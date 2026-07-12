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অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকা তুলতে গিয়ে চমক! ব্যাংকে ভেসে উঠল ৭৫০ কোটি

Jalpaiguri: ঘটনার পর পরই পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তার পাশাপাশি বিষয়টি সাইবার ক্রাইম বিভাগকেও জানানো হয়েছে। খবর দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষকেও। একজন সাধারণ গ্রামীণ মহিলার অ্যাকাউন্টে কীভাবে এই টাকা এল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 12, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:10 AM IST
অন্নপূর্ণার ৩,০০০ টাকা তুলতে গিয়ে চমক! ব্যাংকে ভেসে উঠল ৭৫০ কোটি
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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