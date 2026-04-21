West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৩৬ ঘণ্টা আগেই মাথায় পড়ল বাজ: জিতল কমিশনই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের ৩৬ ঘণ্টা আগেই মাথায় পড়ল বাজ: জিতল কমিশনই, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বড় নির্দেশ হাইকোর্টের
অর্ণবাংশু নিয়োগী: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের ঠিক ৩৬ ঘণ্টা কলেজ শিক্ষকদের ভোটের কাজে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলায় বড়সড় মোড়। কলেজ শিক্ষকদের ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগের ক্ষেত্রে এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল, মঙ্গলবার তা খারিজ করে দিল বিচারপতি শম্পা সরকার এবং বিচারপতি অজয় গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ। আদালতের এই রায়ের ফলে এখন থেকে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটকর্মী হিসেবে দায়িত্ব পালনে আর কোনো আইনি বাধা রইল না।
সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ
সম্প্রতি কলেজ শিক্ষকদের একাংশ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন এই দাবি নিয়ে যে, তাঁদের উচ্চশিক্ষার কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে সরাসরি ভোটকেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসার বা ভোটকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা উচিত নয়। তাঁদের যুক্তি ছিল, এতে পঠনপাঠনের ক্ষতি হতে পারে এবং প্রথাগতভাবে তাঁদের এই ধরনের প্রশাসনিক কাজে নিয়োগের ক্ষেত্রে কিছু নিয়মবিধি রয়েছে। সেই মামলার প্রেক্ষিতেই সিঙ্গল বেঞ্চ শিক্ষকদের নিয়োগের ওপর সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়।
জাতীয় স্বার্থ ও নাগরিক কর্তব্য
মামলার শুনানিতে বিচারপতি শম্পা সরকার ও বিচারপতি অজয় গুপ্তার ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের সেই নির্দেশকে স্থগিত করে দেয়। আদালতের পর্যবেক্ষণ অত্যন্ত স্পষ্ট। ডিভিশন বেঞ্চের বক্তব্য:
'দেশের প্রতিটি নাগরিকের জাতীয় স্বার্থ দেখা বাধ্যতামূলক। এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এমন বৃহৎ কর্মযজ্ঞে কেন্দ্র বা রাজ্যের সরকারি কর্মীদেরই সবথেকে বেশি কাজে লাগানো হয় এবং শিক্ষকরাও এর ব্যতিক্রম নন।'
আদালত আরও যোগ করে যে, যদিও কিছু শিক্ষক এই নিয়োগের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, কিন্তু বাস্তব চিত্র বলছে শিক্ষকদের এক বিরাট অংশ ইতিপূর্বেই কমিশনের নির্দেশ মেনে নিজেদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন এবং প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন। এই অবস্থায় মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের জন্য পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া বা প্রশাসনের পরিকল্পনা ব্যাহত করা সম্ভব নয়।
প্রিসাইডিং অফিসারের গুরুত্ব
আদালত মনে করিয়ে দিয়েছে যে, একটি বুথের সার্বিক দায়িত্ব থাকে প্রিসাইডিং অফিসারের ওপর। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক সাংবিধানিক দায়িত্ব। উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের যখন এই দায়িত্ব দেওয়া হয়, তখন তা তাঁদের যোগ্যতার প্রতি গুরুত্ব দিয়েই করা হয়। প্রিসাইডিং অফিসারের কাজকে অবহেলা করার কোনো অবকাশ নেই বলেই মনে করছে আদালত।
নির্বাচন কমিশনের স্বস্তি
প্রথম দফার নির্বাচনের আগে যখন হাজার হাজার ভোটকর্মী নিয়োগ ও প্রশিক্ষণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঠিক সেই সময় হাইকোর্টের এই রায় নির্বাচন কমিশনের জন্য এক মস্ত বড় স্বস্তি নিয়ে এল। বহু জেলায় কলেজ শিক্ষকদের প্রিসাইডিং অফিসার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। সিঙ্গল বেঞ্চের স্থগিতাদেশের ফলে বিকল্প কর্মী খুঁজতে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এই রায়ের ফলে মিটে গেল। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই প্রতিটি স্তরে স্বচ্ছতার সঙ্গে কর্মীদের কাজে লাগানো হবে।
শিক্ষক মহলে প্রতিক্রিয়া
হাইকোর্টের এই রায় নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে শিক্ষক মহলে। কেউ কেউ আদালতের এই পর্যবেক্ষণকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, ভোট প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা তাঁদের নাগরিক দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। আবার কোনও কোনও শিক্ষক সংগঠনের দাবি, উচ্চশিক্ষার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সরাসরি মাঠের কাজে (Field work) পাঠানোর আগে তাঁদের কাজের ধরন ও পঠনপাঠনের ক্যালেন্ডারের দিকেও নজর রাখা প্রয়োজন ছিল।
গণতন্ত্রের এই ‘মহোৎসবে’ প্রতিটি সরকারি ও সরকার-পোষিত প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের অংশগ্রহণ যে বাধ্যতামূলক, হাইকোর্টের রায়ে তা আরও একবার প্রতিষ্ঠিত হলো। আদালত স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, ব্যক্তিগত সুবিধা বা অসুবিধার চেয়ে দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সুরক্ষা এবং জাতীয় স্বার্থ অনেক বেশি বড়।
২৩ এপ্রিল প্রথম দফার নির্বাচনের আগে এখন প্রফেসরদেরও প্রিসাইডিং অফিসারের গুরুদায়িত্ব নিয়ে বুথে বুথে পৌঁছে যেতে হবে, যাতে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সুনিশ্চিত করা সম্ভব হয়।
