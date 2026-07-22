/বিরাট খবর: সরকারি কর্মীদের বেতন বাড়ছে, পাবেন বকেয়া DA-ও: কবে পাচ্ছেন হাতে? সপ্তম পে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে আনুষ্ঠানিকভাবে সপ্তম বেতন কমিশন (7th Pay Commission) গঠন করল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বিধানসভা ভোটের আগে নির্বাচনী ইশতেহারে দেওয়া প্রতিশ্রতি রক্ষা করে বুধবার অর্থ দফতর থেকে এই সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। নবান্ন থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এই পে কমিশনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বেতন, ভাতা, মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং পেনশন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পুনর্বিবেচনা করা হবে। এই ক্ষেত্রে কমিশন গঠনের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিলেন রাজ্যপাল আর এন রবি। এই বিষয়ে গঠন করা হয়েছে চার সদস্যের এক উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটি।
চার সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি
রাজ্য সরকারি কর্মচারী, পেনশনভোগী এবং স্বশাসিত সংস্থার কর্মীদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধা পর্যালোচনার জন্য একটি উচ্চপর্যায়ের চার সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
চেয়ারম্যান: এই কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের অর্থনৈতিক বিষয়ক দফতরের প্রাক্তন সচিব তথা অবসরপ্রাপ্ত আইএএস কর্মকর্তা অতনু চক্রবর্তীকে।
সদস্যবৃন্দ: কমিটিতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের সিনিয়র ফেলো ড. পার্থ মুখোপাধ্যায় এবং আইআইএম কলকাতার অর্থনীতির অধ্যাপক ড. পার্থ প্রতিম পাল।
সদস্য-সচিব: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দফতরের সচিব তথা আইএএস কর্মকর্তা দেবী প্রসাদ করণম এই কমিশনের সদস্য-সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিশনের কাজের পরিধি ও দায়িত্ব
নবান্নের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এই কমিশন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় খতিয়ে দেখে তাদের সুপারিশ পেশ করবে:
১. বেতন ও ভাতা পর্যালোচনা: বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার ব্যয় বিবেচনা করে কর্মচারীদের মূল বেতন, নগদ বা অন্য কোনো উপায়ে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা এবং বিশেষ ভাতাগুলো পুনর্নির্ধারণ করা।
২. মহার্ঘ ভাতা (DA): বর্তমান মহার্ঘ ভাতা কাঠামো পর্যালোচনা করে নতুন বেতন কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপযুক্ত ডিএ ও ডিআর ফর্মুলা সুপারিশ করা।
৩. পদোন্নতি ও কাজের পরিবেশ: কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ববোধ, জবাবদিহি এবং কাজের সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য (Work-life balance) বজায় রাখার স্বার্থে পদোন্নতির নিয়ম নীতি খতিয়ে দেখা।
৪. পেনশন ও অবসরকালীন সুবিধা: অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের পেনশন এবং চিকিৎসা সুবিধা-সহ অন্যান্য অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন বা সংশোধন করা।
৫. অন্যান্য মানদণ্ড: সুপারিশ তৈরির ক্ষেত্রে কেন্দ্র সরকার ও অন্যান্য রাজ্যের বেতন কাঠামো, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এবং রাজ্যের আর্থিক সামর্থ্য ও কোষাগারের ওপর এর প্রভাব গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে।
২০২৬ সালের মে মাসের বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার চলাকালীন বাংলায় এসে রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ এবং সপ্তম বেতন কমিশন চালু করার বিষয়ে বারবার জোরালো সওয়াল করেছিল ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব।
প্রধানমন্ত্রীর গ্যারান্টি: পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনী প্রচারের বিভিন্ন জনসভা থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রাজ্যবাসীর জন্য যেসব 'গ্যারেন্টি' বা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম অগ্রাধিকারের তালিকায় ছিল সরকারি কর্মীদের বেতন কমিশন চালু করা।
অমিত শাহের ঘোষণা: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যজুড়ে একাধিক জনসভায় দাঁড়িয়ে স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে সরকার গঠনের মাত্র ৪৫ দিনের মধ্যেই রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে।
সেই কথামতো, মে মাসে সরকার গঠনের পর প্রথম দিকেই রাজ্য সরকার এই কমিশন গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং বুধবার সেই সিদ্ধান্তের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করে আদেশনামা জারি করা হল।
বেতন ও ভাতা কাঠামোয় অভূতপূর্ব পরিবর্তনের সম্ভাবনা
অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এই নতুন বেতন কমিশন গঠিত হওয়ায় রাজ্যের সরকারি কর্মীদের আর্থিক কাঠামোয় এক দীর্ঘমেয়াদী এবং ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে চলেছে।
১. মূল বেতন ও ভাতা পুনর্বিন্যাস: নতুন নীতি চালু হলে কর্মীদের মূল বেতনের (Basic Pay) পাশাপাশি বাড়ি ভাড়া ভাতা (HRA) এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ভাতা সম্পূর্ণ নতুন পরিমাপ ও নিয়মে নির্ধারিত হবে।
২. ডিএ সংকটের স্থায়ী সমাধান: দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারি কর্মীদের কেন্দ্রের সমহারে মহার্ঘ ভাতা বা ডিএ (DA) না পাওয়ার যে আক্ষেপ ছিল, এই নতুন কমিশন গঠিত হওয়ার পর নতুন বেতন কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে সেই ডিএ-র নিয়মও সংশোধন করা হবে।
কারা উপকৃত হবেন?
রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, কেবল সরাসরি সরকারি দফতরে কর্মরত কর্মীরাই নন, বরং এই কমিশনের পর্যালোচনার আওতায় আসবেন:
রাজ্যের অধীনস্থ সমস্ত সরকারি কর্মচারী।
স্বশাসিত সংস্থা ও অনুদানপ্রাপ্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ।
রাজ্য সরকারের অধীনে থাকা লক্ষ লক্ষ পেনশনভোগী ও প্রবীণ নাগরিক।
বিশেষজ্ঞদের ধারণা, সরকারের এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘ রাজনৈতিক টানাপোড়েনের অবসান ঘটে রাজ্যের কর্মচারীমহলে আর্থিক নিশ্চয়তা এবং নতুন উদ্দীপনার তৈরি হতে চলেছে।
রিপোর্ট জমার সময়সীমা
এই কমিশনের প্রধান কার্যালয় বা সদর দফতর হবে কলকাতায়। তবে প্রয়োজনে রাজ্যের অন্য কোনও স্থানে বা নয়াদিল্লিতেও বৈঠক করতে পারবে কমিশন। গঠন হওয়ার পর থেকে আগামী ছয় মাসের মধ্যে রাজ্য সরকারের কাছে তাদের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে কমিশন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্টও পেশ করতে পারবে।
অর্থ দফতরের এই বিজ্ঞপ্তি অবিলম্বে কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হবে এবং রাজ্যের সমস্ত সরকারি দফতরে পাঠানো হবে। রাজনৈতিক পালাবদলের পর নতুন সরকারের এই পদক্ষেপে রাজ্য সরকারি কর্মচারীমহলে উৎসাহ ও আশার সঞ্চার হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)