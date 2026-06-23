সব্যসাচীর 'সোনার খনি'! ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার, কে এই রহস্যময়ী?

নান্টু হাজরা, অনুপ কুমার দাস: 'সোনার ছেলে' সব্যসাচী দত্ত। সব্যসাচীকে নিয়ে তল্লাশিতে মিলল সাড়ে তিন কেজি সোনা। ধৃত প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে নদীয়ার তেহট্টতে তল্লাশি চালানো হয়। এবং সেখান থেকেই এই সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করা হয়েছে। করিমপুরে ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। এই তল্লাশি চালিয়ে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার করেছে পুলিস।
সব্যসাচী দত্ত তোলাবাজির অভিযোগে এই মুহূর্তে পুলিসি হেফাজতে রয়েছে। তাকে নিয়ে সোমবার গভীর রাতে নদীয়ার তেহট্টপুরের করিমপুরে পুলিস তল্লাশি অভিযানে যায়। সেখানে প্রাক্তন বিধায়কের এক ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। পুলিস গোপন সূত্রে খবর পায় যে, এই মহিলার কাছেই সব্যসাচী দত্তের বেশ কিছু সোনা রয়েছে। এই খবর পেয়েই পুলিস তল্লাশি অভিযান চালায়।
পুলিস প্রথমে এই মহিলার বাপের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে এক কেজিরও বেশি সোনা উদ্ধার করে। এরপর তার শ্বশুরবাড়ি তল্লাশি চালায় পুলিস। সেখান থেকে বাকি সোনা উদ্ধার করা হয়। মোট সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার। পুলিস সেগুলি বাজেয়াপ্ত করেছে।
কে এই ঘনিষ্ঠ মহিলা?
ঘনিষ্ঠ মহিলার নাম টিনা সাহা। তিনি নদীয়ায় তৃণমূলের জেলা পরিষদের সদস্য। টিনা বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়িতে এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। তৃণমূল দলীয় সূত্রে তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্ব দের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ ছিল এবং আছে। টিনা ভৌমিক সাহা, একজন সাধারণ ঘরের মেয়ে এবং বউ ছিলেন।
স্বামী নিলয় সাহা, বাবা কাঞ্চন ভৌমিক, তিনি বস্ত্র ব্যবসায়ী। ২০১৬ সালে তৃণমূল দলে যুক্ত হওয়া, দুই বারের জিলা পরিষদ সদস্য টিনা ভৌমিক সাহা। দলীয় ভাবে সব্যসাচী দত্তের সঙ্গে গভীর যোগাযোগ তৈরি হয় গত বিধানসভার ভোটের ঠিক এক বছর আগে।
টিনার শ্বশুরের দাবি, ২০০ গ্রাম মত সোনা সিজ করে নিয়ে গেছে। ওই সব সোনা বউমাকে দেওয়া বিয়েতে আমাদের। নাতিকে দেওয়া কিছু গয়না, মোট ২০০ গ্রাম হবে।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে বলেন, 'শুনেই পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন টাকা মাটি, মাটি টাকা। এখন তো সোনা মাটি, মাটি সোনা হয়ে যাচ্ছে। এ তো অভাবনীয় সব জিনিস সাংবাদিক, পুলিসরা শোনাচ্ছে। আর কত দেখব, আর কত শুনব। এখন তো মনে আকাশও ছাড়িয়ে যাবে। সব্যসাচী নামটা ভাবুন, যার দুহাত চলে। এতো ডান-বাঁ দু'হাত দিয়েই কামিয়েছেন। অভাবনীয় দুর্নীতি। এই দুর্নীতির পাহাড় থেকে আর কত কী বেরবে, তা ভগবানই জানে। এরকম আর কত সব্যসাচী বেরবে আমার জানা নেই।'
উল্লেখ্য, এর আগেও সব্যসাচী দত্তের রাজারহাটের ফ্ল্যাট থেকে পুলিস সাড়ে তিন কেজির মত সোনা উদ্ধার করে। গ্রেফতার হওয়ার পর সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। এই অভিযানে প্রাক্তন বিধায়কের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া যায়। এমনকী ৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার এফডি এবং ক্যাশ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিসের অনুমান, উদ্ধার হওয়া এই বিপুল সোনা বিভিন্ন জায়গায় তোলাবাজির টাকা থেকে কেনা। পুলিস সূত্রে আগেই জানা যায় যে, সব্যসাচী দত্তের যা ইনকাম, তার সঙ্গে উদ্ধার হওয়া সম্পত্তির কোনো সামঞ্জস্য নেই।
প্রসঙ্গত, ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী শংকর চট্টোপাধ্যায়ের কাছে পরাজিত হন সব্যসাচী। ৩৪,৫৫৮ ভোটের ব্যবধানে তিনি হেরে যান। এর আগে দিলীপ ঘোষ রাজ্য বিজেপির সভাপতি থাকাকালীন ২০১৯ সালের অক্টোবর মাসে বিজেপিতে যোগ দেন সব্যসাচী দত্ত। ২০২১ সালের অক্টোবর মাসে আবার তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরে আসেন।
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