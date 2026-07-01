/পুজোয় নামছে ৪৭০টি বাস, জুড়ছে কালীঘাট-দক্ষিণেশ্বর! রাজারহাট-নিউটাউনেও এবার নয়া ট্রাম লাইন

রক্তিমা দাস: কলকাতার গণপরিবহণে এক ঐতিহাসিক ও পরিবেশবান্ধব পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়ে বড় ঘোষণা করলেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং। এবার বাঙালির আবেগ ও দুই প্রধান ধর্মীয় স্থান— কালীঘাট ও দক্ষিণেশ্বরকে যুক্ত করতে চলেছে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ট্রাম। শহরের এক অভিজাত হোটেলে আয়োজিত বণিক সভার বৈঠকে মন্ত্রী জানান, এই রুটে বিদেশের উন্নত প্রযুক্তির আদলে আধুনিক ব্যাটারি চালিত ট্রাম চালানোর পরিকল্পনা করছে সরকার। রাইটস-কে এই প্রকল্পের ব্লুপ্রিন্ট ও সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
নিউটাউনেও ট্রামের বিস্তার ও রুট সমীক্ষা
কলকাতার পুরনো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি আধুনিক উপনগরী রাজারহাট-নিউটাউনেও ট্রাম লাইন স্থাপন করার কথা ঘোষণা করেছেন পরিবহণমন্ত্রী। তবে পরিবেশ, যানজট এবং যাত্রী চাহিদার কথা মাথায় রেখে ট্রাম লাইনের রুট চূড়ান্ত করার আগে একটি বিস্তারিত সমীক্ষা (Survey) করা হবে। সেই সমীক্ষার রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই রাজ্য সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। অস্ট্রেলিয়া ও প্যারিসের আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুতগামী ট্রাম চালানোর বিষয়টিকেও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
পুজোয় নামছে ৪৭০টি নতুন বাস
শহরের নিত্যযাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ ও মজবুত করতে আসন্ন দুর্গাপুজোর আগেই রাস্তায় নামানো হচ্ছে ৪৭০টি নতুন বাস। পরিবহণ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই নতুন বাসগুলোর মধ্যে ৫০ শতাংশই হবে ইলেকট্রিক বাস (E-Bus)। মেট্রো রেলের পাশাপাশি ট্রাম এবং পরিবেশবান্ধব এই বাস পরিষেবা চালু হলে কলকাতার বুক থেকে যানজট ও দূষণ— দুই-ই অনেকটাই কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন মন্ত্রী।
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