English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nadia: গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

Tehatta Child Death: তেহট্টে কিশোর খুনে গ্রেফতার ৪। শনিবার ময়নাতদন্তে জানা যায়, নয়ের স্বর্ণাভকে গলা টিপে খুন করা হয়েছে। অন্যদিকে, গনপ্রহারে জড়িতদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে পুলিস।  

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Sep 7, 2025, 11:06 AM IST
Nadia: গলা টিপে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভকে! তেহট্ট কাণ্ডে গ্রেফতার ৪...

পিয়ালী মিত্র, অনুপ কুমার দাস: নদিয়ার তেহট্টের কিশোর খুনে গ্রেফতার ৪। শনিবার প্রতিবেশীর পুকুরে ত্রিপল জড়ানো অবস্থায় উদ্ধার হয় স্বর্ণাভর দেহ। তারপরই উত্তাল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়।

Add Zee News as a Preferred Source

অভিযুক্ত প্রতিবেশী দম্পতিকে এলাকাবাসীকে পিটিয়ে খুন করে। গণপ্রহারে মৃত উৎপল এবং সোমা মণ্ডল। অন্যদিকে আরেক অভিযুক্ত নিশা মণ্ডলকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে পুলিস অভিযোগে নাম উল্লেখিত আরও চারজনকে গ্রেফতার করে - ছট্টু মণ্ডল, সুপ্রিয়া ভৌমিক, কার্তিক মণ্ডল এবং সুচিত্রা মণ্ডল - যাদের ১৪ দিনের পুলিস রিমান্ডের জন্য আদালতে হাজির করা হবে। হত্যা এবং গণপিটুনির তদন্ত চলছে, জড়িত সকলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে এবং এলাকায় পুলিসের উপস্থিতি বজায় রাখা হয়েছে।

আরও পড়ুন:Kolkata: হাড়হিম হরিদেবপুর! জন্মদিন পার্টিতে ডেকে তরুণীকে মারধর, গণধর্ষণ...

শনিবার ময়নাতদন্তে জানা যায়, শ্বাসরোধ করে খুন করা হয় নয়ের স্বর্ণাভ বিশ্বাসকে। তারপরই প্রতিবেশী উৎপল মণ্ডল ও তাঁর স্ত্রীকে পিটিয়ে মারা হয়। পাশাপাশি গনপ্রহারে জড়িতদের খোঁজ চলছে জানিয়েছে পুলিস।

প্রসঙ্গত, ৫ সেপ্টেম্বর স্বর্ণাভ খেলতে যাবে বলে বাড়ি থেকে বেরোয়। তারপর সময় অতিক্রম করলেও খুদে ছেলে বাড়ি ফেরেনি। হন্যে হয়ে শুরু হয় তাকে খোঁজা। থানায় গিয়ে মিসিং ডায়েরিও লেখানো হয়।  রাতভর কিশোরকে খোঁজা হয়। পরেরদিন শনিবার সকালে প্রতিবেশীর পুকুর থেকে স্বর্ণাভের দেহ উদ্ধার হয়। জানা যায়, প্রতিবেশী দম্পতি স্বর্ণাভের দুঃসম্পর্কে আত্মীয়, কিন্তু তাদের সঙ্গে স্বর্ণাভর পরিবারের ভালো সম্পর্ক ছিল না। কিশোরের পরিবারের সন্দেহ যে, তারাই স্বর্ণাভ খুন করে দেহ লোপাটের জন্য পুকুরে ফেলে দেয়।

আরও পড়ুন:Son Killed Father: বাবার মাথায় সজোরে লাঠির বাড়ি! রক্তমাখা অবস্থায় ছেলে...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

...Read More

Tags:
Nadia Child Murder9 Year Old DeathBengal crime newsMob Lynching NadiaChild Body Found Pond
পরবর্তী
খবর

Baruipur: বারুইপুরে বিভীষিকা! টিকিট চাইতেই মহিলা চেকারের মুখে ছুড়ে মারল গরম ঘুগনি...
.

পরবর্তী খবর

Gold Silver Rate: ট্রাম্পের শুল্কগুঁতোর পর সোনার দামের ফের রেকর্ড, ১ পেরিয়ে দেড় লাখের পথে!...