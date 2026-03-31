English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
West Bengal Assembly Election 2026: ভোট বাংলায় বিগ ব্রেকিং: বিরাট বিপাকে শাসক? কমিশনের পাকা খাতায় নাম বাদ ৮০ লক্ষ ভোটারের, অতঃকিম

West Bengal Supplementary Voter List 2026: কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ৪৫ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ৩৮ লক্ষ ভোটারকে সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। 

নবনীতা সরকার | Updated By: Mar 31, 2026, 05:44 PM IST
বাংলায় SIR-এ ৮০ লক্ষ নাম বাদ?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় মহাপ্রলয়। এসআইআর প্রক্রিয়ায় বাদ গেল ৮০ লক্ষ নাম

Add Zee News as a Preferred Source

ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক কাঠামোয় এক নজিরবিহীন ঘটনা ঘটে চলেছে। নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন (Special Intensive Revision বা SIR) প্রক্রিয়ার জেরে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এই বিশাল সংখ্যক নাম বাতিল হওয়াকে কেন্দ্র করে একদিকে যেমন সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে, তেমনি প্রশাসনিক জটিলতা ও রাজনৈতিক সংঘাত চরমে পৌঁছেছে।

লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ও কমিশনের তৎপরতা

নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভোটার তালিকায় বড় ধরনের অসঙ্গতি বা 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র কারণে প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের আবেদন ঝুলে ছিল। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এই আবেদনগুলো যাচাই করার জন্য জুডিশিয়াল অফিসারদের নিয়োগ করা হয়। প্রথম দফার নির্বাচনের আগে এই ৬০ লক্ষের মধ্যে ৪৫ লক্ষ আবেদনের যাচাই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে।

কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ৪৫ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ৩৮ লক্ষ ভোটারকে সাপ্লিমেন্টারি বা অতিরিক্ত তালিকায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়েছে। বাকি ১৭ লক্ষ আবেদন অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে এবং তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে পাকাপাকিভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, যাচাই করা তালিকার প্রায় ৪৫ শতাংশই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

কেন বাদ গেল এত নাম?

কমিশন এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ দেওয়ার পিছনে একাধিক কারণ দেখিয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে:

মৃত ভোটার: দীর্ঘকাল তালিকায় থাকা মৃত ব্যক্তিদের নাম অবশেষে অপসারিত হয়েছে।

ডুপ্লিকেট এন্ট্রি: একই ব্যক্তির নাম একাধিকবার বা একাধিক কেন্দ্রে থাকা।

অনুপস্থিত ও স্থানান্তরিত: যারা সংশ্লিষ্ট এলাকায় আর বসবাস করেন না।

আন-ম্যাপড ভোটার: যাদের তথ্যের সাথে সঠিক ভৌগোলিক বা প্রশাসনিক মিল পাওয়া যায়নি।

অযোগ্য আবেদন: জুডিশিয়াল অফিসারদের তদন্তে যারা ভোটার হওয়ার প্রাথমিক শর্তাবলি পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বর্তমানে প্রথম দফার ভোট যেখানে যেখানে রয়েছে (উত্তরবঙ্গ ও দুই মেদিনীপুরসহ পশ্চিমাঞ্চল), সেখানে যাচাইয়ের কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। সোমবার থেকে মনোনয়ন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত। এখন দ্বিতীয় দফার ভোটকেন্দ্রগুলোতে যাচাইয়ের গতি বাড়ানো হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্ট ও আইনি লড়াই

ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলছে। সুপ্রিম কোর্টই নির্দেশ দিয়েছিল যে, কোনো প্রশাসনিক কর্তার বদলে জুডিশিয়াল অফিসারদের দিয়ে এই 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' যাচাই করতে হবে। যদিও কমিশন স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, একবার ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গেলে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করার এক্তিয়ার আদালতেরও সীমাবদ্ধ। কমিশনের কর্তাদের মতে, রাজ্য সরকারের অসহযোগিতার কারণেই বিষয়টি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়েছিল।

পরিসংখ্যান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

হিসেব বলছে, এসআইআর প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপেই প্রায় ৬৪ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছিল। এখন নতুন করে যুক্ত হওয়া ১৭-১৮ লক্ষ নাম মিলিয়ে মোট সংখ্যাটি ৮০ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। বাকি ২০ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হলে বাতিলের সংখ্যা ৯০ লক্ষে পৌঁছাতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, বিরোধীদের দাবি ছিল এই সংখ্যাটি ১ কোটি ২০ লক্ষ হওয়া উচিত।

পর্যায়                                                                     বাদ যাওয়া নামের আনুমানিক সংখ্যা
প্রাথমিক এসআইআর পর্যায়                                 ৬৪ লক্ষ
লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি যাচাই (চলমান)              ১৭-১৮ লক্ষ
মোট (এখনও পর্যন্ত)                                               ৮২ লক্ষ (প্রায়)

রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও জনগণের উদ্বেগ

শাসক শিবিরের পক্ষ থেকে এই বিপুল সংখ্যক নাম বাদ যাওয়াকে 'ষড়যন্ত্র' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তাদের আশঙ্কা, এর ফলে অনেক বৈধ ভোটার তাদের ভোটাধিকার হারাতে পারেন। অন্যদিকে, কমিশন জানিয়েছে যে যাদের নাম বাদ গিয়েছে, তাদের জন্য আইনি প্রতিকারের পথ খোলা থাকছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কাজ শুরু করবে, যেখানে সংক্ষুব্ধ ভোটাররা নিজেদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন জানাতে পারবেন।

আগামী ২৩শে এপ্রিল প্রথম দফার ভোট। মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৬ই এপ্রিল। নিয়ম অনুযায়ী, মনোনয়নের শেষ দিন পর্যন্ত তালিকায় নাম থাকলেই কেবল ভোট দেওয়া সম্ভব। ফলে হাতে সময় খুবই কম। এই অল্প সময়ের মধ্যে ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে কতজন ভোটার তালিকায় ফিরতে পারেন, সেটাই এখন দেখার। ৮০ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ যাওয়া বাংলার নির্বাচনী ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবেই চিহ্নিত থাকবে, যার প্রভাব সরাসরি পড়বে নির্বাচনের ফলাফলে।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026sirSIR in BengalElection CommissionSupplimentary ListMamata BanerjeeAbhishek BanerjeeGyanesh Kumar
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee: বড্ড সাহস বেড়েছে-বড্ড ঔদ্ধত্য বেড়েছে, রেজাল্ট বেরোলে দেখবে: চরম হুঁশিয়ারি মমতার
.

পরবর্তী খবর

Emergency Declared: ভয়াল বন্যায় দেশ জলের তলায়; বড় মাপের বিদ্যুৎ বিপর্যয়, ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি,...