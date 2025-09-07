Nadia: গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

Nadia: গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...
Tehatta Child Death: তেহট্টে কিশোর খুনে গ্রেফতার ৪। শনিবার ময়নাতদন্তে জানা যায়, নয়ের স্বর্ণাভকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। অন্যদিকে, গনপ্রহারে জড়িতদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে পুলিস।
পিয়ালী মিত্র, অনুপ কুমার দাস: নদিয়ার তেহট্টের কিশোর খুনে গ্রেফতার ৪। শনিবার প্রতিবেশীর পুকুরে ত্রিপল জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় স্বর্ণাভর দেহ। তারপরই উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।
অভিযুক্ত প্রতিবেশী দম্পতিকে এলাকাবাসীকে পিটিয়ে খুন করে। গণপ্রহারে মৃত উৎপল এবং সোমা মণ্ডল। অন্যদিকে আরেক অভিযুক্ত নিশা মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পুলিস অভিযোগে নাম উল্লেখিত আরও চারজনকে গ্রেফতার করে - ছট্টু মণ্ডল, সুপ্রিয়া ভৌমিক, কার্তিক মণ্ডল এবং সুচিত্রা মণ্ডল - যাদের ১৪ দিনের পুলিস রিমান্ডের জন্য আদালতে হাজির করা হবে। হত্যা এবং গণপিটুনির তদন্ত চলছে, জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং এলাকায় পুলিসের উপস্থিতি বজায় রাখা হয়েছে।
আরও পড়ুন:Kolkata: হাড়হিম হরিদেবপুর! জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে মারধর, গণধর্ষণ...
শনিবার ময়নাতদন্তে জানা যায়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভ বিশ্বাসকে। তারপরই প্রতিবেশী উৎপল মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীকে পিটিয়ে মারা হয়। পাশাপাশি গনপ্রহারে জড়িতদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে পুলিস।
প্রসঙ্গত, ৫ সেপ্টেম্বর স্বর্ণাভ খেলতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর সময় অতিক্রম করলেও খুদে ছেলে বাড়ি ফেরেনি। হন্যে হয়ে শুরু হয় তাকে খোঁজা। থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরিও লেখানো হয়। রাতভর কিশোরকে খোঁজা হয়। পরেরদিন শনিবার সকালে প্রতিবেশীর পুকুর থেকে স্বর্ণাভের দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, প্রতিবেশী দম্পতি স্বর্ণাভের দুঃসম্পর্কে আত্মীয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে স্বর্ণাভর পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিল না। কিশোরের পরিবারের সন্দেহ যে, তারাই স্বর্ণাভ খুন করে দেহ লোপাটের জন্য পুকুরে ফেলে দেয়।
আরও পড়ুন:Son Killed Father: বাবার মাথায় সজোরে লাঠির বাড়ি! রক্তমাখা অবস্থায় ছেলে...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)