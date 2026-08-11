/বিশাল এক কিং কোবরা টপাটপ গিলছে অন্য সব সাপ! হাড়হিম দৃশ্য দেখে পা আটকে গেল মাটিতে

অরূপ বসাক: স্থানীয় বাসিন্দা ডিম্পল ওঁরাওয়ের বাড়ির পিছনে বিশালাকৃতির এক কিং কোবরা অন্য সাপকে গিলে খাচ্ছে! সেই দৃশ্য দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। সাপটিকে ঘিরে এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মংরুপাড়া এলাকায়।
নাগরাকাটায়
নাগরাকাটায় প্রায় ১৪ ফুট লম্বা আহত কিং কোবরার ক্ষতস্থান সেলাই করে সাপটির প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করলেন এক পশু চিকিৎসক। ঘটনাটি ঘটেছে নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মংরুপাড়া এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা ডিম্পল ওঁরাওয়ের বাড়ির পিছনে বিশালাকৃতির কিং কোবরাটিকে অন্য সাপকে গিলে খেতে দেখতে পান পরিবারের সদস্যরা। সাপটিকে ঘিরে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট বিভাগে।
সাপের ক্ষতে সেলাই
খবর পেয়ে স্থানীয় সর্পপ্রেমী ও পরিবেশপ্রেমী সৈয়দ নইম বাবুন ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে নিরাপদে উদ্ধার করেন। দেখা যায়, কাঁটা গাছের মধ্যে থাকায় সাপটির শরীরে ক্ষত হয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাই সেটিকে পশু হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরীক্ষার পর সাপটির শরীরে থাকা ক্ষতস্থানে সেলাই করার সিদ্ধান্ত নেন পশু চিকিৎসকেরা। অত্যন্ত বিষধর এই বিশাল সাপকে চিকিৎসা করার সময় আতঙ্ক থাকলেও নিজের ভয় উপেক্ষা করে সফলভাবে ক্ষতস্থান সেলাই করেন চিকিৎসক। চিকিৎসার পর বর্তমানে সুস্থ রয়েছে কিং কোবরাটি। পরে বন দফতরের হাতে তুলে দেওয়া হলে খুনিয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা সেটিকে নিরাপদে জঙ্গলে ছেড়ে দেন।
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