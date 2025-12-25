English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Digha Accident: পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অত্যধিক কুয়াশার কারণে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টুরিস্ট বাসটি দেখতে না পেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত উইঙ্গার গাড়িটি কলকাতার সিথির মোড় থেকে দীঘার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

নবনীতা সরকার | Updated By: Dec 25, 2025, 01:31 PM IST
Digha Accident: বড়দিনের সকাল বদলে গেল বিষাদে! দীঘা যাওয়ার পথে ভয়ংকর দুর্ঘটনা... রক্তাক্ত ৯....
ফাইল চিত্র

কিরণ মান্না: ঘন কুয়াশায় দীঘাগামী উইঙ্গার ও দাঁড়িয়ে থাকা বাসের দুর্ঘটনা, ৯ পর্যটক আহত, ৩ জন আশঙ্কাজনক।

ঘন কুয়াশার জেরে দীঘা যাওয়ার পথে পথ দুর্ঘটনা। দাঁড়িয়ে থাকা একটি টুরিস্ট বাসের পেছনে সজোরে ধাক্কা মারে ১৪ সিটার একটি উইঙ্গার গাড়ি। দুর্ঘটনায় প্রায় ৯ জন দীঘাগামী পর্যটক আহত হন, তাঁদের মধ্যে ৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহতদের কাঁথি মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিস সূত্রে জানা গিয়েছে, অত্যধিক কুয়াশার কারণে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা টুরিস্ট বাসটি দেখতে না পেয়ে এই দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত উইঙ্গার গাড়িটি কলকাতার সিথির মোড় থেকে দীঘার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল।

খবর পেয়ে মারিশদা থানার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং আহতদের দ্রুত হাসপাতালে পাঠায়। দুর্ঘটনায় উইঙ্গার গাড়িটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ঘটনাটি ঘটে দীঘা–নন্দকুমার ১১৬বি জাতীয় সড়কের মারিশদা থানা এলাকার দইসাইতে।

About the Author

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

...Read More

