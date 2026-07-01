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পুজোয় নামছে ৪৭০টি বাস, জুড়ছে কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর! রাজারহাট-নিউটাউনেও এবার নয়া ট্রাম লাইন

Kolkata Mega Transit Update: কলকাতার গণপরিবহণে বড়সড় বদল আনতে চলেছে রাজ্য সরকার। এবার বাঙালির দুই প্রধান ধর্মীয় স্থান কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরকে যুক্ত করতে চলেছে ঐতিহ্যবাহী ট্রাম লাইন। পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং জানিয়েছেন, বিদেশের আদলে এই রুটে আধুনিক ব্যাটারি চালিত ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে। 

Written ByDebasmita Das
Published: Jul 01, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:24 PM IST
পুজোয় নামছে ৪৭০টি বাস, জুড়ছে কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর! রাজারহাট-নিউটাউনেও এবার নয়া ট্রাম লাইন
Image Credit: ফাইল ছবিSource: Bureau

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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