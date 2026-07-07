/কৃষ্ণনগরে কলেজ ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু! পরের জানুয়ারিতেই তিথির বিয়ে, তবে কেন এই চরম সিদ্ধান্ত?

অনুপ কুমার দাস: বাড়িতেই ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। পরের জানুয়ারিতে বিয়ে। রেজিস্ট্রিও হয়ে গিয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম তিথি মল্লিক (১৯)। কৃষ্ণনগর কোতোয়ালী থানার মহিষনাংরা শিবতলা পাড়া গ্রামের এই ঘটনা। তিনি বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজের বিএ দ্বিতীয় বর্ষের পড়ুয়া ছিলেন। গত সোমবার মধ্যরাতে নিজের ঘর থেকে তাঁকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। সিলিং ফ্যানের সঙ্গে ওড়না দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলেন তিনি।
রাতেই দেহটি উদ্ধার করে কৃষ্ণনগর জেলা শক্তিনগর হাসপাতালের পুলিস মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজ দেহটির ময়নাতদন্ত করা হবে। আগামী জানুয়ারি মাসেই তিথির বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ইতিমধ্যেই আইনিভাবে তাঁদের রেজিস্ট্রিও সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। তিথি বাড়িতে একাই থাকতেন। প্রাথমিকভাবে পুলিস ও স্থানীয়দের ধারণা এটি আত্মহত্যা। তবে ঠিক কী কারণে এই ১৯ বছরের তরুণী এমন চরম সিদ্ধান্ত নিলেন, তা খতিয়ে দেখতে কোতোয়ালী থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কোনো তথ্যই এখনও বাদ দেওয়া হচ্ছে না।
পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, তিথির বাবা-মা এবং ভাই-বোন উত্তরপ্রদেশে থাকেন। সেখানে তাঁদের একটি মিষ্টির দোকান রয়েছে। ব্যবসার সূত্রেই তাঁরা সেখানে বসবাস করেন। তিথি পড়াশোনার কারণে গ্রামের বাড়িতে একাই থাকতেন। তবে রাতের বেলা একাকীত্ব ও নিরাপত্তার কারণে পাশের বাড়ির এক বৃদ্ধা মহিলা তাঁর ঘরে এসে ঘুমাতেন। পাশাপাশি তিথির জ্যাঠামশাই এবং প্রতিবেশীরা নিয়মিত তাঁর দেখাশোনা করতেন। সম্প্রতি তিথির একটি প্রেমঘটিত সম্পর্কের সূত্র ধরে বিয়ের কথা পাকা হয়। দুই পরিবারের অভিভাবক, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সম্মতিক্রমেই এই বিয়ে ঠিক হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তাঁদের লিখিত রেজিস্ট্রি সম্পন্ন হয়। আগামী জানুয়ারি মাসে বিয়ে ঠিক হয়।
মৃতার প্রতিবেশী কাকা অনাদি বিশ্বাস জানিয়েছেন, গত সোমবার রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ তাঁরা গ্রামের একটি চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছিলেন। সেখানে তিথির জ্যাঠামশাই এবং অন্য বন্ধু-বান্ধবরাও ছিলেন। এমন সময় তাঁদেরই এক ভাইপো এসে কান্নাকাটি করে খবর দেয়। সে জানায়, তিথি ঘরের ভেতর সিলিং ফ্যানের সঙ্গে নিজের ওড়না জড়িয়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে আছে। এই খবর পেয়ে গ্রামবাসীরা দ্রুত স্থানীয় ক্লাবের সামনের ওই জমজমাট বাড়িতে ছুটে যান। তাঁরা যাওয়ার আগেই সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। ঘরের ভেতর গিয়ে তাঁরা দেখেন, মেঝেতে মোবাইল ফোন পড়ে রয়েছে এবং তিথি পাখার সঙ্গে ঝুলছেন। খবর পেয়ে কোতোয়ালী থানা থেকে পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস স্থানীয়দের সাহায্যে দেহটি নীচে নামায়।
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