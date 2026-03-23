SIR Supplimentary List: বাংলার ভোটে বড় ধাক্কা: সাপলিমেন্টারি লিস্ট বেরনোর আগেই বাদ চলে গেল ৮ লক্ষ ভোটারের নাম
SIR Supplementary Voter List 2026: বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা SIR প্রক্রিয়ার শেষে যে ৬০ লক্ষ ভোটারের নাম 'বিবেচনাধীন' তালিকায় ছিল, তাঁদের ভাগ্য নির্ধারিত হতে চলেছে এই তালিকায়। তবে উদ্বেগের বিষয় হলো, প্রথম দফার এই তালিকায় প্রায় ১০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ (Delete) পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বঙ্গ রাজনীতির হাই-ভোল্টেজ আবহে আজ, সোমবার প্রকাশিত হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বহুল প্রতীক্ষিত সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা (West Bengal Supplementary Voter List)। প্রায় সাড়ে আট লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে বলেই জানা যাচ্ছে এখন অবধি সূত্র মারফত্। অর্থাত্ মোট ভোটারের প্রায় ৩০% নাম বাদ গিয়েছে।
কোথায় ও কী ভাবে দেখবেন?
আজ সন্ধ্যা ৬টার পর নির্বাচন কমিশনের সরকারি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপে এই তালিকা আপলোড করা হবে।
অনলাইন মাধ্যম: ভোটাররা voters.eci.gov.in অথবা ceowestbengal.wb.gov.in পোর্টালে গিয়ে 'SIR Supplementary' অপশনে ক্লিক করে নিজের এপিক (EPIC) নম্বর দিয়ে নাম খুঁজতে পারবেন। এছাড়া ECI Net অ্যাপেও এই সুবিধা মিলবে।
অফলাইন মাধ্যম: জেলাশাসক (DM), মহকুমাশাসক (SDO) এবং বিডিও (BDO) অফিসের পাশাপাশি প্রতিটি বুথেও এই অতিরিক্ত তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হবে।
নিষ্পত্তি ও ডিলিশন নিয়ে কী বলছে কমিশন?
কমিশন সূত্রে খবর, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে নিযুক্ত প্রায় ৭০০ জন বিচারবিভাগীয় আধিকারিক রবিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ২৮ লক্ষ ৬ হাজার নামের নিষ্পত্তি করেছেন। সাপ্লিমেন্টারি তালিকায় দুটি কলাম থাকবে— 'অ্যাডিশন' (যাঁদের নাম যুক্ত হলো) এবং 'ডিলিশন' (যাঁদের নাম বাদ গেল)।
প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, নিষ্পত্তি হওয়া ২৮ লক্ষ নামের মধ্যে বড় একটি অংশের নাম 'ডিলিটেড' তালিকায় থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। এর ফলে বাকি থাকা আরও প্রায় ৩২ লক্ষ ভোটারের জন্য আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করতে পারে কমিশন।
নাম বাদ গেলে করণীয়: ট্রাইব্যুনালের ভূমিকা
যাঁদের নাম এই তালিকা থেকে বাদ যাবে, তাঁদের জন্য আইনি প্রতিকারের পথ খোলা রেখেছে কলকাতা হাইকোর্ট। রাজ্যের ২৩টি জেলার জন্য ১৯ জন প্রাক্তন বিচারপতিকে নিয়ে ১৯টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে। নাম বাদ পড়া নিয়ে কোনও আপত্তি থাকলে ভোটাররা অনলাইনে বা অফলাইনে এই ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানাতে পারবেন। তবে চিন্তার বিষয় হলো, মনোনয়ন পেশের শেষ তারিখের আগে এই বিপুল সংখ্যক আবেদনের নিষ্পত্তি হওয়া নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা।
রাজনৈতিক তরজা ও প্রশাসনের সতর্কতা
এই ভোটার তালিকা নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ষড়যন্ত্র করে ভোটারদের বড় একটি অংশের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে। তিনি নির্বাচন কমিশনকে 'বিজেপির তোতাপাখি' বলেও আক্রমণ শানিয়েছেন।
অন্যদিকে, তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে রাজ্যে বড় ধরনের অশান্তির আশঙ্কা করছে নবান্ন। সোমবার থেকেই প্রতিটি জেলাশাসককে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্র দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে:
১. স্পর্শকাতর এলাকাগুলোতে কঠোর নজরদারি চালাতে হবে।
২. বুথ এবং প্রশাসনিক অফিসগুলোর সামনে ভিড় নিয়ন্ত্রণে পুলিসকে সক্রিয় থাকতে হবে।
৩. আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয় সমস্ত পরিকাঠামোগত প্রস্তুতি নিয়ে রাখতে হবে।
নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার প্রাক্কালে এই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশকে কেন্দ্র করে বাংলার রাজনৈতিক পারদ এখন তুঙ্গে। ১০ লক্ষ নাম বাদ পড়ার আশঙ্কা সত্যি হলে, তা নির্বাচনের ফলাফলে কত বড় প্রভাব ফেলে, সেটাই এখন দেখার।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)