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'যেও না বাবা', পাঁচের মেয়ের বারণ শুনেই বাঁচলেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে! বাবা বলছেন, 'মেয়ে আমার লক্ষ্মী'

Taratala Warehouse Collapsed: আতঙ্ক এখনও তাঁর চোখেমুখেও। এখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি বেঁচে আছেন! চোখে জল ধর্মেন্দ্র চৌধুরীর। বলছেন, "মেয়ে আমার লক্ষী। ভাগ্যিস মেয়ের কথা শুনেছিলাম। তাই আজ প্রাণটা বেঁচে গেল।"

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jun 26, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:38 PM IST
'যেও না বাবা', পাঁচের মেয়ের বারণ শুনেই বাঁচলেন নিশ্চিত মৃত্যু থেকে! বাবা বলছেন, 'মেয়ে আমার লক্ষ্মী'
Image Credit: ধর্মেন্দ্র চৌধুরী (বাঁদিকে), সন্দীপ পান্ডে (ডানদিকে)Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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