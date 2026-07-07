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৫৮০ গ্রাহকের ৬ কোটি লুঠ! স্টেট ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, জড়িত ম্যানেজার?

State Bank CSP:  জিরো ব্যালেন্সে অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়ে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ। খেটে খাওয়া দিনমজুর মানুষরা দিনের পর দিন সিএসপি পয়েন্টে টাকা রেখেছিলেন। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 07, 2026, 07:41 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 07:41 PM IST
৫৮০ গ্রাহকের ৬ কোটি লুঠ! স্টেট ব্যাংকের কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ, জড়িত ম্যানেজার?
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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