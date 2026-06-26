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১লা জুলাই আপনার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে তো? কী কী কারণে ফর্ম বাতিল হতে পারে? কী ভাবে চেক করবেন স্ট্য়াটাস?

Annapurna Yojana: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, গত ৩রা জুন থেকে এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে। আর আগামী ১লা জুলাই রাজ্যের মোট এক কোটি পাঁচ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হতে চলেছে এই টাকা। 

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 26, 2026, 09:05 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 09:05 PM IST
১লা জুলাই আপনার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে তো? কী কী কারণে ফর্ম বাতিল হতে পারে? কী ভাবে চেক করবেন স্ট্য়াটাস?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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