে অনন্য সাধারণ রায়বাড়ির শতাব্দী প্রাচীন দুর্গোৎসব।
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