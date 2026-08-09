/কী হবে যাদবপুরে? ৩ বছর পরেও বিচার অধরা; স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সুবিচার মিলবে?

বিশ্বজিৎ মিত্র: আরজি কর তো বিচারপ্রক্রিয়ার মধ্যে। অচিরেই হয়তো বিচার পাবে অভয়ার পরিবার। কিন্তু যাদবপুরের কী হবে? আজ থেকে তিন বছর আগে র্যাগিংয়ের অভিযোগকে কেন্দ্র করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের পড়ুয়া স্বপ্নদীপ কুণ্ডুর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছিল। সেই ঘটনাকে ঘিরে তোলপাড় হয়েছিল গোটা বাংলা। নদীয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনায় সামনে এসেছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যবস্থার ভয়াবহ ছবি। সেই ঘটনার তিন বছর পূর্ণ হলেও এখনও বিচার পাওয়ার অপেক্ষায় স্বপ্নদীপের পরিবার। এদিকে, তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে ছেলেকে হারানোর যন্ত্রণা আরও একবার ফিরে এসেছে স্বপ্নদীপের বাবা-মায়ের কাছে। চোখের সামনে একমাত্র সন্তানকে হারানোর পর থেকেই তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন ন্যায়বিচারের আশায়। আরজি কর কাণ্ডে বিচার চলছে, যাদবপুরও কি বিচার পাবে?
স্বপ্নদীপের পরিবার
স্বপ্নদীপের পরিবারের অভিযোগ, তৎকালীন সরকারের আমলে তদন্তে কার্যত কিছু হয়নি। তাই নতুন সরকারের কাছে তাঁদের একটাই আবেদন-- স্বপ্নদীপের মৃত্যুর ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক এবং দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।
রানাঘাটের স্বপ্নদীপ কুণ্ডু
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন রানাঘাটের স্বপ্নদীপ কুণ্ডু। বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলে তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর র্যাগিংয়ের অভিযোগ সামনে আসে। ঘটনায় গ্রেফতারও হয় একাধিক জন। কিন্তু তিন বছর পরেও ছেলের মৃত্যুর পূর্ণাঙ্গ বিচার না পাওয়ার আক্ষেপ তাড়া করে বেড়াচ্ছে তাঁর পরিবারকে। স্বপ্নদীপের বাবা-মায়ের কথায়, সন্তানকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু যে কারণে তাঁদের ছেলেকে অকালে চলে যেতে হল, সেই ঘটনার সত্য সামনে আসুক এবং দোষীরা উপযুক্ত শাস্তি পাক! এটাই তাঁদের একমাত্র দাবি। তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে তাই রানাঘাট থেকে নতুন সরকারের কাছে স্বপ্নদীপের পরিবারের আর্জি ও আবেদন-- 'আমাদের ছেলের মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই!'
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