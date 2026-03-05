Matua SIR: 'রোহিঙ্গাদের নাম করে কাটা হয়েছে মতুয়াদের নাম,' দলপতি গোঁসাই-সহ ৩৯৬ নাম ডিলিট ফাইনাল লিস্টে... বিস্ফোরক অভিযোগ

Matua SIR: 'রোহিঙ্গাদের নাম করে কাটা হয়েছে মতুয়াদের নাম,' দলপতি গোঁসাই-সহ ৩৯৬ নাম ডিলিট ফাইনাল লিস্টে... বিস্ফোরক অভিযোগ
396 Matua names deleted in SIR final voter list: শান্তনু ঠাকুর, শুভেন্দু অধিকারীরা বলেছিলেন হিন্দুদের নাম বাদ যাবে না। তাহলে তারা কি রোহিঙ্গা? প্রশ্ন মতুয়াদের...
মনোজ মণ্ডল: একের পর এক মতুয়া নাম ডিলিট ফাইনাল ভোটার লিস্টে। বাদের তালিকায় রয়েছে দলপতি গোঁসাইদের নামও। এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকায় ৩৯৬ জন মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষের নাম ডিলিট হয়েছে ৷ বিচারাধীন ১৬৬ জন৷ আর এই ঘটনাতেই ক্ষোভে ফুঁসছে মতুয়ারা। ঘটনাটি বনগাঁ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের।
উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের ৮০ শতাংশ মানুষ-ই মতুয়া সম্প্রদায়ের, মতুয়াদের বসবাস বলে দাবি করেছেন স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর। ওয়ার্ডে মোট ভোটার ৩৪৫৮। কিন্তু এসআইআর-এর তালিকা প্রকাশ হতেই দেখা যায় ৩৯৬ জনের নাম কাটা গিয়েছে এবং ১৬৬ জন অমীমাংসিত হয়ে রয়েছেন।
এই ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলর শম্পা মহন্ত অভিযোগ করেছেন, এই ওয়ার্ডের ৮০ শতাংশ মতুয়াদের বসবাস। কাটা যাওয়া ভোটারের মধ্যে বেশিরভাগ মতুয়াদের নাম কাটা গিয়েছে। অনেক মতুয়া সঠিক প্রমাণ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম কাটা গিয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি। রোহিঙ্গাদের নাম কাটার নাম করে মতুয়াদের নাম কেটে দিয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন তিনি।
বাসিন্দাদের বক্তব্য, শান্তনু ঠাকুর, শুভেন্দু অধিকারীরা বলেছিলেন হিন্দুদের নাম বাদ যাবে না। রোহিঙ্গাদের নাম বাদ যাবে। তাহলে তারা কি রোহিঙ্গা? ক্ষোভের সঙ্গে সেই প্রশ্ন তুলেছেন বনগাঁ পৌরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষরা৷
