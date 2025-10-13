Onion Price: দামের ঝাঁঝে আর চোখে জল নয়! কম দামে বেঁধে রাখতে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ৭৭৫ পেঁয়াজ গোলা...

Onion Price: দামের ঝাঁঝে আর চোখে জল নয়! কম দামে বেঁধে রাখতে রাজ্যে তৈরি হচ্ছে ৭৭৫ পেঁয়াজ গোলা...
Onion Storage: ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাপের গোলা হবে। ৯ কোটি ৬৫ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দেখা যায় হঠাৎ করেই ১০০ টাকা কেজি পেঁয়াজ হয়ে যায়, গোলা হলে সেটা আর হবে না।
বিধান সরকার: নাসিক নির্ভরতা কমবে, পেঁয়াজ সংরক্ষণে বড় পদক্ষেপ রাজ্যের! ভর্তুকি দেবে সরকার, রাজ্যে তৈরি হবে ৭৭৫টি পেঁয়াজ গোলা। সংরক্ষণ করা যেত না বলে পেঁয়াজ অভাবী বিক্রিতে বাধ্য হন কৃষক। জমি থেকে পেঁয়াজ তুলেই তা বিক্রি করে দেওয়ায় ভালো দাম থেকে বঞ্চিত হন চাষীরা। এতে সারা বছর পেঁয়াজের যোগানেও সমস্যা তৈরি হয়। ভিন রাজ্য বিশেষ করে মাহারাষ্ট্রের নাসিকের উপর নির্ভর করতে হয়।ফলে ক্রেতাকেও অনেক সময় বেশি দামে বাজার থেকে পেঁয়াজ কিনতে হয়।
তাই অনেক দিন ধরেই ভাবনা ছিল আলুর মত পেঁয়াজ যদি সংরক্ষণ করা যায়! তাহলে এই সমস্যাগুলো দূর হতে পারে। কৃষি বিজ্ঞানীরাও চেষ্টা করছিলেন কী করে সংরক্ষণ করা যায়। কারণ আলুর মত হিমঘরে পেঁয়াজ রাখা যায় না। হুগলির বলগড়ে খুব ভালো সুখসাগর প্রজাতির পেঁয়াজ চাষ হয়। পরীক্ষামূলকভাবে তাই হুগলির বলাগড়েই প্রথম পেঁয়াজ সংরক্ষণ ঘর তৈরি করা হয়। তবে তা খুব একটা কার্যকরী হয়নি। রাজ্যের কৃষি বিপণন দপ্তরের উদ্যোগে এবার পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে।
আজ হুগলি সার্কিট হাউসে কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন। ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক তরুণ ভট্টাচার্য, সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, জেলা কৃষি কর্মাধ্যক্ষ মদন মোহন কোলে ও কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা। পেঁয়াজ গোলার জন্য হুগলিতে অনলাইনে ৩৫২ জন আবেদন করেছিলেন। তাদের মধ্যে লটারি করে ১৭৫ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা করে সরকারি ভর্তুকি পাবে।
মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, পেঁয়াজ চাষ অনেকটাই বাড়ানো হয়েছে। পেঁয়াজের সংরক্ষণ করলে কৃষকদের সুবিধা হবে, আর ক্রেতারাও সারা বছর তার সুবিধা পাবেন। সেই জন্য পেঁয়াজ গোলা তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২৫ লক্ষ মেট্রিক টন মাপের গোলা হবে। ৯ কোটি ৬৫ লাখ ৬২ হাজার ৫০০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। গোটা রাজ্যে ২২৬১ জন আবেদন করেছে। গোলা তৈরি হলে নাসিকের উপর যে নির্ভরতা সেটা কাটবে।অসময়ে পেঁয়াজের দাম হঠাৎ বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে।
প্রসঙ্গত, দেখা যায় হঠাৎ করেই ১০০ টাকা কেজি পেঁয়াজ হয়ে যায়, গোলা হলে সেটা আর হবে না। এতে চাষীরা উৎসাহ পাবেন। সরকারের তরফে সব রকমের সহযোগিতা কৃষকদের করা হচ্ছে বলে জানান কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, ১০টি পেঁয়াজ উৎপাদক জেলায় ৭৭৫টি পেঁয়াজ গোলা তৈরি করা হবে। তার মধ্যে হুগলি জেলাতেই হবে ১৭৫টি।
