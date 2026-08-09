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কী হবে যাদবপুরে? ৩ বছর পরেও বিচার অধরা; স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সুবিচার মিলবে?

Swapnadeep Kundu's Death Case: কী হবে যাদবপুরে? ৩ বছর পরেও বিচার অধরা; স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সুবিচার কবে মিলবে? আরজি কর নিয়ে তদন্ত চলছে। আজ, না হোক কাল, বিচার মিলবে। কিন্তু যাদবপুরে? কী হবে যাদবপুরে? স্বপ্নদীপের পরিবারের আর্জি: ছেলের মৃত্যুর বিচার চাই!

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 09, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 01:46 PM IST
কী হবে যাদবপুরে? ৩ বছর পরেও বিচার অধরা; স্বপ্নদীপের অকালমৃত্যুর সুবিচার মিলবে?

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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