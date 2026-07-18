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৩২ বছরে এই প্রথম! ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ব্রাত্য শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার? বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়

21 July Shahid Diwas: তাঁরা নিয়মিত ধর্মতলার মূল অনুষ্ঠানে যোগও দিতেন। এবার কলকাতায় চার জায়গায় শহীদ দিবস পালনের প্রস্তুতি চলছে। কিন্তু এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ডাক না পাওয়ায় চরম হতাশা প্রকাশ করেছে শহীদ পরিবারটি। 

Written BySoumita Khan
Published: Jul 18, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 09:54 AM IST
৩২ বছরে এই প্রথম! ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে ব্রাত্য শহীদ রতন মণ্ডলের পরিবার? বিস্ফোরক অভিযোগে তোলপাড়
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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