CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় বড় বদল, নির্বাচনের মুখে রাজ্যে বাড়ল ৭ লক্ষ ভোটার: পরিসংখ্যান প্রকাশ কমিশনের

SIR in Bengal: জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, কলকাতা এবং পূর্ব মেদিনীপুরে সবচেয়ে বেশি নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। উত্তর ২৪ পরগনায় ৭১ হাজারের বেশি এবং কলকাতায় প্রায় ৪৪ হাজার নতুন নাম উঠেছে ভোটার তালিকায়।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Apr 19, 2026, 11:15 AM IST
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভোটার বৃদ্ধির সর্বশেষ পরিসংখ্যান প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। বাড়ল ৭ লক্ষ ভোটার। খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমার শেষ দিন পর্যন্ত এই ৭ লক্ষ ভোটারের নাম যুক্ত হয়েছে। 

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ফর্ম-৬ জমা দেওয়ার মাধ্যমে মোট প্রায় ৭ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ার শেষে এই আবেদনকারীদের নাম চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গত ৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত মোট ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৮২৪ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে প্রথম দফায় বৃদ্ধি: ৩ লক্ষ ২২ হাজার ১৭ জন। দ্বিতীয় দফায় বৃদ্ধি: ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৪৭ জন।

উল্লেখ্য যে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনেই ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ২০৭ জন নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছিলেন। পরবর্তী এক মাসে আরও প্রায় ৫ লক্ষ নতুন নাম তালিকায় সংযোজিত হয়েছে। 

জেলা ভিত্তিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতেই ভোটার বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য। তালিকায় শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা- ৭১ হাজারের বেশি নতুন ভোটার। কলকাতা- প্রায় ৪৪ হাজার নতুন ভোটার। এছাড়াও হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুরেও বিপুল সংখ্যক নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছেন।

কমিশনের তথ্যে একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছে। খসড়া তালিকার মতো চূড়ান্ত তালিকাতেও দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষদের তুলনায় মহিলা ভোটারের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি হারে কমেছে। বর্তমানে রাজ্যে মোট ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬ কোটি ৮২ লক্ষ ৫১ হাজার ৮ জন। বিধানসভা কেন্দ্রভিত্তিক তথ্যের ভিত্তিতে এর বিভাজন হল- পুরুষ ভোটার: ৩ কোটি ৪৯ লক্ষের বেশি। মহিলা ভোটার: ৩ কোটি ৩৩ লক্ষের কিছু বেশি। তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার: ১,২৫৭ জন।

কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, বর্তমানে ট্রাইব্যুনালে বেশ কিছু মামলা বিচারাধীন রয়েছে। সেগুলির নিষ্পত্তি হলে ভোটারদের এই মোট সংখ্যা আরও কিছুটা বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

