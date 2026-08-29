/৪৫ কোটির চুক্তি: ব্যারাকপুর-বেলুড়-চন্দননগরে হাইব্রিড ওয়াটার ফেরি, সুন্দরবন নিয়েও বিশাল পরিকল্পনা

পিয়ালি মিত্র: ৪৫ কোটি টাকার চুক্তি, বাংলার পর্যটনে নতুন দিশা। GRSE-এর সঙ্গে পর্যটন দপ্তরের চুক্তি। আসছে ১০০ আসনের দুই হাইব্রিড ইলেকট্রিক ফেরি। জানালেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও পরিবেশবান্ধব করার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ। Sustainable Infrastructure, Green Mobility এবং Eco-friendly Tourism-কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য। বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গকে আরও গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যেই জলপথ পরিবহণকে পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।
ব্যারাকপুর-বেলুড়-চন্দননগরে চলবে হাইব্রিড ওয়াটার ফেরি
পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুর, বেলুড় ও চন্দননগর রুটে এই ওয়াটার ফেরি পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা। GRSE তৈরি করবে ১০০ আসনের দুটি Hybrid Electric Passenger Ferry। প্রতিটি ফেরির মূল্য প্রায় ২১ কোটি টাকা, দুটি ফেরির জন্য মোট বরাদ্দ ৪২ কোটি টাকা। পরিবেশবান্ধব এই ফেরি রাজ্যের Green Mobility-র ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলে দাবি সরকারের।
জলপথে যুক্ত হবে ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় পর্যটন কেন্দ্র
স্বাধীনতা সংগ্রাম ও ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ঐতিহাসিক স্থানগুলিকে জলপথ পর্যটনের আওতায় আনার পরিকল্পনা। নদীর তীরবর্তী ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থানগুলিকেও জলপথ পরিবহণের মাধ্যমে যুক্ত করা হবে। দক্ষিণেশ্বর-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্রকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনার ভাবনা।
চন্দননগরে পার্ক, লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো
চন্দননগরে পর্যটকদের আকর্ষণ বাড়াতে নতুন পার্ক তৈরির পরিকল্পনা। সেখানে পর্যটকদের জন্য লাইট অ্যান্ড সাউন্ড শো চালুর উদ্যোগ নেওয়া হবে। জলপথে পর্যটন ও নতুন বিনোদনমূলক পরিকাঠামো—দুইয়ের সমন্বয়ে চন্দননগরকে আরও আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য।
জলদাপাড়ায় দুটি বেলি ব্রিজ
ভেঙে যাওয়া বেলি ব্রিজের জায়গায় দুটি নতুন বেলি ব্রিজ তৈরি করবে GRSE। দুটি বেলি ব্রিজের জন্য বরাদ্দ ৩ কোটি টাকা। দুটি ফেরি ও দুটি বেলি ব্রিজ মিলিয়ে আজকের চুক্তির মোট আর্থিক মূল্য ৪৫ কোটি টাকা।
চা-বাগানের বাংলোকে পর্যটন আবাসে পরিণত করার পরিকল্পনা
চা ফ্যাক্টরি ও চা-বাগানগুলিতে থাকা পুরনো বাংলোগুলিকে পর্যটকদের থাকার উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা করছে পর্যটন দপ্তর। দীর্ঘদিন ধরে পর্যটকদের চা-বাগানে থাকার সুযোগ আরও বাড়ানোর লক্ষ্য। সবুজ প্রযুক্তি, ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং পর্যটকদের সুবিধা—এই তিনটি বিষয়কে সামনে রেখে পরিবেশবান্ধব ও সমৃদ্ধশালী পশ্চিমবঙ্গ গড়ে তোলাই লক্ষ্য।
সুন্দরবনেও জলপথ পরিবহণের ভাবনা
হাইব্রিড ভেসেল দিয়ে পর্যটন বাড়ানোর পরিকল্পনা, চার্জিং স্টেশন না থাকায় বিকল্প প্রযুক্তির খোঁজ চলছে জানালেন শঙ্কর ঘোষ। সুন্দরবনে পর্যটকদের যাতায়াতে Waterway Transport বা জলপথ পরিবহণকে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা করছে পর্যটন দপ্তর। হাইব্রিড ভেসেল চালানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো হল চার্জিং স্টেশন। কিন্তু সুন্দরবন অঞ্চলে বর্তমানে এই ধরনের চার্জিং স্টেশন নেই। তাই নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে চার্জিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা কীভাবে তৈরি করা যায়, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে।
সড়কপথের যানজট এড়িয়ে সুন্দরবনে জলপথ
সাধারণ বাস বা রেলের মতো দ্রুতগতিতে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হাইব্রিড ভেসেলের পক্ষে সম্ভব নয়—এটা মাথায় রেখেই মাল্টিমোডাল ট্রান্সপোর্টের পরিকল্পনা করা হচ্ছে। সুন্দরবনের কাছাকাছি কোনও নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত পর্যটকদের বাস বা অন্য সড়কপথের যানবাহনে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর যেখানে সড়কপথে যাতায়াতে বেশি বাধা বা সময় লাগে, সেই অংশ জলপথে পাড়ি দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। অর্থাৎ Road + Waterway Transport-এর সমন্বয়ে সুন্দরবন পর্যটনকে আরও সহজ ও কার্যকর করার ভাবনা।
সুন্দরবন মানেই শুধু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নয়, ম্যানগ্রোভও
শঙ্কর ঘোষ জানান, সুন্দরবনের পর্যটনকে শুধুমাত্র রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকেন্দ্রিক না রেখে ম্যানগ্রোভ ও সুন্দরবনের সামগ্রিক ইকোসিস্টেমকে সামনে আনার পরিকল্পনা। তাঁর আরও বক্তব্য, যেমন দার্জিলিং মানেই শুধু পাহাড় নয়, চাও তার অন্যতম পরিচয়; তেমনই সুন্দরবন মানেই শুধু রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নয়, ম্যানগ্রোভও সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়।
GRSE-এর কাছে সুন্দরবনের জন্য সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে
সুন্দরবনে জলপথ পরিবহণের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে GRSE-এর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুন্দরবনে এই ধরনের জলপথ পরিবহণ চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। Cost-effectiveness, প্রযুক্তি এবং পর্যটকদের সুবিধা—এই তিনটি বিষয়কে মিলিয়ে পরিকল্পনাকে বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
‘Tourism for All’, ‘Tourism for 365 Days’—উইকেন্ড ট্যুরিজমে জোর
নদীর ধারে চা-বাগান ও জুট মিলের বাংলোকে পর্যটনকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ভাবনা। কর্মব্যস্ত জীবনের চাপ থেকে মানুষকে পরিবার নিয়ে কিছুটা সময় কাটানোর সুযোগ করে দিতে উইকেন্ড ট্যুরিজমে বিশেষ জোর দিচ্ছে পর্যটন দপ্তর। পর্যটন দপ্তরের নতুন স্লোগান—‘Tourism for All’, ‘Tourism for 365 Days’ এবং ‘We Can Do Tourism’। নদীর ধারে থাকা বিভিন্ন বাংলোকে পর্যটকদের থাকার উপযোগী করে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকৃতির কাছাকাছি থেকে পরিবার নিয়ে সময় কাটানোর সুযোগ তৈরি করাই এই পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য।
‘Potential to Performance’—অব্যবহৃত সম্পদকে পর্যটনে কাজে লাগানোর পরিকল্পনা
পর্যটন দপ্তরের পাঁচটি কৌশলগত নীতির অন্যতম হল ‘From Potential to Performance’। রাজ্যের যে সমস্ত জায়গা বা পরিকাঠামোর মধ্যে পর্যটনের সম্ভাবনা রয়েছে, সেগুলিকে চিহ্নিত করে পর্যটনের কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। শুধু চা-বাগানের বাংলো নয়, জুট মিল ও বিভিন্ন পুরনো ফ্যাক্টরির বাংলোকেও পর্যটনের সম্ভাবনাময় সম্পদ হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই বাংলোগুলিকে পর্যটনকেন্দ্রে পরিণত করে উইকেন্ড ডেস্টিনেশন হিসেবে জনপ্রিয় করার পরিকল্পনা রয়েছে।
শুধু বাংলার মানুষ নয়, ভিন্ রাজ্যের পর্যটকদেরও টানার লক্ষ্য
পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি আরও কয়েকটি রাজ্যের পর্যটকদের চিহ্নিত করে তাঁদের কাছে এই ধরনের পর্যটনস্থানের অফার পৌঁছে দেওয়ার পরিকল্পনা। রাজ্যের নদী, চা-বাগান, ঐতিহ্যবাহী বাংলো ও প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়ে স্বল্প সময়ের ছুটির জন্য আকর্ষণীয় পর্যটন গন্তব্য তৈরি করতে চায় পর্যটন দপ্তর। লক্ষ্য—সারা বছর পর্যটন এবং বিশেষ করে Weekend Tourism-কে আরও জনপ্রিয় করা।
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