'যেও না বাবা', পাঁচের মেয়ের বারণ শুনেই বাঁচলেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে! বাবা বলছেন, 'মেয়ে আমার লক্ষ্মী'

অয়ন শর্মা: "যেও না বাবা, যেও না।" ৫ বছরের ছোট্ট মেয়ের বারণ, কাতর আবদারই তারাতলায় নিশ্চিত মৃত্য়ুর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিল জগদ্দলের ধর্মেন্দ্র চৌধুরীকে। ৫ বছরের ছোট্ট মেয়ে বলেছিল, "বাবা যেও না।" একরত্তি মেয়ের সেই অনুরোধ ফেলতে পারেনি বাবা ধর্মেন্দ্র। যারফলে 'অভিশপ্ত' বুধবারে আর তারাতলায় কাজে যেতে পারেনি জগদ্দলের ধর্মেন্দ্র চৌধুরী। কাজ করতে না যাওয়াতেই প্রাণে বাঁচলেন জগদ্দলের ধর্মেন্দ্র চৌধুরী।
ধর্মেন্দ্র চৌধুরী জগদ্দলের মমিনপাড়ার বাসিন্দা। তারাতলায় বিপর্যয়ের দিন, বুধবার, দুর্ঘটনাস্থলেই কাজ করতে যাওয়ার কথা ছিল তাঁর। পেশায় একজন ঢালাই মিস্ত্রি ধর্মেন্দ্র চৌধুরী ৭০০ টাকা রোজে কাজ করেন জগদ্দলের বিভিন্ন এলাকায়। তারাতলায় কাজ করতে গেলে অতিরিক্ত ৩০০ টাকা দেবে বলেছিলেন কনট্রাক্টর। সঙ্গে তিন বেলা খাওয়া। তাই তারাতলায় কাজে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন ধর্মেন্দ্র চৌধুরী।
কিন্তু বাধ সাধে মেয়ের বারণ। ৫ বছরের মেয়ে কিছুতেই বাবাকে যেতে দিতে রাজি হয় না। মেয়ে খালি বারণ করতে থাকে বাবাকে। বলে, "বাবা যেও না। যেও না বাবা।" শিশমনে আঘাত দিতে চাননি বাবা। তাই একরত্তি মেয়ের বারণ শুনেছিলেন ধর্মেন্দ্র। মেনে নিয়েছিলেন মেয়ের আবদার। মেয়ের বারণ শুনেই বুধবার তারাতলায় আর কাজে যাননি ধর্মেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর জায়গায় কাজ করতে গিয়েছিলেন সন্দীপ পান্ডে।
দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন সন্দীপ পান্ডে। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি সন্দীপ। আজ ধর্মেন্দ্র চৌধুরী তাঁকে দেখতে আসেন হাসপাতালে। সন্দীপ পান্ডেকে দেখতে এসেই ধর্মেন্দ্র জানান, কীভাবে মেয়ের বারণ তাঁকে সেদিনের ভয়াবহ দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে! বলতে বলতে যেন গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছিল! শিউরে উঠছিলেন তিনি।
ঘটনাস্থলে তিনি ছিলেন না ঠিকই! কিন্তু আতঙ্ক তাঁর চোখেমুখেও। এখনও যেন তাঁর বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি ঠিক আছেন! কারণ তিনি বেঁচে গেলেও, তাঁর জায়গায় কাজে যাওয়া সন্দীপ জখম। জখম সুমন সরকার নামে তাঁর আরও এক সহকর্মীও। তাই চোখে জল ধর্মেন্দ্র চৌধুরীর। বলছেন, "মেয়ে আমার লক্ষী। ভাগ্যিস মেয়ের কথা শুনেছিলাম। তাই আজ প্রাণটা বেঁচে গেল।"
প্রসঙ্গত, তারাতলা কাণ্ডে প্রাণ হারিয়েছেন জগদ্দলের স্বপন মন্ডল ও পাপ্পু রজক। ওদিকে ভাটপাড়ার কৃষ্ণা চৌধুরী। জখমদের তালিকায় রয়েছেন কার্তিক পাত্র, সন্দীপ পান্ডে।
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