HS result: দ্বাদশের দ্বিতীয় অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার হবে ফেব্রুয়ারিতে। দ্বাদশ শ্রেণির ২টি সেমেস্টারের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে তারপরেই মূল রেজ়াল্ট প্রকাশিত হবে।

নবনীতা সরকার | Updated By: Oct 24, 2025, 06:49 PM IST
Higher Secondary result 2025: উচ্চমাধ্যমিকের রেজাল্টের ডেট নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত! কবে? কোথায়? জেনে নিন সব আপডেট...

শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: চলতি মাসেই প্রকাশিত হতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিকের (Higher Secondary 3rd semester Result) তৃতীয় সেমেস্টারের ফলাফল। এখন রাজ্যে উচ্চ মাধ্যমিক সেমেস্টার পদ্ধতিতে হয়। সেটারই তৃতীয় সেমেস্টার অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণির প্রথম পর্বের রেজাল্ট বেরোচ্ছে ৩১ অক্টোবর (31st October)। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের (West Bengal Concil of Higher Secondary Education) তরফে আগেই বলা হয়েছিল ৩১ অক্টোবর রেজ়াল্ট বেরোবে। নির্ধারিত দিনেই ফলপ্রকাশ করতে পারছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। এমনটাই জানিয়েছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ।

শুক্রবার, বিজ্ঞপ্তি জারি করে এমনটাই জানাল ৩১ অক্টোবর দুপুর একটার পর থেকে অনলাইনে পরীক্ষার্থীরা ফলাফল জানতে পারবেন। মূলত মোট প্রাপ্ত নম্বর, বিষয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর, বিষয় ভিত্তিক পার্সেন্টেইল জানতে পারবেন পরীক্ষার্থীরা। এবারেই প্রথম সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা নিয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। গত ২২ সেপ্টেম্বর তৃতীয় সেমিস্টারের পরীক্ষা শেষ হয়। পরীক্ষা শেষ হবার ৩৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

কবে কখন রেজ়াল্ট?
৩১ অক্টোবর রেজ়াল্ট বেরোবে

ওই দিন দুপুর ১টা থেকে অনলাইনে পড়ুয়ারা রেজ়াল্ট দেখতে পারবেন

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পোর্টালে দেখা যাবে রেজ়াল্ট

এই পরীক্ষা কবে হয়েছিল?
পুজোর আগে হয়েছিল এই সেমেস্টার। একাদশ ও দ্বাদশ মিলিয়ে তৃতীয় সেমেস্টার অর্থাৎ দ্বাদশের প্রথম সেমেস্টার এটি। গোটা পরীক্ষা হয়েছিল ওএমআর শিটে। ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ওই পরীক্ষা।

দ্বাদশের দ্বিতীয় অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমেস্টার হবে ফেব্রুয়ারিতে। দ্বাদশ শ্রেণির ২টি সেমেস্টারের প্রাপ্ত নম্বর যোগ করে তারপরেই মূল রেজ়াল্ট প্রকাশিত হবে।

প্রসঙ্গত, অক্টোবরের শুরুতেই উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টারের প্রশ্নপত্রের ধরন নিয়ে বিভ্রান্তি কাটাতে আসরে নামে পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ৩ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখের এক সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে এই বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। পরীক্ষার বিন্যাস এবং কাঠামো সম্পর্কে সংসদের পূর্ববর্তী ঘোষণাগুলির সূত্র ধরেই এই নতুন বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল সংসদ। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, প্রশ্নপত্রে প্রতিটি বিষয় বা অধ্যায় (ইউনিট) থেকে যতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তার জন্য একটি নির্দিষ্ট সূত্র মানা হবে। সূত্রটি হল 2x। এখানে ‘x’ হল কোনও নির্দিষ্ট ইউনিট বা বিষয় থেকে যতগুলি প্রশ্নের উত্তর একজন পরীক্ষার্থীকে দিতে হবে, তার সংখ্যা। অর্থাৎ, যতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, তার দ্বিগুণ প্রশ্ন দেওয়া থাকবে। সেই সঙ্গে যে কোনও ধরনের প্রশ্নের ক্ষেত্রেই বিকল্প দেওয়া হবে। সেই বিকল্পগুলিও একই বিষয় বা ইউনিট থেকেই আসবে বলে জানানো হয়।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

High Secondary examHigher Secondary ResultHS candidateHS semester systemHS 2026Board examWBHSEHS 3rd semester result out
