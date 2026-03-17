TMC Candidate List: বর্তমান বিধায়কদের ৩৩%-ই বাদ প্রার্থীতালিকায়, ২০২৬-এ তৃণমূলের টিকিট পেলেন না কারা?

TMC Candidate List: বর্তমান বিধায়কদের ৩৩%-ই বাদ প্রার্থীতালিকায়, ২০২৬-এ তৃণমূলের টিকিট পেলেন না কারা?
West Bengal TMC Candidate List 2026: বাদের তালিকায় রয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক, তাজমুল হোসেন, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তপন দাশগুপ্ত, জোৎস্না মান্ডি, অসিত মজুমদার, পার্থ চ্যাটার্জি, মাণিক ভট্টাচার্য,জীবন কৃষ্ণ সাহা, পরেশ পাল, স্বর্ণকমল সাহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, বিবেক গুপ্ত এবং আরও অনেকে।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: লক্ষ্য বাংলা বিজয়। চতুর্থবারের জন্য বাংলায় সরকার গড়া। সেই লক্ষ্যে এবার অষ্টাদশ বিধানসভা নির্বাচনের প্রার্থীতালিকায় ব্যাপক বদল এনেছে তৃণমূল। ২০২১-এর বিজয়ী ২২৪ জন বিধায়কের মধ্যে ৬০% বিধায়ক, অর্থাৎ ১৩৫ জন বিধায়ককে ২০২৬-এও একই কেন্দ্র থেকে টিকিট দেওয়া হয়েছে। ৭% বিধায়ক অর্থাৎ ১৫ জন বিদায়ী বিধায়ক ফের টিকিট পেলেও, তাঁদের কেন্দ্র বদল করা হয়েছে। ওদিকে ৩৩% বর্তমান বিধায়ক ২০২৬-এর ভোটে আর টিকিট পাননি। সংখ্যার বিচারে যা ৭৪ জন।
বাদের তালিকায় রয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক, তাজমুল হোসেন, চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তপন দাশগুপ্ত, জোৎস্না মান্ডি, অসিত মজুমদার, পার্থ চ্যাটার্জি, মাণিক ভট্টাচার্য,জীবন কৃষ্ণ সাহা, পরেশ পাল, স্বর্ণকমল সাহা, বিকাশ রায়চৌধুরী, বিবেক গুপ্ত, নির্মল ঘোষ, সুকুমার মাহাত, সপ্তর্ষি ব্যানার্জি প্রমুখ। পূর্ব বর্ধমানের ১৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ৭ টিতেই প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল। তার মধ্যে ৬ কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়কদের আর টিকিট দেওয়া হয়নি। উল্লেখ্য গতবার এই জেলার ১৬টির সবকটি আসনেই জয়ী হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। কিন্তু তারপরেও এবার টিকিট পেলেন না ৬ জন।
ওদিকে মুর্শিদাবাদেও তৃণমূলের টিকিট পাননি ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলাম, লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলি, নবগ্রামের বিধায়ক কানাই চন্দ্র মন্ডল, বড়ঞার বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা, জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক, বেলডাঙ্গার বিধায়ক হাসানুজ্জামান। হুমায়ুন কবীর আগেই ছেড়েছেন দল। তাকে ধরলে এবার প্রার্থীতালিকায় বাদ জেলার ৭ জেতা বিধায়ক।
ফরাক্কায় মণিরুল ইসলামকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে। আর সামসেরগঞ্জ প্রার্থী হচ্ছেন সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া শিল্পপতি নূর আলম। বেলডাঙায় যেমন হাসানুজ্জামানকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে। রেজিনগরে প্রার্থী হয়েছেন দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আতাউর রহমান। লালগোলার বিধায়ক মহম্মদ আলিকে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া ড. আব্দুল আজিজকে। নবগ্রামে টিকিটই দেওয়া হয়নি কানাই চন্দ্র মণ্ডলকে। সেখানে টিকিট পেয়েছেন প্রণব চন্দ্র দাস।
বড়ঞাঁর বিধায়ক জীবন কৃষ্ণ সাহা জেলে। সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে প্রতিমা রজককে। জলঙ্গীর বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক টিকিট পাননি। তাঁর বদলে টিকিট পেয়েছেন এদিনই তৃণমূলে যোগ দেওয়া, সর্বকনিষ্ঠ হেডমাস্টার বলে পরিচিত বাবর আলি। ওদিকে টিকিট না পেয়ে হুগলিতেও মুখভার ৩ বারের বিধায়ক অসিত মজুমদারের। টিকিট না পেয়ে অভিমানী অসিত মজুমদার রীতিমতো রাজনীতি ছাড়ার কথা ঘোষণা করে দিয়েছেন।
টিকিট না পেয়ে ক্ষুব্ধ চুঁচুড়ার বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক অসিত মজুমদার রীতিমতো ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আর রাজনীতি করব না। বলেন, এবার থেকে বই আছে, ক্লাব আছে, বই পড়ে সময় কাটাব। একদম তো বেকার হয়ে যাইনি। আবার দরকার বলে ওকালতি শুরু করব। উকিলের ডিগ্রি আছে। বার কাউন্সিলের সার্টিফিকেট আছে। আবার কোর্টে যাব। তবে রাজনীতি আর করব না। রাজনীতি থেকে বিশ্রাম নিলাম।" প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই তালিকায় নতুন মুখ।
