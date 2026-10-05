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বর্মসজ্জিত দেবীর যুদ্ধংদেহী রূপ! ২৭৫ বছরের পুজোয় গৃহবধূদের নামেই সংকল্প

Krishnanagar Raybari Pujo: দেবী এখানে শাক্ত মতে পূজিত হন। ভোগে আমিষ পদ থাকে। ১৭৫০ সালে প্রথম পুজো হয় রায়বাড়িতে। রায়বাড়ির পুজোয় দেবী দুর্গা আবির্ভূত হন যুদ্ধের সাজে। আবার মধ্যরাতে হয় অন্নপূর্ণা পুজোও।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 05, 2026, 05:38 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 05:38 PM IST
বর্মসজ্জিত দেবীর যুদ্ধংদেহী রূপ! ২৭৫ বছরের পুজোয় গৃহবধূদের নামেই সংকল্প
Image Credit: রায়বাড়ির পুজো

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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