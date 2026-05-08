5 TMC Spokesperson Show cause: তৃণমূলে গৃহযুদ্ধ: ভোটে হারের পর বিদ্রোহ, শৃঙ্খলা ফেরাতে দলের ৫ মুখপাত্রকেই শোকজ় তৃণমূলের
২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের পর এবার আক্ষরিক অর্থেই ‘গৃহযুদ্ধে’ বিদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস। বঙ্গ রাজনীতির গত দেড় দশকের ইতিহাসে সবথেকে বড় ধাক্কা খাওয়ার পর যখন দলের ঘুরে দাঁড়ানোর কথা, ঠিক তখনই প্রকাশ্যে এল ঘাসফুল শিবিরের অভ্যন্তরীণ তীব্র কোন্দল। দলের রণনীতি এবং শীর্ষ নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এবার একসঙ্গে পাঁচ দাপুটে মুখপাত্রকে শো-কজ (Show Cause) করল তৃণমূলের শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটি।
শোকজ ৫ মুখপাত্রকে
নির্বাচনী ফলাফলে দেখা গিয়েছে, ২৯৪টি আসনের মধ্যে বিজেপি ২০৭টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস নেমে এসেছে মাত্র ৮০টি আসনে। এই ভরাডুবির পর থেকেই দলের অন্দরে ক্ষোভের আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়তে শুরু করে। নেতৃত্বের একাংশের ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই বাংলার মাটিতে ঘাসফুল শিবিরের এই করুণ দশা-- এই মর্মে সরব হন দলের একাধিক নেতা, প্রাক্তন বিধায়ক এবং মুখপাত্ররা।
পরিস্থিতি সামাল দিতে এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কড়া পদক্ষেপ নেয় দল। শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির তরফে ডেরেক ও’ব্রায়েন যে পাঁচজনকে শো-কজের নোটিস পাঠিয়েছেন তাঁরা হলেন:
১. ঋজু দত্ত
২. কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী
৩. কোহিনুর মজুমদার
৪. পাপিয়া ঘোষ
৫. কার্তিক ঘোষ
তাঁদের প্রত্যেককেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চেয়েছে দল।
নেতৃত্বের কৌশলেই কি অনাস্থা?
তৃণমূল সূত্রের খবর, ফলাফল প্রকাশের পর থেকেই এই মুখপাত্ররা বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক মাধ্যমে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্বাচনী রণনীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁদের দাবি, নিচুতলার কর্মীদের মনের কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে কালীঘাট।
গত ১৫ বছরের শাসনের পর মানুষের যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছিল, তা প্রশমিত করার বদলে নেতৃত্বের একাংশের ‘ঔদ্ধত্য’ পরাজয়কে ত্বরান্বিত করেছে। সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না নিলেও, তাঁদের আক্রমণের তির ছিল নির্বাচনী কৌশলের দিকেই।
পাল্টা চ্যালেঞ্জ
দলের এই কড়া পদক্ষেপেও কিন্তু দমে যাওয়ার লক্ষণ দেখাচ্ছেন না বিদ্রোহী নেতারা। বরং শোকজ নোটিস পাওয়ার পর তাঁদের সুর আরও চড়েছে। শোকজ পাওয়া এক মুখপাত্র একান্ত আলোচনায় জানিয়েছেন, 'আমি যা বলেছি তা দলের হাজার হাজার কর্মীর মনের কথা। দলের নিচুতলার কর্মীরা যা মনে মনে ভাবছেন, আমি কেবল সেটুকুই জনসমক্ষে বলেছি।'
জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা ইতিমধ্যেই দীর্ঘ জবাবি চিঠি তৈরি করে রেখেছেন। কেউ দু’পাতা, আবার কেউ সাড়ে চার পাতার বিশদ চিঠি পাঠাচ্ছেন ডেরেক ও’ব্রায়েনকে। তাঁদের দাবি, এই শো-কজ করে মানুষের ক্ষোভ বা দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব ধামাচাপা দেওয়া যাবে না।
এমনকি, বিদ্রোহের আঁচ এতটাই গভীর যে বিদায়ী মন্ত্রিসভার অন্তত তিন সদস্য এবং একাধিক প্রবীণ নেতা তলে তলে এই বিদ্রোহী মুখপাত্রদের সমর্থন করছেন বলে দাবি করা হচ্ছে। ফোন করে তাঁদের পাশে থাকার আশ্বাসও দিয়েছেন অনেকে।
তৃণমূলের ভবিষ্যৎ
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ২০২৬-এর এই পরাজয় তৃণমূলের অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিয়েছে। বাম জমানার শেষের দিকে ঠিক যেভাবে দলের অন্দরে ভাঙন এবং একে অপরকে দোষারোপ করার পালা শুরু হয়েছিল, তৃণমূলের ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।
পাঁচ মুখপাত্রকে শোকজ করা আসলে একটি সংকেত-- দল এখনও লোহার হাত দিয়ে শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায়। কিন্তু যে হারে বিদায়ী মন্ত্রী বা শীর্ষ স্তরের নেতারা বিদ্রোহীদের সমর্থন জোগাচ্ছেন, তাতে অদূর ভবিষ্যতে বড়সড় ভাঙনের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।
আগামীকাল শপথ নিতে চলেছে বিজেপি সরকার। আর ঠিক তার আগেই তৃণমূলের এই অন্তর্কন্দল প্রমাণ করছে যে, বিরোধী আসনে বসার আগেই ঘাসফুল শিবির নিজেদের অভ্যন্তরীণ ‘গৃহযুদ্ধ’ সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে।
২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই পাঁচ মুখপাত্র কী জবাব দেন এবং তার প্রেক্ষিতে দল তাঁদের বহিষ্কার করে কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রাজ্যের রাজনৈতিক মহল। পরাজয়ের গ্লানি মুছে ঘুরে দাঁড়ানো নাকি আরও বড় ভাঙন-- বাংলার রাজনীতিতে তৃণমূলের ভাগ্য এখন ঝুলে রয়েছে এই শোকজ এবং পাল্টা চিঠির লড়াইয়ের ওপর।
