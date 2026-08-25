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বয়সের আড়ালে লুকিয়ে ভয়ংকর কারবার! পুলিসের মেগা অপারেশনে মুখোশ খুলল ৭১ বছরের বৃদ্ধর

মালবাজার থানার পুলিস গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ওদলাবাড়ি দেবীপাড়ায় অভিযান চালায়। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে এক কেজির বেশি গাঁজাসহ ৭১ বছর বয়সী লক্ষ্মণ রায় গ্রেফতার হন। পুলিস তাঁর বাড়ি থেকে এই মাদক বাজেয়াপ্ত করেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 25, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 10:00 AM IST
বয়সের আড়ালে লুকিয়ে ভয়ংকর কারবার! পুলিসের মেগা অপারেশনে মুখোশ খুলল ৭১ বছরের বৃদ্ধর

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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