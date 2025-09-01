Snake bite death: আচমকা পেটে ব্যথা, হাসপাতালে নেওয়ার আগেই মৃত্যু ৬ বছরের খুদের! ডাক্তাররা জানালেন, 'ভয়ংকর' কারণ...

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
6 year old died: মৃত শিশুর পরিবার প্রথমে ভেবেছিল সাধারণ পেটে ব্যথা। কিন্তু ধীরে ধীরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আরও প্রকট হয়ে ওঠে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 1, 2025, 05:33 PM IST
আয়ুষ বৈদ্য

মনোজ মণ্ডল: গভীর রাতে হঠাৎই পেটে ব্যথা। পরিবার প্রথমে ভেবেছিল সাধারণ পেটে ব্যথা। কিন্তু ধীরে ধীরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আরও প্রকট হয়। শেষে সোমবার সকাল হতেই তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৬ বছরের শিশুটিকে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন, ৬ বছরের একরত্তি ওই শিশুটি আর বেঁচে নেই। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁয়। 

মৃত শিশুর নাম আয়ুষ বৈদ্য। বনগাঁ থানার অন্তর্গত কালুপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিল আয়ুষ। কালুপুর বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুলের প্রথম শ্রেণির ছাত্র ছিল সে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে সাপের কামড়েই মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারিয়েছে ৬ বছরের আয়ুষ বৈদ্য। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার গভীর রাতে হঠাৎই আয়ুষের পেটে ব্যথার করতে শুরু করে। পরিবার প্রথমে ভেবেছিল সাধারণ পেটে ব্যথা। কিন্তু ধীরে ধীরে শিশুটির শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অসুস্থতা আরও প্রকট হয়। শেষে সোমবার সকাল ৬টা নাগাদ তড়িঘড়ি তাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে জানিয়ে দেন, আয়ুষ আর বেঁচে নেই। 

হাসপাতাল সূত্রে প্রাথমিক অনুমান, সাপের কামড়েই মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুর। এই খবরে মুহূর্তে শোকস্তব্ধ হয়ে পড়ে গোটা কালুপুর গ্রাম। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এলাকায় প্রায়ই সাপের উপদ্রব দেখা যায়। বিশেষ করে বর্ষাকালে গ্রামীণ এলাকায় সাপের বিচরণ বাড়ে। কিন্তু যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। যথাযথ ব্যবস্থা না নেওয়ার কারণেই এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটছে। 

প্রশাসনের কাছে এলাকায় সাপ প্রতিরোধ ও প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরিষেবা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। প্রথম শ্রেণির এক শিশুর অকালমৃত্যুতে কালুপুর বিবেকানন্দ প্রাইমারি স্কুলেও শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সহপাঠী ও শিক্ষকরা আয়ুষের মৃত্যুর খবর শুনে শোকস্তব্ধ। চোখের জল বাঁধ মানছে না কারোরই।

