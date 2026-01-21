English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Doctor Death: রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত রাস্তা! তরুণ ডাক্তারের স্বপ্ন পিষে দিয়ে চলে গেল ঘাতক লরি, ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই...

Doctor Death: রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত রাস্তা! তরুণ ডাক্তারের স্বপ্ন পিষে দিয়ে চলে গেল ঘাতক লরি, ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই...

Purba Medinipur: ডিউটি সেরে ফেরার পথে মর্মান্তিক পরিণতি। লরির ধাক্কায় বেঘোরে প্রাণ হারালেন তরুণ চিকিত্‍সক। SSKM-এ চলছে ৩০ বছরের চয়নদীপের ময়নাতদন্ত।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Jan 21, 2026, 01:21 PM IST
Doctor Death: রাতের অন্ধকারে রক্তাক্ত রাস্তা! তরুণ ডাক্তারের স্বপ্ন পিষে দিয়ে চলে গেল ঘাতক লরি, ডিউটি সেরে বাড়ি ফিরছিলেন, তখনই...

অয়ন শর্মা, কিরণ মান্না: মর্মান্তিক! ভয়ংকর দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তরুণ চিকিত্‍সকের। ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথেই দুর্ঘটনাটি ঘটে। মঙ্গলবার রাতে পূর্ব মেদিনীপুরের চন্ডিপুরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, এড়াসাল রুরাল হাসপাতালের মেডিক্যাল অফিসার ৩০ বছরের চয়নদীপ দাসের লরির ধাক্কায় মৃত্যু হয়। তিনি ডিউটি শেষে বাড়ি ফেরার পথে বাইকে ছিলেন। রাত আটটার সময় দীঘা চন্ডিপুর রোডের ১১৬ বি নন্দকুমার জাতীয় সড়কের গড় গ্রামে একটি লরির সঙ্গে সংঘর্ষ হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

লরিটি ধাক্কা মারার পর রাস্তায় ছিটকে পড়েন চয়নদীপ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তায় পড়ে তিনি কাতরাতে থাকেন। গুরুতর আহত অবস্থায় চয়নদীপকে প্রথমে স্থানীয় চন্ডিপুর বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। কয়েক ঘন্টা চিকিৎসা নেওয়ার পর তাঁকে গ্রিন করিডোরে অ্যাম্বুলেন্সে কলকাতায় পাঠানো হয়। কিন্তু পথেই তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। পরিবার ও স্থানীয়রা দুর্ঘটনাটিকে রহস্যজনক মনে করছেন। 

আরও পড়ুন:Wife Killed Husband: পরপুরুষের অমোঘ টান! স্বামীকে মেরে ঝুলিয়ে দিল স্ত্রী, সরশুনায় সেনসেশন...

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, লরিট লরিটি পালিয়ে গেছে। বাইকের চাকার দাগ লক্ষ্য করা গেছে, যা পরিস্থিতিকে আরও উদ্বেগজনক করেছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বুধবার দুপুর ১২টায় এসএসকেএমে ময়নাতদন্ত করা হবে। পরিবার পূর্ব মেদিনীপুর থেকে পৌঁছেছেন, এবং চিকিৎসক সংগঠনের সদস্যরা মর্গের সামনে উপস্থিত থাকবেন। চয়নদীপ দাসের গ্রাম মির্জাপুরে পরিবার ও সহকর্মীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। হাসপাতাল কোয়ার্টারে থাকা এই তরুণ চিকিৎসকের আকস্মিক মৃত্যু পুরো চিকিৎসক মহলকে শোকস্তব্ধ করে দিয়েছে।

একজন চিকিত্‍সক বলেন, 'চিকিৎসক সংগঠনের বক্তব্য কাকিমা (চয়নের মা)-র সঙ্গে কথা হয়েছে। কাকিমা বলছেন এবং আবেদন করছেন যাতে পোস্টমর্টেম ঠিকঠাক হয়। উনি নিজে দেখেছেন যে টায়ারের দাগ লরির নয়, সেটা বাইকের চাকার দাগ। পেটের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে। উনি বারবার কাকুতি-মিনতি করে আবেদন জানাচ্ছেন  পোস্টমর্টেম যাতে ঠিক হয়, তদন্ত যাতে ঠিক হয় তার আবেদন বারবার জানাচ্ছেন।এই মুহূর্তে আমাদের সকলকে একজোট হয়ে সত্য উদঘাটনের জন্য তীক্ষ্ণ নজর রাখা জরুরি। এবং সঠিক সত্য জানার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে।' 

উল্লেখ্য, চয়নদীপের আদি বাড়ি মেদিনীপুরে। বর্তমানে তিনি হাওড়ার আন্দুলে থাকতেন। সেখানে থেকেই চণ্ডীপুরের হাসপাতালে যাতায়াত করতেন। SSKM হাসপাতালের ২০১৩ সালের ব্যাচের ছিলেন এই তরুণ চিকিৎসক। সম্প্রতি চয়নদীপ নিট-পিজি ক্র্যাক করেছিলেন। এরপর বিসি রায় মেমোরিয়াল হাসপাতালে এমডি পেডিয়াট্রিক্স করার সুযোগ পান। কিন্তু স্বপ্ন অধরাই রয়ে গেল।

আরও পড়ুন:Car Accident: ১০০… ১২০… ১৪০ স্পিড, আরও স্পিড! বিকট শব্দ, মা বাঁচাওওও... মুহূর্তে দুমড়ে-মুচড়ে মৃত্যু ৪ টিনএজারের...

প্রসঙ্গত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত পৈলান বাজারে কাছে দুর্ঘটনা। স্থানীয়দের বক্তব্য, যে ডায়মন্ড হারবার দিক থেকে SD 16 রুটের বেসরকারি বাস ও একটি মালবাহী লরি আসছিল রেষারেষি করে। আর পৈলান বাজারে কাছে এসে দুর্ঘটনা ঘটে। বেশ কয়েক জন আহত হয়। তাদেরকে উদ্ধার করে আমতলা গ্রামীন হাসপাতাল ও বেশ কিছু জন কে ইএস আই হাসপাতালে নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিংসার পর ছেড়ে দেয়। তবে বাসের চালকের চোট লেগেছে, ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার বুধবার সকাল ৬:৩০ নাগাদ, তবে হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
purba medinipurchandipurDoctor Deathwest bengal accidentDoctor death in Accident
পরবর্তী
খবর

Ghatal Blast: ভর সন্ধেয় ভয়ংকর বিস্ফোরণ, দোকানের ছাদ উড়ে গিয়ে পড়ল পাশের গাছে, হাসপাতালে...

.

পরবর্তী খবর

Beldanga Unrest: বেলডাঙায় অশান্তিতে ধৃত বেড়ে ৩০, হাইকোর্টে জোড়া মামলা...বন্ধ ব্যবসা, ভাতে...