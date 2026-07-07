/৫৮০ গ্রাহকের ৬ কোটি লুঠ! স্টেট ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, জড়িত ম্যানেজার?

মনোজ মণ্ডল: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে টাকা জমা রেখে কোটি কোটি টাকা প্রতারণার শিকার গ্ৰাহকরা। টাকা ফেরতের দাবিতে ব্যাঙ্কের গেট আটকে ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ। এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল উত্তর ২৪ পরগনার বেড়াচাঁপায়। ঘটনাস্থলে দেগঙ্গা থানার পুলিস।
দেগঙ্গার থানার অন্তর্গত বেড়াচাঁপা এলাকার ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সিএসপি সেন্টার অর্থাৎ কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্ট থেকে ৫৮০ জন গ্রাহকের প্রায় ছয় কোটি টাকা আত্মসাৎ করার অভিযোগ উঠেছে সিএসপি পয়েন্টের কর্মীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল বেড়াচাঁপা শাখার রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে। বেড়াচাঁপায় ব্যাংকের সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন প্রতারিত সাধারণ মানুষ।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হাদিপুর ঝিকরা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের শানপুকুর বাজারে ব্যাংকের সিএসপি পয়েন্ট চালাতেন প্রদীপ দাস। খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষদের জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন প্রদীপ দাস। আর সেই সমস্ত মানুষরা দিনের পর দিন টাকা জমিয়েছেন ওই সিএসপি পয়েন্টে। কিন্তু পরে গ্রাহকরা দেখেন, সিএসপি পয়েন্টে গিয়ে যারা টাকা রেখেছিলেন দেখেন, তাঁদের অ্যাকাউন্টে কোনও টাকা নেই।
প্রায় ৫৮০ জন গ্রাহকের থেকে ৬ কোটি টাকা প্রদীপ দাস আত্মসাৎ করেছেন বলে অভিযোগ। কিছু গ্ৰাহক টাকা ফেরত পেলেও এখনও টাকা পাননি অনেকেই। টাকা ফেরতের দাবিতে এদিন বেড়াচাঁপা ব্যাংকে এসে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর পেয়ে দেগঙ্গা থানার পুলিস ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যাঙ্কে পৌঁছায়।
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এই টাকা আত্মসাৎ এর পিছনে ব্যাংকের ম্যানেজার জড়িত রয়েছে। অবিলম্বে গ্রাহকদের টাকা ফেরত দিতে হবে। এই ঘটনায় এদিন সকাল থেকে বন্ধ ছিল বেড়াচাঁপা স্টেট ব্যাঙ্ক শাখায় পরিষেবা।
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