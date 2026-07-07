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কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! পরের জানুয়ারিতেই তিথির বিয়ে, তবে কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?

ছাত্রীর মা, বাবা, ভাই, বোন উত্তর প্রদেশে ব্যবসা সূত্রে থাকে। তিথি বাড়িতে একাই থাকতেন, পাশে জেঠু দেখাশোনা করতেন। পুলিল এবং স্থানীয় মনে করছে আত্মহত্যা, তবে কী কারণে পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। আজ ময়নাতদন্ত হবে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 07, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 02:39 PM IST
কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! পরের জানুয়ারিতেই তিথির বিয়ে, তবে কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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