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একচালা পটে দেবী এক চোখ! ৪ দিন নয়, 'পটেশ্বরী' রূপে ১০ দিন ধরে পুজো পান দুর্গতিনাশিনী

Bardhaman Rajbari Durga Puja: প্রায় সাড়ে ৩০০ বছর আগে বর্ধমানের মহারাজা মহতাব চাঁদ স্বপ্নাদেশ পেয়ে এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। শাল কাঠের পাটাতনের উপর একচালার বিশেষ পটে আঁকা হয় দেবী দুর্গাকে। ১০ দিন ধরে চলে পুজো। এখানে পুজোতে কোনও শঙ্খ ধ্বনি হয় না।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Oct 05, 2026, 04:54 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 05:33 PM IST
একচালা পটে দেবী এক চোখ! ৪ দিন নয়, 'পটেশ্বরী' রূপে ১০ দিন ধরে পুজো পান দুর্গতিনাশিনী
Image Credit: দেবী পটেশ্বরী

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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