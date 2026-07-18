/৩২ বছরে এই প্রথম! ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ব্রাত্য শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার? বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

তথাগত চক্রবর্তী: ৩২ বছরের ইতিহাসে প্রথম! ২১ জুলাইয়ের ডাক এখনও পাননি শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার, অভিযোগ মহারানী মণ্ডলের। কলকাতায় এবার চার জায়গায় পালিত হতে চলেছে ২১ জুলাই শহীদ দিবস। তবে সেই আবহেই উঠে এল এক তাৎপর্যপূর্ণ অভিযোগ। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই পুলিসের গুলিতে নিহত শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার এখনও পর্যন্ত কোনও অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ পাননি বলে অভিযোগ।
সোনারপুরের বাসিন্দা শহীদ রতন মণ্ডলের স্ত্রী মহারানী মণ্ডল জানান, রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর থেকে প্রতি বছরই তাঁদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে ২১ জুলাইয়ের শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হত। তিনি ছেলে সঞ্জয় মণ্ডলকে নিয়ে নিয়মিত ধর্মতলার অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। কিন্তু এবার, কলকাতায় একাধিক জায়গায় শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি চললেও এখনও পর্যন্ত কোনও শিবিরের পক্ষ থেকেই তাঁদের কাছে কোনও চিঠি বা আমন্ত্রণ পৌঁছায়নি বলে অভিযোগ।
উল্লেখ্য, ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের মহাসমাবেশে পুলিশের গুলিতে ১৩ জন নিহত হন। তাঁদের অন্যতম ছিলেন সোনারপুরের রতন মণ্ডল। গত ৩২ বছর ধরে শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আসছে তাঁর পরিবার। এবার সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়তে চলেছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মহারানী মণ্ডল। তিনি জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক ডাক না পাওয়ায় তাঁরা হতাশ।
অন্যদিকে, তৃণমূল বলতে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই চিনি, একথা পরিষ্কার জানিয়ে দেন একুশে জুলাইয়ে শহীদদের অন্যতম সদস্য কেশপুরের শহীদের স্ত্রী কহিনুরা বিবি। বয়স জনিত কারণে শারীরিক অসুস্থতা রয়েছে, হাঁটা চলা কিংবা অন্যান্য কাজকর্ম করতেও এখন সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাই ইচ্ছা থাকলেও এই বছর অসুস্থতার কারণে ২১ জুলাই তৃণমূলের শহীদ দিবস অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারবেন না কেশপুরের শহীদ আব্দুল খালেকের স্ত্রী কহিনুরা বিবি। ১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই ঘটনার পর থেকে যতবার কলকাতার ধর্মতলায় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহীদ দিবস অনুষ্ঠান হয়েছে ততবারই মমতার ডাকে মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন কোহিনুরা। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এ বছর তিনি শহীদ দিবস অনুষ্ঠানে যেতে পারবেন না বলে মনটা খারাপ লাগছে তাঁর।
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