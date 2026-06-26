/১লা জুলাই আপনার অ্যাকাউন্টে অন্নপূর্ণার টাকা ঢুকবে তো? কী কী কারণে ফর্ম বাতিল হতে পারে? কী ভাবে চেক করবেন স্ট্য়াটাস?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মহিলাদের সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে শুরু হওয়া ‘অন্নপূর্ণা যোজনা’ নিয়ে এই মুহূর্তে উপভোক্তাদের মধ্যে টানটান উত্তেজনা। আগামী ১লা জুলাই এই প্রকল্পের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন। ওই দিনই সরাসরি ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার বা ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার (DBT)-এর মাধ্যমে উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে দ্বিতীয় কিস্তির ৩,০০০ টাকা পাঠানো হবে।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, গত ৩রা জুন থেকে এই প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা ইতিমধ্যেই কয়েক লক্ষ মহিলার অ্যাকাউন্টে ঢুকতে শুরু করেছে। আর আগামী ১লা জুলাই রাজ্যের মোট এক কোটি পাঁচ লক্ষ মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট হতে চলেছে এই টাকা।
এই মেগা প্রকল্পের জন্য বাজেটে অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৩৬ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করার ঘোষণা করেছেন। তবে টাকা ঢোকার এই কাউন্টডাউনের মাঝেই আবেদনকারীদের মনে বড় প্রশ্ন-- আপনার জমা দেওয়া ফর্মটি কি আদৌ পোর্টালে নথিভুক্ত হয়েছে? ১ জুলাই কি আপনি টাকা পাবেন?
অফলাইন ফর্ম অনলাইনে এন্ট্রি হয়েছে কিনা বুঝবেন কী ভাবে?
অন্নপূর্ণা যোজনার জন্য অনলাইনে ও অফলাইনে--দু’ভাবেই আবেদন নেওয়া হচ্ছে। অফলাইনে ১২ পাতার লম্বা আবেদনপত্র পূরণ করতে হলেও অনলাইনে প্রক্রিয়াটি বেশ সহজ। অনেকেই অফলাইনে বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে ফর্ম জমা দিয়েছেন।
সেই ফর্ম পোর্টালে উঠেছে কিনা তা সরাসরি চেক করার কোনও অপশন এখনও না থাকলেও, একটি বিশেষ পদ্ধতিতে তা জানা সম্ভব:
১. প্রথমে রাজ্য সরকারের socialregistry.wb.gov.in পোর্টালে যান।
২. সেখানে ‘Access Citizen Portal’ অপশনে ক্লিক করুন।
৩. আপনার জেলা (District) এবং সচল ফোন নম্বর দিয়ে ওটিপি (OTP) ভেরিফাই করে লগইন করুন।
৪. এবার নতুন ফর্ম ফিলাপের মতো করে আপনার আধার নম্বর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য পূরণ করুন।
৫. ফর্মটি ‘Save Draft’ করার সময় যদি স্ক্রিনে লেখা আসে “An application has already been registered… matching the Aadhaar number”, তবে নিশ্চিন্ত থাকুন যে আপনার অফলাইন ফর্মটি সফলভাবে অনলাইনে এন্ট্রি হয়ে গেছে।
ঘরে বসে স্মার্টফোনেই আবেদনের স্ট্যাটাস ট্র্যাক করার নিয়ম
আবেদনকারীরা বাড়িতে বসেই ল্যাপটপ বা স্মার্টফোনের মাধ্যমে সোশ্যাল সিকিউরিটি পোর্টালে গিয়ে নিজেদের আবেদনের বর্তমান পরিস্থিতি (Status) চেক করতে পারবেন।
এর জন্য সোশ্যাল সিকিউরিটি পোর্টালে লগইন করে ‘Application Status’ বা ‘Track Application’ অপশনে ক্লিক করতে হবে।
এরপর অ্যাপ্লিকেশন নম্বর, আধার নম্বর এবং মোবাইল নম্বর দিলেই ফোনে একটি ওটিপি আসবে।
ওটিপি ভেরিফিকেশন সম্পূর্ণ হলেই স্ক্রিনে আবেদনের স্ট্যাটাস দেখাবে।
স্ট্যাটাসের অর্থ কী?
Approved / Verified / Payment Process: এই লেখাগুলি দেখালে বুঝবেন আপনার নথিপত্র যাচাই সফল হয়েছে এবং ১ জুলাই আপনার অ্যাকাউন্টে ৩০০০ টাকা ঢুকবে। তবে এর জন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সঙ্গে DBT লিঙ্ক থাকা বাধ্যতামূলক।
Pending Verification: এর অর্থ আপনার নথি এখনও যাচাই করা হচ্ছে। ১ জুলাইয়ের মধ্যে এই প্রক্রিয়া শেষ না হলে জুলাই মাসে টাকা নাও মিলতে পারে।
কী কী কারণে বাতিল বা রিজেক্ট হতে পারে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম?
জমা পড়া সমস্ত আবেদন ব্লক এবং জেলা স্তরে কঠোরভাবে ভেরিফাই করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত কারণগুলি থাকলে আবেদন সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে:
আধার ও ভোটার কার্ডের সমস্যা: ভুল আধার নম্বর বা ভোটার (EPIC) নম্বর দিলে ফর্ম বাতিল হবে। ভোটার কার্ডটি বৈধ কিনা এবং ট্রাইব্যুনালে কোনও কেস আছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভোটার তালিকায় নাম না থাকলে আবেদন করা যাবে না।
আবেদনকারীর বয়স ও বাসস্থান: আবেদনকারীকে অবশ্যই ২৫ থেকে ৬০ বছর বয়সী এবং পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
আয়কর প্রদানকারী: আবেদনকারী নিজে আয়করদাতা হলে এই সুবিধা পাবেন না। প্যান কার্ড নম্বর লুকালেও আধার লিঙ্কের মাধ্যমে তা ধরা পড়ে যাবে।
সরকারি চাকরি বা পেনশন: স্থায়ী বা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, কিংবা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার, পঞ্চায়েত, পুরসভা, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নিয়মিত বেতন বা পেনশন প্রাপকরা এই টাকা পাবেন না।
শিশুর টিকাকরণ ও স্কুল: পরিবারে শিশু থাকলে তার সঠিক টিকাকরণ না হলে অথবা সরকার অনুমোদিত নয় এমন স্কুলে শিশু পড়লে আবেদন বাতিল হতে পারে।
অফলাইন ফর্ম নিয়ে দুশ্চিন্তার কারণ নেই
অনেকের মনেই আশঙ্কা রয়েছে যে, বিডিও বা পঞ্চায়েত অফিসে জমা পড়া বস্তা বস্তা অফলাইন ফর্ম হয়তো পোর্টালে আপলোডই হবে না। তবে এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এর আগে ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ বা ‘কৃষক বন্ধু’র মতো বড় প্রকল্পগুলির কাজও অফলাইনেই শুরু হয়েছিল এবং যোগ্য প্রত্যেকেই টাকা পেয়েছেন। সরকারি কর্মীদের ওপর কাজের চাপ বেশি থাকায় কিছুটা সময় লাগলেও, সমস্ত সঠিক ফর্ম পোর্টালে আপলোড করা হবেই। তাই একটু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পরামর্শ দিচ্ছে প্রশাসন।
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