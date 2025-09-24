English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Brown Sugar Seized: আমগাছে বেঁধে শুকানো হচ্ছিল ব্রাউন সুগার! ৩৯ কেজি... দাম ৪০ কোটি...

Brown Sugar seized in Malda:  জেলায় মোট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হল ৯৭ কেজি। গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪১ জনকে। ব্রাউন সুগার উদ্ধার নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 24, 2025, 06:07 PM IST
Brown Sugar Seized: আমগাছে বেঁধে শুকানো হচ্ছিল ব্রাউন সুগার! ৩৯ কেজি... দাম ৪০ কোটি...

রণজয় সিংহ: মালদায় ৪০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার সহ গ্রেফতার তিন। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী গোলাপগঞ্জ এলাকা থেকে উদ্ধার ৪০ কোটি টাকার ব্রাউন সুগার। পুজোর মুখে বড় সাফল্য মালদা জেলার কালিয়াচকের গোলাপগঞ্জ থানার পুলিসের।

Add Zee News as a Preferred Source

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার গোলাপগঞ্জ পুলিস ফাঁড়ির পুলিস ভোলাইচক পাকা কোক এলাকায় একটি আম বাগানে অভিযান চালায়। সেখানেই ১০ থেকে ১৫ জন মিলে তৈরি করছিল ব্রাউন সুগার। বাকিরা পালিয়ে গেলেও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয় ৩৯ কেজি ব্রাউন সুগার। ছানার মত আমগাছে বেঁধে ব্রাউন সুগার শুকানোর কাজ হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। উদ্ধার হওয়া ব্রাউন সুগারের আনুমানিক মূল্য ৪০ কোটি টাকা।

পুলিস সুপার প্রদীপ কুমার যাদব বলেন, এখনও পর্যন্ত জেলায় সর্বাধিক পরিমাণ ব্রাউন সুগার উদ্ধার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। চলতি বছরে এই নিয়ে জেলায় মোট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হল ৯৭ কেজি। গ্রেফতার করা হয়েছে ২৪১ জনকে। গত বছরের সেই সংখ্যাটা ছিল ১৪৩ জন। মোট ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়েছিল ৫৩ কেজি

এই ব্রাউন সুগার উদ্ধার নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে রাজনৈতিক তরজা। শাসক দলের প্রচ্ছন্ন মদতেই চলে এই কারবার। পুলিস ভাগ না পেলে তখন গ্রেফতার করে। এই রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। অভিযোগ বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুড়ির। ওদিকে তৃণমূলের সহ সভাপতি শুভময় বসু দাবি করেন, মাদক কারবারিদের গ্রেফতারের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন নারকোটিকস কন্ট্রোল ব্যুরোর কিন্তু তারা ধরতে পারেনি। ধরেছে এই রাজ্যের পুলিস। সুতরাং বিজেপির মুখে এসব কথা মানায় না।

আরও পড়ুন, Wife demand 2 crore for 'Impotent' husband: 'পুরুষত্বহীন' স্বামী শারীরিক সুখ দিতে অক্ষম! ২ কোটি দাবি করে মামলা ঠুকলেন স্ত্রী! পালটা স্বামী...

আরও পড়ুন, Breast Enlargement Surgery: ১৪ বছরের মেয়ের স্তন বৃদ্ধির অপারেশন করান মা! পরিণতিতে কিশোরী... মর্মান্তিক...

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

...Read More

Tags:
Brown Sugar seizedMalda
পরবর্তী
খবর

Poision in Pond: বিষপাড়ার ২৫ বিঘা পুকুরে ভয়ানক বিষ! সেই বিষে লক্ষ লক্ষ...
.

পরবর্তী খবর

Bengal Weather: দুর্যোগের জের, আজ থেকেই কলকাতার স্কুলগুলিতে পুজোর ছুটি ঘোষণা