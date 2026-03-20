Deadly Road Accident: ৩০ ফুট উঁচু ফ্লাইওভার থেকে নীচে ফরচুনার, গাড়ি কেটে বের করা হল লাদাখফেরত তিন IIT ছাত্রের দেহ
3 IIT Students Accident: প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, চালক গাড়ি চালানোর সময় ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। এর ফলেই টয়োটা ফরচুনার গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফ্লাইওভার থেকে নিচে পড়ে দুমড়ে-মুচড়ে যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হইহই করতে করতে বন্ধুরা মিলে গিয়েছিলেন লাদাখ ট্রিপে। বাড়ি ফেরার পথে একেবারে না ফেরার দেশে চলে গেলেন তিন বন্ধু। ভয়ংকর পথদুর্ঘটনা, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা গাড়ির। তারপর ৩০ ফুট উঁচু ফ্লাইওভার থেকে সোজা নীচে পড়ে চুড়মার গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মুম্বই আইআইটির তিন পড়ুয়ার। ঘটনাটি বুধবার সকালে রাজস্থানের দৌসায় দিল্লি-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়ের।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি মোট ১০ জন বন্ধু তিনটি আলাদা গাড়িতে করে লাদাখ থেকে পুণে ফিরছিলেন। যাত্রাপথে অন্য দুটি গাড়ি ব্রেক নেওয়ার জন্য দাঁড়ায়। সিদ্ধান্ত (২১), ময়ূরেশ পাডালে(২৩) এবং কুনালকে(২৫) নিয়ে ফরচুনার গাড়িটি এগিয়ে যেতে থাকে। কারাদিয়া ও বালপুরার মাঝামাঝি এলাকায় পৌঁছালে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। পুলিস ধারণা করছে, চালক চলন্ত অবস্থায় ঘুমিয়ে পড়ার কারণেই গাড়িটি প্রথমে ডিভাইডারে ধাক্কা মারে এবং এরপর ফ্লাইওভার থেকে ছিটকে নীচের একটি বড় শুকনো নর্দমায় পড়ে যায়। দুর্ঘটনার সময় তাঁদের অন্য বন্ধুরা পেছনের দুটি গাড়িতে একটি টোল প্লাজার কাছে ছিলেন। খবর পেয়ে তাঁরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছান।
কাইথুন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (SHO) মনোজ সিং সিকারওয়ার জানান, 'এসইউভি (SUV) গাড়িটি এতটাই বেপরোয়া গতিতে নিচে পড়েছিল যে সেটি দুমড়ে-মুচড়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা অনেক চেষ্টার পর গাড়ি কেটে দেহগুলো উদ্ধার করেন।' বর্তমানে মৃতদেহগুলি কাইথুন হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং নিহতদের পরিবারকে খবর দেওয়া হয়েছে।
উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার খাণ্ডালা থেকে ফেরার পথে পুণে-মুম্বই এক্সপ্রেসওয়েতে আরও একটি ভয়ংকর পথ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনায় আইআইটি মুম্বইয়ের আরও ৩ জন ছাত্র প্রাণ হারিয়েছেন। জানা যায়, লোনাভলায় সূর্যোদয় দেখে ক্যাম্পাসে ফেরার পথে তাদের গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি মালবাহী ট্রাকের পেছনে ধাক্কা দিলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তাদের দ্রুতগতিতে থাকা গাড়ি এবং ভোরের কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়াই এই দুর্ঘটনার প্রাথমিক কারণ। পর পর এই দুটি দুর্ঘটনায় হাইওয়েতে যাতায়াতের নিরাপত্তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)