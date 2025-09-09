5 Years Boy Writes Letter to Mamata: 'মাকে ছাড়া খুব কষ্ট হয়, মাকে এনে দাও...' প্রাইমারি টিচার মায়ের বদলি চেয়ে 'মমতা দিদুন'কে কাতর চিঠি ৫-র ছেলের...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 9, 2025, 01:00 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: অনেক দূরে মায়ের স্কুল। মা তাই অনেক দূরে থাকে। আর তাই খুব মনখারাপ ৫ বছরের ছোট্ট ঐতিহ্যর। মাকে তার কাছে এনে দেওয়ার জন্য ছোট্ট ঐতিহ্য চিঠি লিখল 'মমতা দিদুন'কে! পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে লেখা ৫ বছরের ছেলের সেই চিঠি ইতিমধ্যেই ভাইরাল। জায়গা করে নিয়েছে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে।

আসানসোলের ছেলে ৫ বছরের তিঝ্য দা। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটি চিঠি লিখে সে আবদার করেছে তার মাকে বাড়ির কাছাকাছি কোনও স্কুলে বদলি করে দেওয়ার জন্য। কারণ তার মা, একজন প্রাইমারি স্কুল শিক্ষিকা স্বাগতা পাইন, ২০২১ সালে চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর থেকেই পরিবার থেকে অনেক দূরে থাকেন। বাড়ি থেকে প্রায় ৬০০ কিলোমিটার দূরে উত্তর দিনাজপুরে পোস্টিং পান তিনিআর মা দূরে থাকার কারণে ঐতিহ্যর খুব মনখারাপ!

চিঠিতে তিঝ্য মুখ্যমন্ত্রীকে 'প্রিয় মমতা দিদুন' বলে সম্বোধন করে লিখেছে, "আমার নাম ঐতিহ্য দাশ। বয়স ৫। আমার বাড়ি আসানসোলে। আমার মা উত্তর দিনাজপুরে একজন প্রাইমারি দিদিমণি তাই মা আমাদের ছেড়েখানে থাকে। অনেক দিন পর পর বাড়ি আসে। আমি বাবা আর দাদুর সাথে বাড়িতে একা থাকি। আমার খুব কষ্ট হয় মাকে ছাড়া আমি আমার মাকে খুব ভালোবাসি। তুমি তাড়াতাড়ি মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও। আর যেন আমাকে ছেড়ে না যায়ইতি তোমার আদরের ঐতিহ্য।"

মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে লেখা ঐতিহ্যর চিঠি

ঐতিহ্যর এই চিঠি সামনে আসতেই তা নজর টেনেছে সবার। স্বাগতা জানিয়েছেন, তিনি বদলির জন্য অনেক চেষ্টা করছেন। কিন্তু বিভিন্ন দফতরে চিঠি লেখার পরেও কোনও সাড়া পাননি। ওদিকে ঐতিহ্য জানিয়েছে যে, সে আশাবাদী মুখ্যমন্ত্রী তার অনুরোধে সাড়া দেবেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী তার আবেদনে সাড়া দিলে, সে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠি লিখবে বলেও জানিয়েছে

