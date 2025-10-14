Murshidabad Accident: বহরমপুরে বিভীষিকা! যাত্রীবোঝাই বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, রক্তে ভাসছে রাস্তা, পড়ে আছে কাটা হাত...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
তনুময় ঘোষাল | Oct 14, 2025
সোমা মাইতি: বাসের সঙ্গে ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। হাত কেটে রাস্তায় ছিটকে পড়ল যাত্রীর! গুরুতর জখম আরও ২ জন। ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল মু্র্শিদাবাদের হরিহরপাড়ায়।

পুলিস সূত্রে খবর, আহত যুবকের নাম মানিক মণ্ডল। বাড়ি, গরিবপুর ফরাজি পাড়ায়। গুরুতর জখম বাসের আরও দুই যাত্রী আলামিন হক ও সান্তনা হালদার। আলামিন বেলডাঙার বাসিন্দা, আর সান্তনার বাড়ি দোগাছিতে। তাঁদের উদ্ধার করে প্রথমে  হরিহরপাড়া ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেখানে প্রাথমিক চিকিত্‍সার পর, আশঙ্কাজনক অবস্থায় তিনজনকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। 

আজ, মঙ্গলবার দুপুরে নদিয়ার করিমপুর থেকে বহরমপুরের দিকে যাচ্ছিল যাত্রীবোঝাই একটি বাস। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, চলন্ত বাসে জানলা দিয়ে হাত বের করে বসেছিলেন বেশ কয়েকজন যাত্রীরা। যে পথে বাসটি যাচ্ছিল, তার উল্টো পথে আসছিল একটি ট্রাক। হরিহরপাড়া টেংরামারি মাঠ এলাকায় মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাসের যাত্রীরা এ ওর ঘাড়ে পড়ে যায়। মানিকের হাত বাইরে ছিল। সেটি কেটে রাস্তায় পড়ে যায়।  স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, রাজ্য সড়কে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বাস, গাড়ি চলে। দুর্ঘটনাও ঘটেছে একাধিকবা। কিন্তু প্রশাসনের তরফে কোনও পদক্ষেপ করেননি।

