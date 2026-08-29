Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /৪৫ কোটির চুক্তি: ব্যারাকপুর-বেলুড়-চন্দননগরে হাইব্রিড ওয়াটার ফেরি, সুন্দরবন নিয়েও বিশাল পরিকল্পনা

৪৫ কোটির চুক্তি: ব্যারাকপুর-বেলুড়-চন্দননগরে হাইব্রিড ওয়াটার ফেরি, সুন্দরবন নিয়েও বিশাল পরিকল্পনা

Bengal tourism: সুন্দরবনে জলপথ পরিবহণের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে GRSE-এর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই জলপথ পরিবহণকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 29, 2026, 07:26 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:26 PM IST
৪৫ কোটির চুক্তি: ব্যারাকপুর-বেলুড়-চন্দননগরে হাইব্রিড ওয়াটার ফেরি, সুন্দরবন নিয়েও বিশাল পরিকল্পনা

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
H1N1 ভাইরাসে আক্রান্ত ইমরান হাশমি, 'আওয়ারাপান ২'-এর সাফল্যের মাঝেই অসুস্থ অভিনেতা
2
3
4
5