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'স্কুলে যেতে ভয়...'! বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রীদের ঘিরে ধরে চূড়ান্ত অসভ্যতা, তীব্র চাঞ্চল্য

Basanti: ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের ধরে পুলিসের হাতে তুলে দেয়। যুবকরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ও ছাত্রীদের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হলে পুলিয় তদন্ত শুরু করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 06, 2026, 09:02 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 09:02 AM IST
'স্কুলে যেতে ভয়...'! বাড়ি ফেরার পথে ছাত্রীদের ঘিরে ধরে চূড়ান্ত অসভ্যতা, তীব্র চাঞ্চল্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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