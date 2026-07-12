/অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকা তুলতে গিয়ে চমক! ব্যাংকে ভেসে উঠল ৭৫০ কোটি

প্রদ্যুত দাস: অন্নপূর্ণার টাকা তুলতে গিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ময়নাগুড়িতে মহিলার অ্যাকাউন্টে ৭৫০ কোটি টাকা। কীভাবে এল এত টাকা। আতঙ্কে গ্রাহক সোজা থানার দ্বারস্থ। যদিও ঘটনা তদন্তে পুলিস এবং ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।
অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা তুলতে গিয়ে নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা দেখে হতবাক হয়ে গেলেন এক মহিলা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের সাপটিবাড়ি–২ গ্রাম পঞ্চায়েতের যোদ্ধারটারি এলাকায়। সেন্ট্রাল ব্যাংকের গ্রাহক শেফালী রায় অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা তুলতে গিয়ে অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স চেক করেন। তখনই দেখা যায়, তাঁর অ্যাকাউন্টে প্রায় ৭৫০ কোটি টাকা রয়েছে। এমন বিপুল অঙ্কের টাকা দেখে পরিবার হতবাক হয়ে যায়।
ঘটনার পরই পরিবারের পক্ষ থেকে ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাশাপাশি বিষয়টি সাইবার ক্রাইম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও জানানো হয়েছে। পরিবারের দাবি, নিরাপত্তার স্বার্থেই তারা দ্রুত পুলিসের দ্বারস্থ হয়েছেন। এই বিপুল অর্থ কীভাবে ওই অ্যাকাউন্টে দেখানো হল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। অভিযোগ পাওয়ার পর ময়নাগুড়ি থানার পুলিস এবং সাইবার বিভাগ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।
উল্লেখ্য, এইরকমই এক ঘটনা ঘটেছে কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ বিধানসভার দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের খালপাড়া এলাকায়। খালপাড় এলাকার অমল রায়ের কন্যা সুপর্ণা রায়। হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী। ব্যাংক বন্ধ থাকায় স্কুলের জুতো কেনার জন্য স্কলারশিপের টাকা থেকে ৯০০ টাকা তুলতে অনলাইনের দোকানে যায়। সেখানে ৮০০ টাকা তোলার পর ব্যালেন্স চেক করতে গিয়ে দেখে তার সেন্ট্রাল ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে জমা রয়েছে ৭৫৯ কোটি ৬৯ লক্ষ ৫১হাজার ৯৫১টাকা।
অবিশ্বাস্য অঙ্কের ওই টাকা দেখে খাবড়ে যায় সুপর্ণা ও তার দাদা। এরপর একাউন্টের ৮০০ টাকা তুলে বাড়ি ফিরে এসে মাকে বিষয়টি জানায়। একাউন্টে এত পরিমাণ টাকার কথা শুনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে পরিবারের লোকজন। যদিও পুরো বিষয়টি পুলিস খোঁজখবর করছে বলে সূত্রের খবর।
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