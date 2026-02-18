English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • Bhangar Blast: কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! মুহূর্তে ঝলসে গেল চার শিশু...

Bhangar Blast: কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! মুহূর্তে ঝলসে গেল চার শিশু...

Bhangar Blast: ভাঙড়ে রাস্তার কেমিক্যাল ভর্তির ড্রাম বিস্ফোরণের ঘটনায় তিন জনকে শিশু কে ভর্তি করা হয়েছে টালিগঞ্জের এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে। তিনজনকেই বার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রাখা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে খবর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু এখনও বিপদমুক্ত নয়।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Feb 18, 2026, 10:10 AM IST
Bhangar Blast: কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম ফেটে ভয়াবহ বিস্ফোরণ! মুহূর্তে ঝলসে গেল চার শিশু...

প্রসেনজিত্‍ সর্দার: ভাঙড়ের খরগাছি চাঁদপুর এলাকায় রাস্তা মেরামতির কাজ চলাকালীন এক ভয়াবহ ড্রাম বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে চার শিশু। কেমিক্যাল ভর্তি ড্রাম ফেটে আগুন ছিটকে আসায় শিশুদের শরীরের অনেকটা অংশই পুড়ে গিয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে।

Add Zee News as a Preferred Source

স্থানীয় ও পুলিস সূত্রে খবর, এলাকায় জেলা পরিষদের কোটায় পিচ রাস্তা মেরামতির কাজ চলছিল। রাস্তার ধারে রাখা ছিল কাজ শেষ হওয়া অবশিষ্ট কেমিক্যাল ভর্তি তিনটি ড্রাম। হঠাৎই বিকট শব্দে একটি ড্রাম ফেটে যায় এবং মুহূর্তে চারদিকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের শিখা পাশের একটি দোকানেও লেগে যায়। সেই সময় দোকানের কাছেই দাঁড়িয়ে থাকা চার শিশুর গায়ে আগুন লেগে তারা মারাত্মকভাবে দগ্ধ হয়।

আরও পড়ুন:School Holidays: বন্ধ থাকবে সমস্ত স্কুল! কবে কখন? স্কুল ছুটির বড় ঘোষণার, রইল তলিকা...

বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত উদ্ধারকাজে নামেন। আহতদের প্রথমে নলমুড়ি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তিনজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাদের কলকাতার এম আর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে: সাদিকুল আহমেদ (৯): শরীরের ৯৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। তার অবস্থা অতি সঙ্কটজনক।

সামিউল মোল্লা (৯): শরীরের প্রায় ৫৫ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। সে-ও মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে।

রায়হান মোল্লা: শরীরের ১৫ শতাংশ দগ্ধ হয়েছে। চিকিৎসাধীন রয়েছে সে-ও। বাঙুর হাসপাতালে শওকত মোল্লা যান। ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল সূত্রে খবর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। কিন্তু এখনও বিপদমুক্ত নয়।

অন্য এক শিশুর চিকিৎসা নলমুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলছে।

ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। উপস্থিত হন ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা। বিধায়ক রাতেই হাসপাতালে গিয়ে আহত শিশুদের পরিবারকে সান্ত্বনা দেন এবং চিকিৎসার সবরকম দায়িত্ব নেওয়ার আশ্বাস দেন।

আরও পড়ুন:Couple Death: 'ছেলে ছিল আমাদের পৃথিবী, আমার জন্যই ও চলে গেল'! আদিত্যের বিদায় বার্ষিকীতে চরমপথে বাবা-মাও...

শওকত মোল্লা জানান, জেলা পরিষদের কোটায় রাস্তা মেরামতির কাজ চলছিল। রাস্তার পাশে রাখা কেমিক্যাল ভর্তি ড্রামটি কোনওভাবে ছিদ্র হয়ে যায় অথবা সেখানে বিড়ির আগুন পড়ে বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুমান। তিনি আহতদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার কথা জানান।

জনবহুল এলাকায় এভাবে বিপজ্জনক কেমিক্যাল ফেলে রাখার ক্ষেত্রে ঠিকাদারি সংস্থার কোনও গাফিলতি ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। এলাকায় এই মুহূর্তে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
BhangarChemical Drum ExplosionRoad Repair AccidentChildren injured
পরবর্তী
খবর

West Bengal Weather Update: সপ্তাহের শেষই লাফিয়ে বাড়বে রোদের তেজ, মাসের শেষে কালবৈশাখীতে তোলপাড় হবে বহু জেলা
.

পরবর্তী খবর

Pratik Ur Rahaman: ভোটের মুখে CPM-এ বিশাল বড় ধাক্কা! 'খাপ খাওয়াতে পারছি না,' বোমা...