/বয়সের আড়ালে লুকিয়ে ভয়ংকর কারবার! পুলিসের মেগা অপারেশনে মুখোশ খুলল ৭১ বছরের বৃদ্ধর

অরূপ বসাক: মাদকবিরোধী অভিযানে ফের সাফল্য পেল মালবাজার থানার পুলিস। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ি দেবীপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক কেজির বেশি গাঁজা উদ্ধার করল পুলিস। ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে ৭১ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে। ধৃতের নাম লক্ষ্মণ রায়।
পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, লক্ষ্মণ রায় দীর্ঘদিন ধরে গাঁজার কারবারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সূত্র ধরেই ওদলাবাড়ি দেবীপাড়ায় তাঁর বাড়িতে অভিযান চালায় মালবাজার থানার পুলিসের একটি দল। পুলিসের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মাল ব্লকের এক ম্যাজিস্ট্রেট অফিসারের উপস্থিতিতে লক্ষ্মণ রায়ের বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশির সময় বাড়িতেই উপস্থিত ছিলেন লক্ষ্মণ রায়। এরপর বাড়ির একটি প্যাকেট থেকে এক কেজির বেশি পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হয় বলে দাবি পুলিসের।
গাঁজা উদ্ধারের পরই লক্ষ্মণ রায়কে গ্রেফতার করে পুলিল। উদ্ধার হওয়া গাঁজাও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পুলিসি জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত ব্যক্তি নিজে গাঁজা সেবন এবং বিক্রির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা স্বীকার করেছেন বলে পুলিস সূত্রে দাবি। তবে এই কারবারের সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে মালবাজার থানার পুলিস। গাঁজা কোথা থেকে আনা হত এবং কোথায় তা সরবরাহ করা হত, সে বিষয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে।
এদিকে, জনবসতিপূর্ণ এলাকায় বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ওদলাবাড়ি দেবীপাড়া এলাকায়। মাদকবিরোধী অভিযান আগামী দিনেও অব্যাহত থাকবে বলে পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে।
প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে মালবাজারে পুলিসের অভিযানে ৩১২০ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার হয় মা ও ছেলে। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে মালবাজার থানার পুলিসের অভিযানে মাল ব্লকের ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকা থেকে উদ্ধার হল ৩১২০টি নেশাজাতীয় ট্যাবলেট। ঘটনায় পূর্ণিমা ঘোষাল ও সৌরেন্দু ঘোষাল নামে মা ও ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিস।
মালবাজার থানার সাদা পোশাকের পুলিসের একটি দল ওদলাবাড়ির সুভাষপল্লী এলাকার একটি বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকেই বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে ওই বাড়ি থেকে নেশাজাতীয় ট্যাবলেট বিক্রির অভিযোগ ছিল। গোপন সূত্রে খবর পাওয়ার পর বাড়ানো হয় নজরদারি। এরপরই অভিযান চালিয়ে এই বিপুল পরিমাণ ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিস।
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