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বিরাট খবর: সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে, পাবেন বকেয়া DA-ও: কবে পাচ্ছেন হাতে? সপ্তম পে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য

West Bengal Govt 7th Pay Commission: দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কেন্দ্রের সমহারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) না পাওয়ার যে আক্ষেপ ছিল, এই নতুন কমিশন গঠিত হওয়ার পর নতুন বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই ডিএ-র নিয়মও সংশোধন করা হবে।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 22, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:46 PM IST
বিরাট খবর: সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে, পাবেন বকেয়া DA-ও: কবে পাচ্ছেন হাতে? সপ্তম পে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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