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সব্যসাচীর 'সোনার খনি'! ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার, কে এই রহস্যময়ী?

Sabyasachi Dutta: সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে তল্লাশিতে মিলল সাড়ে তিন কেজি সোনা। ধৃত প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে নদীয়ার তেহট্টতে তল্লাশি চালায় পুলিস। এবং সব্যসাচীর এক ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 23, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:23 AM IST
সব্যসাচীর 'সোনার খনি'! ঘনিষ্ঠ মহিলার বাড়ি থেকে সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার, কে এই রহস্যময়ী?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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