Pool Car Accident: সাজানো রইল ভাতের থালা, বাড়ি ফেরা হল না ৩ পড়ুয়ার! স্কুল থেকে ফেরার পথে পুলকার...

Pool Car Accident: সাজানো রইল ভাতের থালা, বাড়ি ফেরা হল না ৩ পড়ুয়ার! স্কুল থেকে ফেরার পথে পুলকার...
Pool Car Accident: নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সোজা পুকুরে গিয়ে পড়ল পুলকার। মর্মান্তিক দুর্ঘটনা হাওড়ার উলুবেড়িয়ায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পুলকার। স্কুল থেকে ফেরার পথে পুকুরে উলটে গেল গাড়ি! মৃত্যু হল ৩ পড়ুয়ার। এলাকার তুমুল চাঞ্চল্য।
স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘড়িতে তখন সাড়ে ৩টে। আজ, সোমবার দুপুরে স্থানীয় একটি স্কুল থেকে ৫ পড়ুয়াকে নিয়ে ফিরছিল পুলকারটি। বহিরা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারান চালক। পড়ুয়াদের নিয়ে পুলকারটি গিয়ে পড়ে রাস্তার পাশে পুকুরে। প্রথমে উদ্ধার কাজ শুরু করেন স্থানীয়রাই। পরে পুলিস আসে। পুকুরে ডুবুরিও নামানো হয়। কিছুক্ষণ পর ৫ ছাত্রকেই উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে নিয়ে গেলে, ৩ জনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিত্সকরা। বাকি ২ পড়ুয়ার চিকিত্সা চলছে।
কী কারণে এই দুর্ঘটনা? তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে রেষারেষি করার সময়ই পুলকারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। যান্ত্রিক ত্রুটি, না কি অন্য কোনও কারণে এই দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। হাওড়া গ্রামীণ পুলিশ সুপার সুবিমল পাল জানান, গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।
