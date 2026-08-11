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বিশাল এক কিং কোবরা টপাটপ গিলছে অন্য সব সাপ! হাড়হিম দৃশ্য দেখে পা আটকে গেল মাটিতে

King Cobra Swallowing Snakes: এক স্থানীয় বাসিন্দার বাড়ির পিছনে বিশালাকৃতির এক কিং কোবরা অন্য সাপকে গিলে খাচ্ছে! সেই দৃশ্য দেখতে পান ওই পরিবারের লোকজন। এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মংরুপাড়া এলাকার ঘটনা।

Written BySoumitra Sen
Published: Aug 11, 2026, 03:40 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:40 PM IST
বিশাল এক কিং কোবরা টপাটপ গিলছে অন্য সব সাপ! হাড়হিম দৃশ্য দেখে পা আটকে গেল মাটিতে

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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