IIT Kharagpur Student Death: ৯ মাসে ৭ জন! খড়গপুর আইআইটিতে ফের পড়ুয়ার 'রহস্যমৃত্যু'... জোর চাঞ্চল্য ক্যাম্পাসে...

Zee News Bengali
IIT Kharagpur Student mysterious Death: একের পর এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খড়্গপুর আইআইটির ক্যাম্পাসে।তদন্ত শুরু করেছে পুলিস । 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 20, 2025, 05:09 PM IST
ই. গোপী: ফের খড়গপুর আইআইটিতে ছাত্রমৃত্যু! ফের উদ্ধার ঝুলন্ত মৃতদেহ (IIT Kharagpur Student Death)! শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ বি.আর আম্বেদকর হল থেকে খড়গপুর আইআইটির মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পড়ুয়া ওই ছাত্রের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে খড়্গপুর টাউন থানার অধীন হিজলি ফাঁড়ির পুলিস। পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম হর্ষ কুমার পান্ডেবাড়ি ঝাড়খণ্ডে

এই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জেলা পুলিসের এক আধিকারিক জানিয়েছেনআইআইটি খড়্গপুরের তরফে পড়ুয়ার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাটি নিশ্চিত করেছে (IIT Kharagpur Student Death)। তবে এখনও বিস্তারিত কিছু জানায়নি। চলতি বছরে এই নিয়ে ৭ জন পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু হল আইআইটি খড়্গপুরে। এর মধ্যে ৫ জন পড়ুয়ার ক্ষেত্রেই ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়

গত ১৮ জুলাই মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চতুর্থ বর্ষের ছাত্র তথা কলকাতার রিজেন্ট পার্কের বাসিন্দা ঋতম মণ্ডলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল। এরপর, গত ২১ জুলাই রাতে গলায় ওষুধ আটকে মৃত্যু হয় মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়াড়ার বাসিন্দা তথা ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র চন্দ্রদীপ পাওয়ারের

তার আগে ৪ মে মহম্মদ আসিফ কামার নামে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের এক ছাত্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। চলতি বছরেরই ১২ জানুয়ারি ও ২১ এপ্রিল আরও ২ পড়ুয়ার দেহ উদ্ধার হয়েছে। একের পর এক পড়ুয়ার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খড়্গপুর আইআইটির ক্যাম্পাসে

