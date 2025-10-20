English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
Sonarpur: আচমকা চিত্‍কার! মেঝেতে পড়ে রক্তাক্ত ৪-র প্রত্যুষা, দাদু-দিদাই... শকিং সোনারপুর!

Sonarpur: সোনারপুরে পাঁচ বছরের নাবালিকার দেহ উদ্ধার। খুন না দুর্ঘটনা? দাদু-দিদা ও পরিচারিকা আটক। শিশুর মা-বাবা কাজের কারণে বাড়িতে ছিলেন না। মৃতদেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়ায় খুনের আশঙ্কা।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Oct 20, 2025, 11:18 AM IST
তথাগত চক্রবর্তী: সোনারপুর থানার কোদালিয়ার কদমতলা এলাকা থেকে পাঁচ বছরের এক শিশুর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। রবিবার সন্ধ্যেবেলা সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় প্রত্যুষা কর্মকার নামে চার বছরের ওই শিশুর দেহ। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আচমকা বাড়ি থেকে চিৎকারের শব্দ শুনে তাঁরা দৌড়ে যান। ঘরে ঢুকতেই দেখেন রক্তে ভেজা অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে প্রত্যুষা। 

দ্রুত তাকে সোনারপুর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। প্রত্যুষার মা কলকাতার এক নামী বৈদ্যুতিক বিপণিতে কর্মরত এবং বাবা একটি বেসরকারি হাসপাতালে স্টাফ। প্রতিদিনের মতো রবিবারও তাঁরা কাজে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়িতে ছিলেন দাদু, দিদা এবং শিশুটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা এক মহিলা। 

কিন্তু তাঁদের সামনেই এমন ঘটনা ঘটল কীভাবে, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে রহস্য। মৃতদেহে একাধিক ক্ষতচিহ্ন পাওয়ায় খুনের আশঙ্কা উড়িয়ে দিচ্ছে না পুলিস। দাদু-দিদা ও পরিচারিকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে বলে মনে করছে তদন্তকারী সংস্থা। ইতিমধ্যেই বাড়িটি সিল করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। নিরীহ এক শিশুর এমন করুণ পরিণতিতে শোকস্তব্ধ এলাকা। সবাই একটাই প্রশ্ন-এই নিষ্ঠুরতার নেপথ্যে কে?

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Sonarpur crime news4 year old girl deathwest bengal murderwest bengal crimedetained grandparents
.

