Canning: জামা কিনে দেব, আয়...! বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাত বছরের মেয়েকে লালসায় রক্তাক্ত করল...

Canning: জামা কিনে দেব, আয়...! বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সাত বছরের মেয়েকে লালসায় রক্তাক্ত করল...
Canning Crime: সাত বছরের শিশুকে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। থানায় অভিযোগ দায়ের। অভিযুক্ত পলাতক। অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস।
প্রসেনজিত্ সর্দার: ফের যৌন নির্যাতনের শিকার ফুটফুটে শিশুকন্যা। কখনও বাড়ির কেউ, আবার কখনও বাইরের কেউ হায়নার বেশে নির্যাতন চালায়। কিছুদিন আগেই হুগলির তারকেশ্বরে হাড়হিম ঘটনা ঘটে। যেখানে তারকেশ্বরের স্টেশনে নিজের পরিবারের সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল চার বছরের নির্যাতিতা। ভোরের দিকে মশারি কেটে তুলে নিয়ে গিয়ে তার উপর পাশবিক অত্যাচার চালানো হয়। ভোর থেকে মেয়েকে খুঁজে না পাচ্ছিল না পরিবার। তারপর দুপুরে স্টেশন লাগোয়া একটি ড্রেনে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় শিশুকে। নৃশংস ঘটনায় গ্রেফতার করা হয় শিশুর দাদুকে।
আরও পড়ুন:Ajker Rashifal | Horoscope Today: পরিশ্রমের ফল ঠিক পাবেন কর্কট, শান্ত মাথায় পারিবারিক সমস্যা মেটাবেন কন্যা...
এবার ফের এক সাত বছরের দ্বিতীয় শ্রেণীর এক নাবালিকা ছাত্রীকে ধর্ষণ। অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে। প্রতিবেশী ওই যুবকের বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি রাজাপুর এলাকায়। ঘটনার বিষয়ে নাবালিকা শিশুর পরিবারের লোকজন ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে নাবালিকা ওই ছাত্রী শারীরিক পরীক্ষার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের মাতৃমা তে পাঠানো হয়।
পাশাপাশি অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার ওই নাবালিকা ছাত্রীকে নতুন জামা কাপড় দেওয়ার প্রলোভন দিয়ে প্রতিবেশী যুবক রাজা হালদার তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়।সেখানে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এরপর ওই নাবালিকা তার পরিবারের সকলের কাছে রাজা হালদারের কুকীর্তির কথা জানায়। পরিবারের লোকজন রাতে ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।
আরও পড়ুন:Husband attacks Wife: WATCH | হাসপাতালে ডিউটিতে যাওয়ার পথেই স্ত্রীকে এলোপাথাড়ি কোপ রাস্তায় ওঁত্ পেতে থাকা স্বামীর! ভয়ংকর ভিডিয়ো ভাইরাল...
উল্লেখ্য, বর্ধমানে নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। গ্রেফতার করা হয় ৬ অভিযুক্তকে। তাদের মধ্যে ৪ নাবালক ও স্কুল পড়ুয়া। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সোমবার সন্ধ্যার ঘটনা। সেদিন সন্ধ্যায় এক বান্ধবীর সঙ্গে গ্রামেরই একটি দোকানে যাচ্ছিল নবম শ্রেণীর এক ছাত্রী। অভিযোগ, তাদের পথ আটকায় ৬ অভিযুক্ত। এরপর পাশের জঙ্গলে টেনে নিয়ে গিয়ে ওই নাবালিকা ধর্ষণ করা হয়। ঘটনার পর রীতিমতো অসুস্থ নির্যাতিতা। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে কাউকে কিছু জানায়নি সে। পরে স্কুলের এক শিক্ষককে গোটা ঘটনাটি জানায় নির্যাতিতার বান্ধবী। তিনিই থানায় খবর দেন।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)