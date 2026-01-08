5 Kg Tumor: ক্রমশ বাড়ছিল পেটের ভিতর... ৫ কেজির টিউমার! ব্লাড ব্যাংক ছাড়াই জটিল অস্ত্রোপচার সরকারি হাসপাতালে! শেষে...
5 kilogram uterus tumor successfully operated in district hospital: রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং টিউমারের ভয়াবহতা বিচার করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে হাসপাতালের নিজস্ব ব্লাড ব্যাংক না থাকা। শেষে মিরাক্যল...
বিশ্বজিৎ মিত্র: এক বা দু কেজি নয়, ৫ কেজির টিউমার! ৫ কেজির সেই টিউমার ছিল জরায়ুতে! সরকারি হাসপাতালেই হল সেই টিউমারের অপারেশন। সরকারি হাসপাতালেই অস্ত্রোপচারে মিলল বড় সাফল্য। শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে বড় সাফল্য পেলেন চিকিৎসকেরা। পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব, ব্লাড ব্যাংকের অনুপস্থিতি সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও একমাত্র লক্ষ্য ছিল রোগীর প্রাণ বাঁচানো। আর সেই লক্ষ্যে সফল হলেন শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের চিকিৎসকরা। সফল অপারেশনের মাধ্যমে জরায়ু থেকে বাদ দিলেন ৫ কেজি ওজনের টিউমার।
এই অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে নতুন জীবন ফিরে পেলেন দরিদ্র পরিবারের ৪৩ বছর বয়সী হাসিনা বিবি। নদিয়ার শান্তিপুরের বেড়পাড়ার বাসিন্দা পিন্টু উদ্দিন আলীর স্ত্রী হাসিনা বিবি মাস কয়েক আগে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জরায়ুর টিউমারের আকার ও ওজন অস্বাভাবিক রকমভাবে বাড়তে থাকে। কিন্তু আর্থিক অনটনের কারণে বেসরকারি হাসপাতাল বা বড় মেডিকেল কলেজে চিকিৎসা করানো তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র ভরসা ছিল সরকারি হাসপাতাল। তাঁরা আসেন শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে। রোগীকে দেখে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের গাইনোকোলজিস্ট ডা. পবিত্র ব্যাপারীর নেতৃত্বে ৪ জন চিকিৎসককে নিয়ে একটি বিশেষ মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। রোগীর শারীরিক অবস্থা এবং টিউমারের ভয়াবহতা বিচার করে অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
কিন্তু পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে হাসপাতালের নিজস্ব ব্লাড ব্যাংক না থাকা। তবুও চিকিৎসকদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় প্রয়োজনীয় রক্তের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। অ্যানেস্থেশিয়া বিশেষজ্ঞ, গাইনোকোলজিস্ট ও আরও দুই অভিজ্ঞ চিকিৎসকের দীর্ঘ সময়ের নিরলস প্রচেষ্টায় সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হয়। অস্ত্রোপচারের আগে উদ্বেগে ছিল পরিবার। তবে চিকিৎসকেরা তাঁদের আশ্বস্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত সফল অস্ত্রোপচারে হাসিনা বিবি সুস্থ ও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরছেন।
হাসিনা বিবির স্বামী পিন্টু উদ্দিন আলী জানান, সরকারি হাসপাতালেও এমন জটিল ও উন্নত চিকিৎসা পাওয়া যাবে, তা তিনি ভাবতেই পারেননি। কিৎসকদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন তিনি। অস্ত্রোপচারের বিষয়ে ডা. পবিত্র ব্যাপারী জানান, শুরুতে পরিস্থিতি এতটা আশঙ্কাজনক না হলেও সময়ের সঙ্গে তা প্রাণঘাতী হয়ে উঠছিল। অস্ত্রোপচার ছাড়া আর কোনও পথ ছিল না। সীমিত পরিকাঠামোর মধ্যেই ঝুঁকি নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বর্তমানে হাসিনা বিবি সম্পূর্ণ সুস্থ। ৫ কেজি ওজনের জরায়ু টিউমার সম্পূর্ণরূপে শরীর থেকে অপসারণ করা হয়েছে।
