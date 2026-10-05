একচালা পটে দেবী এক চোখ! ৪ দিন নয়, 'পটেশ্বরী' রূপে ১০ দিন ধরে পুজো পান দুর্গতিনাশিনী

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সাড়ে তিনশো বছরের প্রাচীন পুজো। একবার নয়, বছরে দুবার দুর্গাপুজো হয় বর্ধমান রাজবাড়িতে। পূজোর বয়স নয় নয় করে পেরিয়েছে সাড়ে ৩০০ বছর। পটে আকা ছবিতেই দশভূজার আরাধনা হয় বলে, দেবীর নাম 'পটেশ্বরী'। কালের করাল গ্রাসে জৌলস কমলেও পুজোর আচারে একটুও ছেদ পড়েনি। জীর্ণ মন্দিরে সাড়ে ৩০০ বছর ধরে দুতি ছড়িয়ে আসছেন দেবী পটেশ্বরী।
১০ দিন ধরে চলে পুজো। পুজোর কদিন ডান্ডিয়া নাচের আসর বসে। তা দেখতে বর্ধমান রাজবাড়িতে উপচে পড়ে ভিড়। বর্ধমান তো বটেই। গোটা রাজ্যের অন্যতম পুরনো দুর্গোৎসব বর্ধমান রাজবাড়ির পটেশ্বরীর পুজো। আগে বর্ধমান রাজবাড়ির লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউ মন্দিরে ধুমধাম করে হতো পুজোর আয়োজন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন বয়সের ছাপ স্পষ্ট হয়েছে দেবী পটেশ্বরীর মন্দিরে।
বছরে দুবার দুর্গাপুজোয় মেতে ওঠে বর্ধমান রাজবাড়ি। বসন্তকালে বাসন্তি পূজোয়। আর শরতে শারদীয়া দুর্গাপূজো। প্রতিপদ থেকে দশমী এখানে পুজো হয়। মাটির মৃণ্ময়ী মূর্তি নয় বরং শিল্পীর তুলির টানে পটের উপর ফুটে ওঠেন দেবী দুর্গতিনাশিনী। সেই থেকেই দেবীর নাম পটেশ্বরী। শাল কাঠের পাটাতনের উপর একচালার বিশেষ পটে আঁকা হয় দেবী দুর্গাকে। দেবীর এখানে এক চোখ। রাজবাড়ির এই প্রতিমায় গণেশ ছাড়া, সবারই একটি করে চোখ-ই দৃশ্যমান। আবার মা দুর্গার বাহন সিংহকে দেখতে অনেকটা ঘোড়ার মতো। প্রতিপদে স্থাপন করা হয় দেবী পটেশ্বরীর মঙ্গলঘট।
তারপর ১০ দিন ধরে চলে পুজো। প্রতিদিন দেবীর ভোগে থাকে লুচি, হালুয়া এবং ছোলা। আগে পশুবলির রেওয়াজ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে এখন সেই রীতি অতীত। নবমীর দিন হয় কুমারী পুজো। পুজোর ১০ দিন-ই এখানে বসে ডান্ডিয়া নাচের আসর বসে। তা দেখতে রাজবাড়িতে উপচে পড়ে ভিড়। বসে মেলাও। তবে বর্ধমান রাজপরিবারের একটা বিশেষ রীতি আছে। সেটা হচ্ছে এখানে পুজোতে কোনও শঙ্খ ধ্বনি হয় না। কারণ হিসেবে বলা হয়, মহাভারতের যুদ্ধ শুরু হয়েছিল শঙ্খধ্বনি দিয়েই। তাই সেই মেনেই পুজোয় শঙ্খধ্বনি করা হয় না।
প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। ইতিহাসকে বয়ে নিয়ে চলেছে গ্রাম বাংলার এই পুজো। আগে পুজো শেষে নিয়ম করে কৃষ্ণসায়রে পটটি ডুবিয়ে তুলে আবার তুলে আনা হত মন্দিরে, তবে এখন আর সেই প্রথা নেই। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েক বছর হল স্থান বদল করেছে ইতিহাস প্রসিদ্ধ ঐতিহ্যশালী এই পুজোও। আগে বর্ধমান মহরাজাধিরাজ উদয়চাঁদ মহিলা কলেজ রাজবাড়ির অংশ ছিল। সেখানে দুর্গা দালানও ছিল। সেই দুর্গা দালানেই ধুমধাম করে হতো দেবী পটেশ্বরীর পুজো। পরে পূজো উঠে আসে লক্ষ্মী-নারায়ণ জিউ মন্দিরে মন্দিরে।
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